Voz do Leitor, 06/08: Árvore com iminência de queda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor da coluna é na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Árvore com iminência de queda

Fiações de alta tensão da Neoenergia de Pernambuco estão segurando uma imensa árvore prestes a tombar na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A empresa de energia foi acionada, há três semanas, esteve no local e nada fez. Como também já esteve a Emlurb, mas sem que tomassem as devidas providências. As duas empresas estão esperando que caia para facilitar o trabalho para então podar. Em caso de queda, dois postes vão tombar juntos e vai faltar energia em todo quarteirão, isso se não atingir um passante.

Wilson Vieira, por e-mail

Árvore com iminência de queda - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Transporte público

A questão da linha 341 / Curado I parece insolúvel. Os motoristas da Borborema parece que têm vontade própria no que diz respeito a obedecer roteiros. No sentido subúrbio, o ônibus da linha Curado I é obrigado a entrar na Rua Mostarda, sentido Conjunto Residencial dos Guararapes, percurso constantemente não cumprindo. No último sábado (2), peguei esse veículo e, às 22h, o motorista do ônibus número de ordem 870, simplesmente disse que naquele horário não entrava para o percurso citado. Fico na dúvida: itinerário tem horário para ser obedecido? Acho que nos ônibus da Borborema têm, pois o motorista deixou a gente na via local da BR-232, para andarmos um percurso de um quilômetro, correndo risco de ser assaltado. Gostaria de saber quando o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano vai resolver definitivamente essa situação.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Esteira rolante no Aeroporto Internacional dos Guararapes

Alô, Aena. Gostaria de dar uma sugestão para a melhoria do Aeroporto Internacional dos Guararapes e para o conforto dos passageiros: bem que vocês poderiam instalar uma esteira rolante no setor de desembarque. Ao sairmos da aeronave, temos de andar bastante com malas, mochilas, segurando crianças, sem falar nas pessoas idosas e com dificuldades de locomoção... Até chegar na única área de saída, que conta com um elevador, uma escada rolante (nesta terça-feira, 5, estava quebrada quando desembarquei) e uma escada normal. Deveriam se inspirar, por exemplo, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Espaço há para que essa esteira rolante seja instalada e melhore as condições para nós passageiros.

Maria Eduarda Carneiro, por e-mail

Caos social

Vivemos tempos onde beiramos a completa falta de controle social. Motocicletas e bicicletas elétricas com barulho ensurdecedor, invasões sem controle, moradores de rua aos montes e, agora, a moda dos protestos que literalmente para a cidade. Parafraseando Caetano Veloso: 'Alguma coisa está fora da ordem'. Autoridades e poderes competentes precisam agir.

Fausto Jader, por e-mail



Obra interminável do cinema São Luiz

Parabéns ao JC, pela matéria sobre os cinemas de Rua do Recife, publicada nesta terça-feira (5). A reforma do São Luiz, que se arrasta desde a Pandemia, era para terminar no ano passado. Foi adiada para o primeiro semestre deste ano. Agora ficou para 2026, sem prazo. Os vereadores fazem cara de paisagem para a estranha obra. A Fundarpe não está nem aí. Até quando vamos aguentar mais esse descaso? Não basta o desmantelo do centro abandonado do Recife?

Tiago Cunha, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Fábio Santana, que alertou para ausência de pontos de iluminação pública na Rua João Tavares, no Bairro de Penedo, em São Lourenço da Mata, a Neoenergia Pernambuco esclarece que a instalação e novos pontos, assim como a manutenção dos já existentes, é de responsabilidade da Prefeitura.

Assessoria de Imprensa