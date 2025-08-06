fechar
Motos são roubadas dois dias seguidos na Avenida Boa Viagem: moradores denunciam alta na criminalidade

As ações foram capturadas por câmeras de seguranças e são analisadas pela polícia para facilitar a identificação dos suspeitos

Por Zayra Pereira Publicado em 06/08/2025 às 21:05
Imagem de suspeitos roubando moto em Boa Viagem
Imagem de suspeitos roubando moto em Boa Viagem - Reprodução

Suspeitos realizam dois furtos de motos, em dois dias seguidos, na última semana, na Avenida Boa Viagem.

As ações foram capturadas por câmeras de seguranças e são analisadas pela polícia para facilitar a identificação dos suspeitos.

Ocorrências

Na última quinta-feira (31), por volta das 16h, câmeras de segurança da Rua Professor Osias Ribeiro coma Avenida Boa Viagem registraram o momento em que dois suspeitos chegam em uma moto e param ao lado de uma outra moto estacionada.

O garupa desceu do veículo, tirou uma chave da bolsa e destravou a moto. os dois fugiram logo em seguida.

No dia seguinte, no mesmo local, dois homens chegam em uma moto e furtam outra motocicleta que estava estacionada. O proprietário estava trabalhando em um edifício no momento do roubo.

"Na hora do almoço, eu e meu colega ouvimos barulho de moto aí eu disse 'isso é minha moto'. Quando fui olhar pela janela não estava mais lá, só a do meu amigo", contou a vítima. "Quando eu puxei peo rastreador a moto já estava indo sentido Jordão".

O jovem conta que buscou a seguradora e registrou o caso junto à políca, só então conseguiu localizar o veículo em Prazeres, dentro de uma região de matagal.

Uma outro homem também conta que por pouco não foi vítima de um roubo no bairro.

"Quando eu cheguei já vi a moto com um ferro atrásque o segurança tinha colocado, porque já tinham estourado a ignição tentando roubar ela", afirmou o homem que preferiu não se identificar.

Uma das vítimas acredita que a falta de policiamento contribui para esses crimes.

