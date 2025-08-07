fechar
Nova tentativa de assassinato de companheiro contra mulher dentro de elevador

Em Brasília, o empresário Cleber Lúcio Borges atacou mulher e foi preso. não somente pelas agressões, mas também por posse ilegal de armas

Por JC Publicado em 07/08/2025 às 23:19
Empresário Cléber Borges espancou a companheira de 34 anos dentro do elevador durante mais de 4 minutos
Empresário Cléber Borges espancou a companheira de 34 anos dentro do elevador durante mais de 4 minutos - Reprodução

As imagens das câmeras de segurança de um condomínio no Distrito Federal revelaram um crime de violência doméstica com requintes de brutalidade. Na madrugada da última sexta-feira, dia 1º, um empresário do ramo de móveis, Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, esperou sua companheira de 34 anos no elevador. Assim que as portas se abriram, ele a surpreendeu com um soco, dando início a uma série de agressões que duraram quase quatro minutos.

Dentro do elevador, a vítima foi alvo de diversos socos e cotoveladas, que a fizeram cair no chão. Apesar de tentar reagir, ela não conseguiu conter a fúria do agressor e continuou sendo violentada. A cena de terror só termina quando o agressor sai do elevador em outro andar, deixando a mulher caída.

Ação da polícia e internação da vítima

Apesar da vítima não ter procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrência e de ter dito que não queria medidas protetivas, o caso só veio à tona graças à intervenção da mãe da vítima. Após ser alertada pelos médicos sobre a natureza dos ferimentos da filha, que incluíam fraturas no rosto e edemas pelo corpo, a mãe acionou a Polícia Civil.

A mulher ficou internada por cinco dias em um hospital particular do DF. Durante a investigação, a polícia descobriu que a vítima já havia sido agredida outras vezes pelo companheiro. O delegado Marcos Loures ouviu informalmente a vítima no hospital, que confirmou as agressões e revelou que a briga teria começado por um "desentendimento" após a saída de um casamento.

Prisão do agressor e posse ilegal de armas

Reprodução
Mulher esperava o elevador quando foi surpreendido pelo agressor ao sair já dando um soco - Reprodução

Cleber Lúcio Borges foi preso em flagrante na última quinta-feira, dia 6. A prisão não ocorreu apenas pela agressão, mas também porque a polícia encontrou duas armas de fogo e farta munição em sua residência, sem o registro ou porte legal.

Ele pagou uma fiança de R$ 25,9 mil pela posse ilegal das armas, mas foi mantido na prisão por decisão da Justiça, já que o crime de violência doméstica não permite fiança. "Se não fosse o crime de violência doméstica, ele teria sido colocado em liberdade. Mas, como ele também estava com a preventiva, ele continuou preso", explicou o delegado.

A defesa do empresário, por meio de seu advogado, Thyago Batista Ribeiro, divulgou uma nota à imprensa afirmando que as manifestações necessárias ocorrerão no processo judicial, reiterando que o caso ainda está em apuração e que seu cliente tem "total interesse na elucidação dos fatos".

A Lei Maria da Penha e a ação do estado

Este caso ressalta a importância de uma mudança histórica na legislação brasileira. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que processos ligados à Lei Maria da Penha não dependem da vontade da vítima para que a investigação e o processo penal prossigam.

O delegado Loures enfatizou a importância dessa medida: "Nós vamos analisar a gravidade da situação. A polícia, a Justiça, o Ministério Público vão agir independente da vontade da vítima. Pra que? Pra garantir a segurança da mulher, preservar a vida dessa mulher."

Agressor de mulher em Natal vira réu

A Justiça do Rio Grande do Norte tornou réu Igor Eduardo Pereira Cabral por tentativa de feminicídio. A decisão foi baseada nas evidências coletadas, incluindo as imagens das câmeras de segurança que registraram a brutalidade da agressão. O processo segue em segredo de justiça para proteger a vítima.

A Justiça recusou o pedido de isolamento em uma cela individual, mas Igor permanece em uma ala de segurança do presídio.

A defesa alega que ele teria sofrido agressões de policiais e que sua família também tem recebido ameaças. O caso segue em apuração e terá como próximo passo a citação do acusado para que ele apresente sua defesa, seguida de audiência de instrução.

