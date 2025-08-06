Motos são roubadas dois dias seguidos na Avenida Boa Viagem: moradores denunciam alta na criminalidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As ações foram capturadas por câmeras de seguranças e são analisadas pela polícia para facilitar a identificação dos suspeitos

Suspeitos realizam dois furtos de motos, em dois dias seguidos, na última semana, na Avenida Boa Viagem.

As ações foram capturadas por câmeras de seguranças e são analisadas pela polícia para facilitar a identificação dos suspeitos.

Ocorrências

Na última quinta-feira (31), por volta das 16h, câmeras de segurança da Rua Professor Osias Ribeiro coma Avenida Boa Viagem registraram o momento em que dois suspeitos chegam em uma moto e param ao lado de uma outra moto estacionada.

O garupa desceu do veículo, tirou uma chave da bolsa e destravou a moto. os dois fugiram logo em seguida.

No dia seguinte, no mesmo local, dois homens chegam em uma moto e furtam outra motocicleta que estava estacionada. O proprietário estava trabalhando em um edifício no momento do roubo.

"Na hora do almoço, eu e meu colega ouvimos barulho de moto aí eu disse 'isso é minha moto'. Quando fui olhar pela janela não estava mais lá, só a do meu amigo", contou a vítima. "Quando eu puxei peo rastreador a moto já estava indo sentido Jordão".

O jovem conta que buscou a seguradora e registrou o caso junto à políca, só então conseguiu localizar o veículo em Prazeres, dentro de uma região de matagal.



Uma outro homem também conta que por pouco não foi vítima de um roubo no bairro.

"Quando eu cheguei já vi a moto com um ferro atrásque o segurança tinha colocado, porque já tinham estourado a ignição tentando roubar ela", afirmou o homem que preferiu não se identificar.

Uma das vítimas acredita que a falta de policiamento contribui para esses crimes.

Saiba como acessar o JC Premium

