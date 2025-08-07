fechar
Notícias | Notícia

Suspeitos invadem e arrombam cofre de supermercado em Dois Unidos: prejuízo é de cerca de R$ 30 mil

De acordo com informações, eles entraram pelos fundos do imóvel, seguindo até o galpão para desativar alarmes e sensores. Confira detalhes

Por Zayra Pereira Publicado em 07/08/2025 às 23:22
Imagem de suspeitos que invadiram e roubaram supermercado em Dois Unidos
Imagem de suspeitos que invadiram e roubaram supermercado em Dois Unidos - Reprodução

Um grupo de homens foram flagrados por câmeras de segurança invadindo e roubando um supermercado, na noite da última quarta-feira (6), no bairro de Dois Unidos, Recife.

De acordo com informações, eles entraram pelos fundos do imóvel, seguindo até o galpão para desativar alarmes e sensores.

Depois, as câmeras de segurança mostram os suspeitos seguindo para o setor administrativo e tentando arrombar a porta, mas não conseguem porque é blindada. Eles optam por retirar uma placa de mármore da parede e conseguem entrar no local.

Leia Também

Em seguida, quebram a porta com uma barra de ferro e encontram o cofre do local, levando cerca de R$ 30 mil em dinheiro. Eles fugiram do establecimento com um carro.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência junto à polícia e entregaram as imagens para que a identificação dos suspeitos seja mais efetiva. Acreditam que pelo menos seis homens atuaram na investida.

"A gente tá pedindo às autoridades para dar mais importância ao bairro de Dois Unidos, porque a gente está desta forma agora. Eu tenho 30 anos aqui, nunca teve e a gente está vendo que a bandidagem está crescendo aqui em Dois Unidos"

O caso segue sob investigação.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Polícia prende suspeito de série de furtos no centro do Recife
Prisão Criminosa

Polícia prende suspeito de série de furtos no centro do Recife

Olinda e Recife entre os 10 municípios com maior taxa de roubo de celular do País
CRIMINALIDADE

Olinda e Recife entre os 10 municípios com maior taxa de roubo de celular do País

Compartilhe

Tags