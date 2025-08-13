fechar
Futebol | Notícia

Chaveamento da Libertadores: Veja possíveis adversários dos brasileiros nas quartas-de-final

Seis times brasileiros seguem vivos na briga pela "Glória Eterna" e já conhecem seus caminhos até a decisão marcada para Lima, no Peru

Por Victor Peixoto Publicado em 13/08/2025 às 19:42
Chaveamento da Libertadores 2025
Chaveamento da Libertadores 2025 - Reprodução / Conmebol

Libertadores 2025 está de volta! Nesta semana e na próxima, estão sendo disputadas as partidas de ida e volta das oitavas-de-final.

Ao todo, seis times brasileiros seguem em busca da Glória Eterna e de um lugar na grande decisão, marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Diferentemente da Copa do Brasil e outras competições pelo mundo, o sorteio das oitavas-de-final já define todo o chaveamento até a decisão e FlamengoInternacionalBotafogoPalmeirasSão Paulo Fortaleza já conhecem todos os seus possíveis futuros adversários.

Chaveamento da Libertadores 2025

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

  • São Paulo x Atlético Nacional 
  • LDU x Botafogo

Chave 2

  • River Plate x Libertad
  • Universitario x Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield x Fortaleza
  • Racing x Fortaleza

Chave 4

  • Cerro Porteño x Estudiantes
  • Flamengo Internacional

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. Internacional
  8. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Penãrol 
  3. Flamengo
  4. Atlético Nacional
  5. Libertad
  6. Fortaleza
  7. Universitario
  8. Cerro Porteño

Horário e onde assistir os jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025

Terça-feira, 12/08

  • ENCERRADO - Fortaleza 0 x  0 Vélez Sársfield -
  • ENCERRADO - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
  • ENCERRADO - Peñarol 1 x 0 Racing 

Quarta-feira, 13/08

  • 19h - Cerro Porteño x Estudiantes - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Flamengo x Internacional GloboGloboplayESPN e Disney+

Quinta-feira, 14/08

  • 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
  • 21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN Disney+
  • 21h30 - Libertad x River Plate Paramount+

