"Inferno – Cânticos" une Amparo 60 e Garrido em exposição impactante sobre o sagrado e o profano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com 37 artistas e curadoria de Rita Vênus, exposição "Inferno – Cânticos" mergulha no sagrado, erótico e litúrgico em noite provocadora

Clique aqui e escute a matéria

Na noite desta terça-feira (6), a Galeria Amparo 60, no Recife, foi palco da abertura da exposição coletiva “Inferno – Cânticos”. A mostra marca a primeira parceria entre a Amparo 60 e a Galeria Garrido, unindo forças para apresentar uma experiência artística visceral e provocadora.

Com curadoria da artista visual e performer Rita Vênus, a exposição reúne obras de 37 artistas, entre nomes consolidados e emergentes da cena contemporânea. O público foi recebido com uma ambientação carregada de símbolos, sons graves e iluminação dramática, criando um clima litúrgico-erótico que desafiava a lógica do sagrado tradicional.

A curadoria propõe uma travessia pelas camadas do Inferno dantesco, reinterpretadas sob a ótica dos desejos, das transgressões e das contradições humanas.

“Não é sobre ilustrar a ‘Divina Comédia’, mas tensionar seus códigos. O Inferno aqui é mais simbólico que literal, mais íntimo que teológico”, explica Rita Vênus.

“Inferno – Cânticos” inaugura um novo momento de diálogo entre as duas galerias, que atuam de forma complementar para fomentar a arte contemporânea no Nordeste. O primeiro ato da exposição fica em cartaz até 6 de setembro, com entrada gratuita.

Serviço:



Exposição “Inferno – Cânticos”