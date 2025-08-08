fechar
Chacina: Tiroteio durante a madrugada deixa quatro mortos em Olinda

Criminosos portavam armamento diverso e pesado, além de uma grande quantidade de pedras de crack; um dos envolvidos foi preso em flagrante

Por Cristiane Ribeiro Publicado em 08/08/2025 às 13:07 | Atualizado em 08/08/2025 às 14:04
Chacina na comunidade V8
Chacina na comunidade V8 - Círio Gomes/TV Jornal

*Com informações de Cinthia Ferreira e Suelen Brainer, da TV Jornal

Uma troca de tiros durante a madrugada desta sexta-feira (8) resultou na morte de quatro pessoas na comunidade do V8, em Olinda. Esse é mais um episódio da guerra do tráfico no local, onde facções rivais historicamente se enfrentam.

Criminosos trocaram tiros com a Polícia Militar

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores por volta das 3h, relatando a intensa troca de tiros. Chegando no local, identificaram pelo menos três pessoas fortemente armadas, que iniciaram uma nova troca de tiros, agora com a PM.

Os agentes conseguiram deter uma das pessoas, mas as outras duas conseguiram fugir levando uma metralhadora. O policiamento faz buscas em áreas de mangues da região, à procura do dispositivo.

Corpos espalhados na rua

Na rua, diversos cartuchos deflagrados de armas de fogo, marcas de tiros nas paredes e, infelizmente, os corpos de três pessoas compunham o cenário. Dentro de uma casa, uma quarta vítima também foi encontrada.

As vítimas foram identificadas como Maciel Humberto Barbosa de Matos (20), que portava um estojo carregado de munições na bermuda. O segundo corpo identificado foi de Rafael Falcão Cunha (31), que caiu próximo ao mangue.

A terceira pessoa não foi identificada, mas é sabido que se trata de uma mulher trans. Dentro da casa, a vítima encontrada foi apontada como inocente.

Acusações, ameaças e revolta

O homem de 25 anos pego em flagrante pela força policial foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A equipe de reportagem da TV Jornal capturou o momento em que a viatura chegou ao local com o suspeito, que, muito exaltado, citava nomes e tecia ameaças claras de morte.

A revolta do homem se deu porque, segundo ele, seu irmão teria sido assassinado. "Eu vou invadir a casa de tudinho, e matar. [...] Mataram meu irmão agorinha, ele era trabalhador", gritava enquanto os policiais o levavam para dentro do prédio.

Um dos irmãos do suspeito seria o alvo principal dos tiros e conseguiu fugir. A polícia suspeita de que ele teria se juntado ao grupo da Ilha do Maruim para se vingar, entrado na comunidade do V8 e causado a morte de três pessoas.

A quarta morte da noite acontece quando o grupo da V8 mata o irmão do suspeito preso em flagrante na casa dele. 

Junto a esse suspeito, foram apreendidos dois carregadores de metralhadora, munições de pistola, um cartucho de espingarda, dois revólveres de calibre 0.38, uma pistola e uma grande quantidade de pedras de crack. A polícia segue investigando o caso.

