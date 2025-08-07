fechar
Editorial | Notícia

Uma ameaça de 80 anos

Os históricos bombardeios atômicos dos EUA ao Japão fazem aniversário, sem que o medo e as políticas de guerra deixem as populações do mundo em paz

Por JC Publicado em 07/08/2025 às 0:00
Lula diz que não vai se humilhar ligando para Trump e debaterá tarifaço com os Brics
Lula diz que não vai se humilhar ligando para Trump e debaterá tarifaço com os Brics - Thiago Lucas

Clique aqui e escute a matéria

Há mais razões para o ceticismo do que para a esperança, exatamente oito décadas depois dos terríveis, covardes ataques nucleares dos Estados Unidos ao Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Hiroshima e Nagasaki continuam a ser as duas únicas cidades no planeta bombardeadas com o artefato atômico, e o pacifismo exemplar e resiliente dos japoneses permanece inspirador, em uma civilização conturbada pelo ódio, pelo terror e por líderes mais propensos ao uso da força e da violência do que às negociações e buscas de alternativas para os conflitos.
Num momento de desarrumação do mapa econômico e geopolítico, de desrespeito a acordos internacionais e, para piorar, de altos investimentos e uso abusivo de armamentos, os arsenais nucleares voltam a assustar a humanidade. O espectro da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, agora concentrada na Rússia de Vladimir Putin, retorna como uma ameaça real. O ímpeto beligerante e de provocação mútua que domina a Casa Branca e o Kremlin, além dos territórios devastados na Ucrânia e em Gaza, pelos russos e israelenses, trazem perspectivas sombrias para o uso cada vez mais arriscado das tecnologias da morte e do sofrimento.
O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares virou quase uma lenda, no cenário de descontrole e império da brutalidade.
Sobrevivente do bombardeio de Nagasaki, Masako Wada não escondeu o pessimismo diante do que vemos na atualidade, na cerimônia que marcou a data histórica, esta semana. “Devido à sua insinceridade e arrogância, toda a raça humana está à beira de uma guerra nuclear. No mundo instável de hoje, o risco do uso de armas nucleares é o maior desde o fim da Guerra Fria”, lamentou. “Se armas nucleares forem usadas pela terceira vez, não haverá mais ninguém vivo para observar o efeito e as consequências”, ela disse, numa visão compartilhada por muitos analistas desde os bombardeios ao Japão no século passado.
Os ataques se deram nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Milhares de pessoas foram mortas, pelo impacto das bombas, e pela radiação que contaminou extensos raios urbanos. Estima-se que mais de 100 mil habitantes das duas cidades foram vítimas fatais dos bombardeios. Muitos sobreviventes carregaram pelo resto de suas vidas o trauma, quando não levaram também o câncer, deformidades físicas e queimaduras. A imagem do cogumelo atômico se transformou no símbolo apocalíptico por excelência, e uma espécie de alerta para a potência de autodestruição humana. No ano seguinte, em 1946, o Japão tinha uma nova Constituição, na qual o povo e seus líderes se comprometeram a não participar mais de guerras – jamais.
É uma pena que, ao invés da paz japonesa, a insensatez norte-americana é que prevaleça no mundo sempre à beira da aniquilação nuclear.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Voz do Leitor, 06/08: Árvore com iminência de queda
PODAGEM

Voz do Leitor, 06/08: Árvore com iminência de queda
Editorial JC: Mais casas em Pernambuco
HABITAÇÃO

Editorial JC: Mais casas em Pernambuco

Compartilhe

Tags