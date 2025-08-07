Cresce insegurança e arrombamentos em quiosques da orla
Quiosque 47, em Recife, é roubado pela quarta vez, resultando em prejuízos de mais de R$10 mil e aumentando a preocupação com a segurança local
No início da manhã de hoje, funcionários do Quiosque 47, localizado na Orla da Praia de Boa Viagem, Recife, encontraram a porta do estabelecimento quebrada e o espaço interno todo revirado. Este é um exemplo de um incidente que tem se repetido com frequência naquela área. A empresária responsável pelo quiosque estima um prejuízo em torno de R$ 10 mil.
Insegurança e ausência de vigilância
Os comerciantes e moradores da região destacam o avanço da criminalidade, ressaltando o crescimento no número de moradores de rua e a falta de policiamento adequado. De acordo com os relatos, os arrombamentos têm ocorrido de maneira audaciosa, independentemente de medidas de segurança adotadas pelos comerciantes.
Prejuízos recorrentes
Além dos prejuízos decorrentes do roubo de bebidas e utensílios, há também gastos relacionados à manutenção da infraestrutura dos quiosques, como a substituição de portas e grades de segurança. Os moradores e comerciantes da Avenida Boa Viagem clamam por soluções efetivas para combater a criminalidade na área.
Outros quiosques também são alvos
- O Quiosque 35 também foi alvo de uma invasão recente, onde foram levados bebidas, utensílios e até mesmo um botijão de gás.
- Os invasores têm agido com tanta ousadia que arrancaram a placa de um prédio localizado na mesma avenida, mesmo com o porteiro observando.
A situação alarmante tem deixado os moradores e comerciantes temerosos e ansiosos por uma resposta efetiva das autoridades de segurança pública.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais