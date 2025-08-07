Como o idealismo de fumaça virou um estacionamento lucrativo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De oradores a atores: a Câmara e o Senado viraram palco de encenações que prendem o país na mediocridade absoluta, sob a aparência de rebeldia.

Clique aqui e escute a matéria

Todo idealismo é um estacionamento. Existem idealismos sóbrios, calcados em ilusões robustas e que até merecem atenção, nem que seja pela sua ingenuidade genuína. Mas também existem os idealismos de fumaça, que servem a um certo momento da vida e podem ser trocados por outros que atendam melhor aos interesses do momento.

Fumaça encenada

É difícil acreditar que alguém disposto a ser retratado com espadrapos na boca, nos olhos e nos ouvidos, olhos arregalados, peito estufado e expressão misteriosa de acrobata de circo, tenha alguma ilusão genuína, com qualquer robustez. O mesmo vale para os que se aprisionam passando correntes sem conseguir nem dar uma volta completa nos pulsos, mostrando que não tem ideia de como aquilo funciona. Fumaça, fumaça.

O cretino rende

Agora pense nessa imagem que os deputados e senadores brasileiros ligados a Jair Bolsonaro (PL) proporcionaram nos últimos dias, enquanto tentavam interromper o andamento da pauta no Congresso e voltemos um pouco no tempo, uns 25 anos pelo menos, antes de os políticos brasileiros fazerem a pior descoberta deste século, de que é politicamente mais lucrativo ser cretino do que ser admirado.

Esqueça qualquer discurso sobre "honestidade nos tempos de antigamente". Ninguém era completamente santo, mas havia um freio fundamental: o comedimento de ser idiota.

Engajamento idiota

Hoje, ser idiota significa engajamento e a satisfação de um público específico, escondido em bolhas de informação, integrado por pessoas que se digitalizaram antes de se alfabetizar. E elas rendem muitos votos.

Antes de tudo isso, havia uma disputa para ter a oportunidade de assistir os discursos do Grande Expediente no Senado. O legislativo tinha grandes oradores, que faziam discursos duros, defendiam valores republicanos e democráticos, mesmo que não os praticassem tanto assim.

Sempre houve o desejo de que o discurso e a prática se encontrassem com a evolução natural do exercício democrático.

Discurso rastejante

Mas ninguém imaginava que esse encontro aconteceria no subsolo escuro e úmido da insensatez, ao invés de se dar no ponto mais alto da lucidez. Ao invés de a prática tentar se igualar ao discurso, foi o discurso que rastejou para se igualar às ações.

E todo o legislativo brasileiro caminhou para isso nos últimos anos, desde as câmaras de vereadores mais longínquas pelo interior do país até a Casa Alta do Senado.

Essa mediocridade é a síntese e o resultado do idealismo de fumaça que tanto a esquerda quanto a direita cultivaram nas últimas décadas.

Parados e lucrando

Todo idealismo é um estacionamento, mesmo o de fumaça. Mas este é pior do que aquele ingênuo e cheio de robustas ilusões, porque na fumaça dos esparadrapos e das correntes finge-se para grande parte da população que algum movimento está acontecendo de verdade, com uma revolução, com mudanças radicais e significativas.

Ficar estacionado sem ganhar nada com isso é bem ruim para o Brasil. Muito pior para o país é quando alguém está faturando alto com esse estacionamento. No primeiro caso a solução é movimentar-se por pragmatismo e necessidade. No segundo caso, fica-se dependente da honestidade alheia. Aí, a esperança é pouca.