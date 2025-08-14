Tem jogo na Globo hoje (14/08)? Horário e onde assistir os jogos de Palmeiras e Botafogo
Verdão e Glorioso são os últimos brasileiros a entrar em campo pelos jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025; saiba onde assistir
Hoje é dia de Brasil na Libertadores! Quatro times brasileiros já entraram em campo pelas partidas de ida das oitavas-de-final e nesta quinta-feira (14) é a vez de Palmeiras e Botafogo.
O Glorioso é o primeiro a entrar em campo, às 19h, contra a LDU, no Nilton Santos. Já o Verdão vai até Lima, no Peru, para enfrentar o Universitario, às 21h30, no Monumental.
As partidas não terão transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta e serão exclusivas da tv fechada e do streaming.
Botafogo x LDU terá transmissão exclusiva do Paramount + (clique aqui para saber como assistir de graça), enquanto que Universitario x Palmeiras será transmitido pela ESPN, na tv fechada, e pelo Disney+.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tabela detalhada dos jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores
Terça-feira, 12/08
- ENCERRADO - Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield -
- ENCERRADO - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
- ENCERRADO - Peñarol 1 x 0 Racing
Quarta-feira, 13/08
- ENCERRADO - Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
- ENCERRADO - Flamengo 1 x 0 Internacional
Quinta-feira, 14/08
- 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
- 21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN e Disney+
- 21h30 - Libertad x River Plate - Paramount+