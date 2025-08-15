Chaveamento da Libertadores 2025: Quem tem vantagem na volta? Veja a situação dos 16 clubes nas oitavas de final
Palmeiras, Flamengo e Botafogo são os clubes brasileiros em vantagem no mata-mata no segundo duelo. Os demais confrontos terminaram empatados
A Libertadores 2025 já começou com tudo na fase de mata-mata! As primeiras partidas das oitavas de final trouxeram resultados surpreendentes e outros que confirmaram o favoritismo.
Algumas equipes deixaram o confrontos em aberto para os jogos de volta na próxima semana. A única exceção foi o Palmeiras, que aplicou 4 a 0 sobre o Universitario, em Lima, no Peru.
Com esse resultado, o Verdão praticamente garantiu vaga nas quartas de final. A seguir, entenda o motivo. Além disso, veja a situação dos 16 clubes para seguirem rumo ao título internacional!
Regulamento da Libertadores 2025: Mata-mata
O Alviverde foi o único que construiu uma vantagem grande na primeira partida. A equipe brasileira pode até perder por três gols de diferença no Allianz Parque, que ainda assim avança de fase.
Flamengo (1 x 0 no Internacional), Botafogo (1 x 0 na LDU) e Peñarol (1 x 0 no Racing) garantiram a vantagem do empate. São Paulo e Fortaleza precisarão vencer para se classificarem.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Isso acontece porque, conforme o regulamento, o classificado é definido de acordo com a soma dos resultados das duas partidas (placar agregado). Em caso de empate, definição nos pênaltis.
O gol fora de casa não é critério de desempate. Os oito clubes que avançarem receberão US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,6 milhões). O campeão receberá US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).
- Vélez Sársfield x Fortaleza; São Paulo x Atlético Nacional; River Plate x Libertad - Ninguém obteve vantagem na ida. Caso haja outro empate na volta, definição nos pênaltis.
- Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Estudiantes e Peñarol - Nova vitória ou empate. O Verdão pode ser derrotado até pela diferença de três gols, que garante a classificação.
- Internacional, Racing, Cerro Porteño, e LDU - Vencer por dois ou mais de vantagem. Se ganhar por apenas um de saldo, decisão direta nas penalidades máximas.
- Universitario - Pior situação! Tem que ganhar por no mínimo quatro gols, fora de casa, para ir aos pênaltis e cinco para conseguir avançar ainda no tempo normal.
Chaveamento da Libertadores 2025:
Com o chaveamento até a grande decisão, no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru, já definido pela Conmebol, existe a possibilidade de mais embates entre times do Brasil na próxima etapa.
- Vencedor de Vélez x Fortaleza enfrenta o vencedor de São Paulo x Atlético Nacional.
- Vencedor de Racing x Peñarol enfrenta o vencedor de Estudiantes x Cerro Porteño.
- Vencedor de Internacional x Flamengo enfrenta o vencedor de LDU x Botafogo.
- Vencedor de River Plate x Libertad enfrenta o vencedor de Universitario x Palmeiras.