Voz do Leitor, 07/08: Violência e invasão de residência em Olinda

Violência e invasão de residência em Olinda

Venho por meio desta valorosa coluna mais uma vez clamar às autoridades de segurança pública do estado de Pernambuco e do município de Olinda, para que cumpram com seus deveres para com o cidadão pernambucano, em especial o olindense, que se encontra completamente entregue à própria sorte. Minha residência, situada na Rua Professora Marli Figueiredo, no bairro de Casa Caiada, em Olinda, foi mais uma vez invadida e depredada por marginais em plena luz do dia, diante da população local, que se encontra imobilizada, temerosa e refém dessa realidade cruel. Somam-se agora incontáveis prejuízos materiais e profundos danos morais, diante da ausência completa de ações concretas por parte das autoridades competentes. Até quando continuaremos reféns da criminalidade que assola as ruas de Olinda, sem qualquer resposta efetiva do poder público? Infelizmente, até acionar o número 190 torna-se inútil, pois mesmo após o registro da denúncia, as viaturas sequer comparecem ao local para averiguar a situação. É inadmissível que o cidadão de bem continue sendo ignorado enquanto o medo, a impunidade e o abandono se tornam regra. Por isso, utilizo este espaço para dar voz a revolta e a dor de tantos que, como eu, clamam por segurança, dignidade e respeito em Pernambuco.

José Fernando, por e-mail

Realidade de Pernambuco bem diferente das redes sociais

Nos deparamos, diariamente, nas redes sociais oficiais do governo, com um Pernambuco transformado, cheio de realizações, obras, inaugurações e entregas para uso da população. No entanto, quando contrastamos com a realidade, temos um choque. Exemplo é a propaganda de requalificação e recuperação de rodovias estaduais que cortam nosso Estado, linda e digna de aplausos. Com a abertura do verão chegando, muitas pessoas estão se programando para ir às praias do nosso litoral... Receptivos aguardando o aporte de turistas que irão desembarcar para conhecer ou reencontrar esses belos locais. Porém, na realidade, se deparam com as péssimas condições das estradas que dão acesso a esses paraísos. Assim constatei nos últimos dias ao tentar chegar em Tamandaré, badalado trade turístico. Tive um choque de realidade e fiquei preocupado com as lembranças negativas que irão permear o sentimento dos turistas, principalmente quem for trafegar pela PE-60 e PE-72, que dão acesso a Praia de Carneiros. Triste realidade do nosso estado decadente.

Hailton Araújo, por e-mail

Renovação do transporte público em Jaboatão

Refaço o apelo ao prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, para fazer a licitação das linhas do transporte complementar do município. Recentemente, um outro veículo, com mais de uma dezena de anos de uso, perdeu o controle e quase causou uma tragédia, pasmem: na mesma ladeira onde ocorreu a morte de vários fiéis que acompanhavam uma procissão. Caso precise de um exemplo de como fazer, sugiro perguntar a Prefeitura de Petrolina, que após um processo coroado de sucesso, conseguiu abaixar a tarifa, ônibus novos e climatizados. Quantas pessoas precisarão morrer para que a gestão municipal faça o seu dever e dê o mínimo de dignidade aos passageiros que penam diariamente no catastrófico sistema municipal.

Fábio Júnior, por e-mail

Conta de energia

As pessoas que moram na Rua B5, na primeira etapa de Rio Doce, em Olinda, se sentem prejudicadas devido a um estouro na caixa de energia nas proximidades, o que ocasionou problemas no contador de energia dos moradores. Diante disso, sem acesso a leitura do relógio do consumo, os funcionários da Neoenergia fizeram a leitura através da média, prejudicando os moradores. Não podemos ficar sem saber se no próximo mês vai ser feita uma média correta e quanto iremos pagar.

Gilberto de Melo, por e-mail

Falta de união dos políticos pernambucanos

Apesar do bom trabalho à frente da Sudene, Danilo Cabral foi degolado do cargo de superintendente dessa autarquia. E por quê? Simplesmente devido às pressões dos políticos cearenses que, como sempre, se unem independente de ideologias políticas para defender os interesses do Estado do Ceará. No caso, porque não aceitavam que o ramal da Transnordestina chegasse a Pernambuco. Inclusive, lançaram inverdades ao acusarem Danilo de não liberar os recursos para a ferrovia que vai até o Porto de Pecém. E o que os políticos pernambucanos fizeram? Com algumas raras exceções, nada para manter Danilo à frente da Sudene. E mais, João Campos fez uma defesa meramente formal a favor de Cabral e Raquel Lyra nem isso.

Marco Wanderley, por e-mail