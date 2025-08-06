fechar
"Inferno – Cânticos" une Amparo 60 e Garrido em exposição impactante sobre o sagrado e o profano

Com 37 artistas e curadoria de Rita Vênus, exposição "Inferno – Cânticos" mergulha no sagrado, erótico e litúrgico em noite provocadora

Por Catêrine Costa Publicado em 06/08/2025 às 23:11
"INFERNO – CÂNTICOS"
"INFERNO – CÂNTICOS" - Catêrine Costa/ JC Imagem

Na noite desta terça-feira (6), a Galeria Amparo 60, no Recife, foi palco da abertura da exposição coletiva “Inferno – Cânticos”. A mostra marca a primeira parceria entre a Amparo 60 e a Galeria Garrido, unindo forças para apresentar uma experiência artística visceral e provocadora.

Com curadoria da artista visual e performer Rita Vênus, a exposição reúne obras de 37 artistas, entre nomes consolidados e emergentes da cena contemporânea. O público foi recebido com uma ambientação carregada de símbolos, sons graves e iluminação dramática, criando um clima litúrgico-erótico que desafiava a lógica do sagrado tradicional.

A curadoria propõe uma travessia pelas camadas do Inferno dantesco, reinterpretadas sob a ótica dos desejos, das transgressões e das contradições humanas.

“Não é sobre ilustrar a ‘Divina Comédia’, mas tensionar seus códigos. O Inferno aqui é mais simbólico que literal, mais íntimo que teológico”, explica Rita Vênus.

“Inferno – Cânticos” inaugura um novo momento de diálogo entre as duas galerias, que atuam de forma complementar para fomentar a arte contemporânea no Nordeste. O primeiro ato da exposição fica em cartaz até 6 de setembro, com entrada gratuita.

Serviço:


Exposição “Inferno – Cânticos”

  • Abertura: 6 de agosto, às 19h

  • Local: Galeria Amparo 60 – Recife Antigo

  • Visitação: até 6 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 18h

  • Entrada gratuita

 

