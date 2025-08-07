Homem é preso suspeito de arrombar veículos para roubar estepes no Recife
Ao encontrar um veículo estacionado, ele descia, arrombava o porta-malas e fugia com o estepe, além de outros objetos que estivessem no bagageiro
Um homem, de 46 anos de idade, foi peso, na última quarta-feira (6), após denúncias de roubo de estepes de carro, no Recife.
O suspeito atuava como mecânico e ele foi flagrado por diversas câmeras de segurança arrombando os carros para furtar o pneu reserva.
Como acontecia?
De acordo com as informações da polícia e das imagens de segurança, o suspeito passava de moto com um comparsa pilotando enquanto ele observava os carros.
Ao encontrar um veículo estacionado, ele descia, arrombava o porta-malas e fugia com o estepe, além de outros objetos que estivessem no bagageiro.
Pelo menos seis vítimas buscaram a delegacia de Santo Amaro para registrar queixas. A delegada Ana Luíza Mendonça conta que o homem não explicou como realizava o arrombamento dos carros com tanta facilidade.
"Ele se orgulha da técnica que ele usa para arrombar esses veículos. Ele confessa os crimes, mas a forma que ele age para abrir esses veículos tão rápido ele não conta", afirmou a responsável pelo caso.
O suspeito já tinha passagens pela polícia por crime contra o patrimônio. As investigações agora seguem para a identificação dos comparsas que participavam.
"É extremamente importante que quem teve seu carro arrombado, o estepe furtado, que compareça às delegacias mais próximas ao local do fato, para que a gente continue essas investigações".
A prisão do suspeito foi convertida em preventiva e ele está detido no Cotel.
