Homem é preso suspeito de arrombar veículos para roubar estepes no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao encontrar um veículo estacionado, ele descia, arrombava o porta-malas e fugia com o estepe, além de outros objetos que estivessem no bagageiro

Um homem, de 46 anos de idade, foi peso, na última quarta-feira (6), após denúncias de roubo de estepes de carro, no Recife.

O suspeito atuava como mecânico e ele foi flagrado por diversas câmeras de segurança arrombando os carros para furtar o pneu reserva.

Como acontecia?

De acordo com as informações da polícia e das imagens de segurança, o suspeito passava de moto com um comparsa pilotando enquanto ele observava os carros.

Ao encontrar um veículo estacionado, ele descia, arrombava o porta-malas e fugia com o estepe, além de outros objetos que estivessem no bagageiro.

Pelo menos seis vítimas buscaram a delegacia de Santo Amaro para registrar queixas. A delegada Ana Luíza Mendonça conta que o homem não explicou como realizava o arrombamento dos carros com tanta facilidade.

"Ele se orgulha da técnica que ele usa para arrombar esses veículos. Ele confessa os crimes, mas a forma que ele age para abrir esses veículos tão rápido ele não conta", afirmou a responsável pelo caso.

O suspeito já tinha passagens pela polícia por crime contra o patrimônio. As investigações agora seguem para a identificação dos comparsas que participavam.

"É extremamente importante que quem teve seu carro arrombado, o estepe furtado, que compareça às delegacias mais próximas ao local do fato, para que a gente continue essas investigações".

A prisão do suspeito foi convertida em preventiva e ele está detido no Cotel.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp





#im #ll #ss #jornaldocommercio" />