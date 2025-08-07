Jogo de futsal tem "guerra" de bombas e termina em tumulto
Evento de futsal em Campo Grande termina em tumulto após policia ser atacada com bomba. Moradores relatam momentos de tensão e insegurança
A noite prometia alegria e disputa acirrada na quadra de esportes de Campo Grande. Com frequência, os moradores da localidade se encontram para partidas de 1x1, 2x2 e futsal, movimentando até 15 mil reais para o time vencedor. Entretanto, as expectativas foram contrariadas quando a polícia foi acionada.
Intervenção policial
Segundo relatos, a polícia foi chamada ao local por causa de ruídos de bombas e fogos. Além disso, havia suspeitas de possíveis roubos de motos na área, assim como a localização de um jovem supostamente envolvido em assaltos. No entanto, uma bomba teria sido atirada contra os policiais, que responderam com bombas de efeito moral e sprays de pimenta para dispersar a multidão.
Relatos de moradores
Os moradores reportam momentos de pânico. "Foi guerra, foi guerra", disse um residente local. Muitas pessoas tiveram que correr para se proteger do caos, descrevendo cenários de fuga e desespero.
"A polícia veio de não sei quantas viaturas, levou um bocado de gente na mala. E soltaram spray de pimenta. Eu só vi o povo tossindo, com a mão no rosto, limpando o rosto. Outros correndo de bicicleta.", relata.
Insegurança
A segurança da quadra e dos arredores tem sido um motivo de preocupação para os moradores. Alguns afirmam que o local, embora bem cuidado e organizado, carece de segurança adequada.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
"Aqui na praça a gente não pode trazer uma criança, porque à tarde, à noite, é um monte de meninos desocupados, fumando aquele cigarrinho especial para eles.", diz uma moradora anônima.
Próximos passos
A prática esportiva é vista como benéfica e saudável entre os moradores, mas a falta de segurança e organização preocupa. Os jogos devem continuar, mas é inevitável questionar quais medidas serão tomadas para evitar futuros incidentes.
Embora não haja relatos de pessoas gravemente feridas, o incidente causou mal-estar e medo entre os moradores. A única certeza é que algo precisa ser feito para garantir que a quadra continue a ser um espaço de lazer e esporte, e não palco de medo e insegurança.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais