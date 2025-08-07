Suspeitos invadem e arrombam cofre de supermercado em Dois Unidos: prejuízo é de cerca de R$ 30 mil
Um grupo de homens foram flagrados por câmeras de segurança invadindo e roubando um supermercado, na noite da última quarta-feira (6), no bairro de Dois Unidos, Recife.
De acordo com informações, eles entraram pelos fundos do imóvel, seguindo até o galpão para desativar alarmes e sensores.
Depois, as câmeras de segurança mostram os suspeitos seguindo para o setor administrativo e tentando arrombar a porta, mas não conseguem porque é blindada. Eles optam por retirar uma placa de mármore da parede e conseguem entrar no local.
Em seguida, quebram a porta com uma barra de ferro e encontram o cofre do local, levando cerca de R$ 30 mil em dinheiro. Eles fugiram do establecimento com um carro.
As vítimas registraram um boletim de ocorrência junto à polícia e entregaram as imagens para que a identificação dos suspeitos seja mais efetiva. Acreditam que pelo menos seis homens atuaram na investida.
"A gente tá pedindo às autoridades para dar mais importância ao bairro de Dois Unidos, porque a gente está desta forma agora. Eu tenho 30 anos aqui, nunca teve e a gente está vendo que a bandidagem está crescendo aqui em Dois Unidos"
O caso segue sob investigação.