Chaveamento da Libertadores: Veja possíveis adversários dos brasileiros nas quartas-de-final
Seis times brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna" e já conhecem seus caminhos até a decisão marcada para Lima, no Peru
A Libertadores 2025 está de volta! Nesta semana e na próxima, estão sendo disputadas as partidas de ida e volta das oitavas-de-final.
Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
Diferentemente da Copa do Brasil e outras competições pelo mundo, o sorteio das oitavas-de-final já define todo o chaveamento até a decisão e Flamengo, Internacional, Botafogo, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza já conhecem todos os seus possíveis futuros adversários.
Chaveamento da Libertadores 2025
Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.
Lado A
Chave 1
- São Paulo x Atlético Nacional
- LDU x Botafogo
Chave 2
- River Plate x Libertad
- Universitario x Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sarsfield x Fortaleza
- Racing x Fortaleza
Chave 4
- Cerro Porteño x Estudiantes
- Flamengo x Internacional
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- Internacional
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Penãrol
- Flamengo
- Atlético Nacional
- Libertad
- Fortaleza
- Universitario
- Cerro Porteño
Horário e onde assistir os jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025
Terça-feira, 12/08
- ENCERRADO - Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield -
- ENCERRADO - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
- ENCERRADO - Peñarol 1 x 0 Racing
Quarta-feira, 13/08
- 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN e Disney+
- 21h30 - Flamengo x Internacional - Globo, Globoplay, ESPN e Disney+
Quinta-feira, 14/08
- 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
- 21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN e Disney+
- 21h30 - Libertad x River Plate - Paramount+