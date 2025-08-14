Transmissão Universitario x Palmeiras ao vivo online: Grátis? Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025
Confira também as escalações, a arbitragem e como chegam as duas equipes para o confronto de ida das oitavas de final da competição internacional
O Palmeiras joga contra o Universitario, do Peru, no Monumental de Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2025, nesta quinta-feira (14/08), às 21h30 (horário de Brasília).
A equipe peruana vem de uma incrível sequência com 12 jogos sem perder (última derrota foi em maio). O time conquistou o Apertura do Campeonato Peruano e é um dos líderes do Clausura.
O Verdão não fica para trás! O Alviverde obteve a melhor campanha geral e único com 100% de aproveitamento na fase de grupos. No Brasileirão, está em terceiro.
Universitario: Britos; Aldo Corzo, Riveros, Matías Di Benedetto e Ureña, Polo, Inga e Martín Pérez Guedes; Concha, Flores e Valera. Técnico: Jorge Fossati.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Micael) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Universitario x Palmeiras ao vivo online
Como o confronto é de exclusividade da ESPN (televisão fechada), os torcedores e fãs de futebol em geral podem assistir apenas no Disney+ (streaming). No entanto, tem que ser assinante.
Como assistir no Disney+?
Para assistir a jogos na plataforma, o primeiro passo é ter uma assinatura ativa (saiba mais aqui). É importante lembrar que alguns eventos podem ser exclusivos do Disney+ Premium.
- Na Smart TV: Abra o aplicativo na sua televisão e selecione "Entrar". Em seguida, acesse disneyplus.com/begin em um celular ou computador, digite o código e siga as instruções.
- No computador: Acesse disneyplus.com, clique em "Entrar" e preencha os dados.
- No celular ou tablet: Baixe o aplicativo (App Store ou Google Play Store), faça o login e pronto.
Resultado de Universitario x Palmeiras:
Os palmeirenses podem acompanhar a narração em tempo real no YouTube, mas só em áudio. Isso porque nenhuma emissora possui os direitos de transmissão com imagens na plataforma.