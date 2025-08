Festival Pacto das Pretas cobra do setor privado mais espaço para mulheres negras em cargos de liderança em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mulheres negras ainda são minoria nos espaços de poder das empresas — e o Festival Pacto das Pretas chega ao Recife para mudar esse cenário. Em sua etapa na capital pernambucana, o evento mobiliza lideranças corporativas, especialistas e representantes da sociedade civil para discutir estratégias que ampliem a presença de mulheres negras em cargos de comando, com foco em ações concretas de inclusão no ambiente empresarial.

Com uma programação que une debates, escuta ativa e articulação política, o festival propõe uma revisão urgente das práticas do mercado de trabalho, chamando o setor produtivo à responsabilidade. Entre os temas em pauta estão carreira, liderança, ESG, bem-estar e cultura organizacional — sempre a partir da perspectiva da mulher negra.

Realizado pelo Pacto de Promoção da Equidade Racial, a maior organização social do país voltada à inclusão racial no setor privado, o evento tem apoio de empresas signatárias comprometidas com metas objetivas de diversidade. Hoje, são mais de 85 companhias participantes, entre elas grandes grupos nacionais e multinacionais. A proposta do pacto é construir soluções baseadas em dados, ética e compromisso social para enfrentar o racismo estrutural no mundo corporativo.

A etapa Recife contará com a presença da atriz Isabel Fillardis, símbolo de representatividade na cultura brasileira, e da executiva Mafoane Odara, referência nacional em gestão de pessoas e transformação organizacional. Ambas participam de painéis que tratam da construção de ambientes mais inclusivos e da importância da presença negra em espaços de visibilidade e decisão.

Para além das falas e encontros, o festival se consolida como um espaço de mobilização. A ideia central é pressionar o setor privado a ir além dos compromissos formais e implementar políticas consistentes de inclusão, com impacto mensurável na contratação, retenção e promoção de mulheres negras.

PROGRAMAÇÃO:



Manhã:

09h às 11h — Audiência Pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Rua da União, 397 — Boa Vista — Anexo I — Auditório Senador Ênio Guerra.

Tarde:

14h00 — Credenciamento.

Visita guiada ao Paço do Frevo.

Paço do Frevo — Praça do Arsenal da Marinha, S/N — Bairro do Recife–PE

Apresentação: Luna Vitrolira

14h30 — Abertura Institucional e Boas-Vindas.

Wania Sant'Anna — Presidente do Pacto de Promoção da Equidade Racial.

15h00 — Palestra Magna

Mafoane Odara — Executiva de Pessoas, Cultura e Transformação.

16h00 — Um Pacto pelo Incentivo à Cultura.

Anne Costa — Gestora Cultural e Coordenadora da Escola de Frevo do Paço.

Isabel Fillardis – Embaixadora do Pacto

16h40 — Debate - Transformações em Curso:

Lilian Oliveira — Jornalista, Rede Globo.

Eva Menezes — Gerente de Diversidade, Banco do Brasil.

Joana D’Arc Figueiredo — Secretária de Justiça e Direitos Humanos de Pernambuco.

Fabíola Carla — Gerente de Negócios e Soluções, FDC.

Priscila Salgado — Gerente de Diversidade, Equidade e Inclusão, Play9

17h30 — Encerramento Institucional.

Beta Fernandes — Cofundadora e Conselheira do Pacto.

18h00 — Atividade Cultural, Brunch e Conexões.



SERVIÇO:

Festival Pacto das Pretas — Etapa Recife