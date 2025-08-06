"Inferno – Cânticos" une Amparo 60 e Garrido em exposição impactante sobre o sagrado e o profano
Com 37 artistas e curadoria de Rita Vênus, exposição "Inferno – Cânticos" mergulha no sagrado, erótico e litúrgico em noite provocadora
Na noite desta terça-feira (6), a Galeria Amparo 60, no Recife, foi palco da abertura da exposição coletiva “Inferno – Cânticos”. A mostra marca a primeira parceria entre a Amparo 60 e a Galeria Garrido, unindo forças para apresentar uma experiência artística visceral e provocadora.
Com curadoria da artista visual e performer Rita Vênus, a exposição reúne obras de 37 artistas, entre nomes consolidados e emergentes da cena contemporânea. O público foi recebido com uma ambientação carregada de símbolos, sons graves e iluminação dramática, criando um clima litúrgico-erótico que desafiava a lógica do sagrado tradicional.
A curadoria propõe uma travessia pelas camadas do Inferno dantesco, reinterpretadas sob a ótica dos desejos, das transgressões e das contradições humanas.
“Não é sobre ilustrar a ‘Divina Comédia’, mas tensionar seus códigos. O Inferno aqui é mais simbólico que literal, mais íntimo que teológico”, explica Rita Vênus.
“Inferno – Cânticos” inaugura um novo momento de diálogo entre as duas galerias, que atuam de forma complementar para fomentar a arte contemporânea no Nordeste. O primeiro ato da exposição fica em cartaz até 6 de setembro, com entrada gratuita.
Serviço:
Exposição “Inferno – Cânticos”
-
Abertura: 6 de agosto, às 19h
-
Local: Galeria Amparo 60 – Recife Antigo
-
Visitação: até 6 de setembro, de segunda a sexta, das 10h às 18h
-
Entrada gratuita