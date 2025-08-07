Nova tentativa de assassinato de companheiro contra mulher dentro de elevador
Em Brasília, o empresário Cleber Lúcio Borges atacou mulher e foi preso. não somente pelas agressões, mas também por posse ilegal de armas
As imagens das câmeras de segurança de um condomínio no Distrito Federal revelaram um crime de violência doméstica com requintes de brutalidade. Na madrugada da última sexta-feira, dia 1º, um empresário do ramo de móveis, Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, esperou sua companheira de 34 anos no elevador. Assim que as portas se abriram, ele a surpreendeu com um soco, dando início a uma série de agressões que duraram quase quatro minutos.
Dentro do elevador, a vítima foi alvo de diversos socos e cotoveladas, que a fizeram cair no chão. Apesar de tentar reagir, ela não conseguiu conter a fúria do agressor e continuou sendo violentada. A cena de terror só termina quando o agressor sai do elevador em outro andar, deixando a mulher caída.
Ação da polícia e internação da vítima
Apesar da vítima não ter procurado a polícia para registrar o boletim de ocorrência e de ter dito que não queria medidas protetivas, o caso só veio à tona graças à intervenção da mãe da vítima. Após ser alertada pelos médicos sobre a natureza dos ferimentos da filha, que incluíam fraturas no rosto e edemas pelo corpo, a mãe acionou a Polícia Civil.
A mulher ficou internada por cinco dias em um hospital particular do DF. Durante a investigação, a polícia descobriu que a vítima já havia sido agredida outras vezes pelo companheiro. O delegado Marcos Loures ouviu informalmente a vítima no hospital, que confirmou as agressões e revelou que a briga teria começado por um "desentendimento" após a saída de um casamento.
Prisão do agressor e posse ilegal de armas
Cleber Lúcio Borges foi preso em flagrante na última quinta-feira, dia 6. A prisão não ocorreu apenas pela agressão, mas também porque a polícia encontrou duas armas de fogo e farta munição em sua residência, sem o registro ou porte legal.
Ele pagou uma fiança de R$ 25,9 mil pela posse ilegal das armas, mas foi mantido na prisão por decisão da Justiça, já que o crime de violência doméstica não permite fiança. "Se não fosse o crime de violência doméstica, ele teria sido colocado em liberdade. Mas, como ele também estava com a preventiva, ele continuou preso", explicou o delegado.
A defesa do empresário, por meio de seu advogado, Thyago Batista Ribeiro, divulgou uma nota à imprensa afirmando que as manifestações necessárias ocorrerão no processo judicial, reiterando que o caso ainda está em apuração e que seu cliente tem "total interesse na elucidação dos fatos".
A Lei Maria da Penha e a ação do estado
Este caso ressalta a importância de uma mudança histórica na legislação brasileira. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que processos ligados à Lei Maria da Penha não dependem da vontade da vítima para que a investigação e o processo penal prossigam.
O delegado Loures enfatizou a importância dessa medida: "Nós vamos analisar a gravidade da situação. A polícia, a Justiça, o Ministério Público vão agir independente da vontade da vítima. Pra que? Pra garantir a segurança da mulher, preservar a vida dessa mulher."
Agressor de mulher em Natal vira réu
A Justiça do Rio Grande do Norte tornou réu Igor Eduardo Pereira Cabral por tentativa de feminicídio. A decisão foi baseada nas evidências coletadas, incluindo as imagens das câmeras de segurança que registraram a brutalidade da agressão. O processo segue em segredo de justiça para proteger a vítima.
A Justiça recusou o pedido de isolamento em uma cela individual, mas Igor permanece em uma ala de segurança do presídio.
A defesa alega que ele teria sofrido agressões de policiais e que sua família também tem recebido ameaças. O caso segue em apuração e terá como próximo passo a citação do acusado para que ele apresente sua defesa, seguida de audiência de instrução.