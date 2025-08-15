fechar
Futebol |

Chaveamento da Libertadores 2025: Quem tem vantagem na volta? Veja a situação dos 16 clubes nas oitavas de final

Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os clubes brasileiros em vantagem no mata-mata no segundo duelo. Os demais confrontos terminaram empatados

Por Robert Sarmento Publicado em 15/08/2025 às 8:02 | Atualizado em 15/08/2025 às 8:15
Alguns resultados dos jogos de ida das oitavas da Libertadores 2025
Alguns resultados dos jogos de ida das oitavas da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

A Libertadores 2025 já começou com tudo na fase de mata-mata! As primeiras partidas das oitavas de final trouxeram resultados surpreendentes e outros que confirmaram o favoritismo.

Algumas equipes deixaram o confrontos em aberto para os jogos de volta na próxima semana. A única exceção foi o Palmeiras, que aplicou 4 a 0 sobre o Universitario, em Lima, no Peru.

Com esse resultado, o Verdão praticamente garantiu vaga nas quartas de final. A seguir, entenda o motivo. Além disso, veja a situação dos 16 clubes para seguirem rumo ao título internacional!

Instagram/Conmebol
Todos confrontos da oitavas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Regulamento da Libertadores 2025: Mata-mata

O Alviverde foi o único que construiu uma vantagem grande na primeira partida. A equipe brasileira pode até perder por três gols de diferença no Allianz Parque, que ainda assim avança de fase.

Flamengo (1 x 0 no Internacional), Botafogo (1 x 0 na LDU) e Peñarol (1 x 0 no Racing) garantiram a vantagem do empate. São Paulo e Fortaleza precisarão vencer para se classificarem.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Isso acontece porque, conforme o regulamento, o classificado é definido de acordo com a soma dos resultados das duas partidas (placar agregado). Em caso de empate, definição nos pênaltis.

Leia Também

O gol fora de casa não é critério de desempate. Os oito clubes que avançarem receberão US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões). O campeão receberá US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

  • Vélez Sársfield x FortalezaSão Paulo x Atlético Nacional; River Plate x Libertad - Ninguém obteve vantagem na ida. Caso haja outro empate na volta, definição nos pênaltis.
  • Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Estudiantes e Peñarol - Nova vitória ou empate. O Verdão pode ser derrotado até pela diferença de três gols, que garante a classificação.
  • Internacional, Racing, Cerro Porteño, e LDU - Vencer por dois ou mais de vantagem. Se ganhar por apenas um de saldo, decisão direta nas penalidades máximas.
  • Universitario - Pior situação! Tem que ganhar por no mínimo quatro gols, fora de casa, para ir aos pênaltis e cinco para conseguir avançar ainda no tempo normal.

Chaveamento da Libertadores 2025:

Com o chaveamento até a grande decisão, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, já definido pela Conmebol, existe a possibilidade de mais embates entre times do Brasil na próxima etapa.

  • Vencedor de Vélez x Fortaleza enfrenta o vencedor de São Paulo x Atlético Nacional.
  • Vencedor de Racing x Peñarol enfrenta o vencedor de Estudiantes x Cerro Porteño.
  • Vencedor de Internacional x Flamengo enfrenta o vencedor de LDU x Botafogo.
  • Vencedor de River Plate x Libertad enfrenta o vencedor de Universitario x Palmeiras.

Leia também

Transmissão Universitario x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025
Mata-mata

Transmissão Universitario x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025
Tem jogo na Globo hoje (14/08)? Veja se vai passar jogos de Palmeiras e Botafogo pela Libertadores
Libertadores 2025

Tem jogo na Globo hoje (14/08)? Veja se vai passar jogos de Palmeiras e Botafogo pela Libertadores

Compartilhe

Tags