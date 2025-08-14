Transmissão Universitario x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Confira também as escalações, a arbitragem e como chegam as duas equipes para o confronto de ida das oitavas de final da competição internacional

O Palmeiras joga contra o Universitario, do Peru, no Monumental de Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025, nesta quinta-feira (14/08), às 21h30 (horário de Brasília).

A equipe peruana vem de uma incrível sequência com 12 jogos sem perder (última derrota foi em maio). O time conquistou o Apertura do Campeonato Peruano e é um dos líderes do Clausura.

O Verdão não fica para trás! O Alviverde obteve a melhor campanha geral e único com 100% de aproveitamento na fase de grupos. No Brasileirão, está em terceiro.

Universitario: Britos; Aldo Corzo, Riveros, Matías Di Benedetto e Ureña, Polo, Inga e Martín Pérez Guedes; Concha, Flores e Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.



Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, na área técnica - Cesar Greco/Palmeiras

Universitario x Palmeiras ao vivo online

Como o confronto é de exclusividade da ESPN (televisão fechada), os torcedores e fãs de futebol em geral podem assistir apenas no Disney+ (streaming). No entanto, tem que ser assinante.

Como assistir no Disney+?

Para assistir a jogos na plataforma, o primeiro passo é ter uma assinatura ativa (saiba mais aqui). É importante lembrar que alguns eventos podem ser exclusivos do Disney+ Premium.

Na Smart TV : Abra o aplicativo na sua televisão e selecione "Entrar". Em seguida, acesse disneyplus.com/begin em um celular ou computador, digite o código e siga as instruções.

: Abra o aplicativo na sua televisão e selecione "Entrar". Em seguida, acesse disneyplus.com/begin em um celular ou computador, digite o código e siga as instruções. No computador : Acesse disneyplus.com, clique em "Entrar" e preencha os dados.



: Acesse disneyplus.com, clique em "Entrar" e preencha os dados. No celular ou tablet: Baixe o aplicativo (App Store ou Google Play Store), faça o login e pronto.

Resultado de Universitario x Palmeiras:

Os palmeirenses podem acompanhar a narração em tempo real no YouTube, mas só em áudio. Isso porque nenhuma emissora possui os direitos de transmissão com imagens na plataforma.