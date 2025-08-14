fechar
Futebol |

Tem jogo na Globo hoje (14/08)? Horário e onde assistir os jogos de Palmeiras e Botafogo

Verdão e Glorioso são os últimos brasileiros a entrar em campo pelos jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025; saiba onde assistir

Por Victor Peixoto Publicado em 14/08/2025 às 16:55
- Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Hoje é dia de Brasil na Libertadores! Quatro times brasileiros já entraram em campo pelas partidas de ida das oitavas-de-final e nesta quinta-feira (14) é a vez de Palmeiras Botafogo.

O Glorioso é o primeiro a entrar em campo, às 19h, contra a LDU, no Nilton Santos. Já o Verdão vai até Lima, no Peru, para enfrentar o Universitario, às 21h30, no Monumental.

As partidas não terão transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta e serão exclusivas da tv fechada e do streaming.

Botafogo x LDU terá transmissão exclusiva do Paramount + (clique aqui para saber como assistir de graça), enquanto que Universitario x Palmeiras será transmitido pela ESPN, na tv fechada, e pelo Disney+.

Tabela detalhada dos jogos de ida das oitavas-de-final da Libertadores

Terça-feira, 12/08

  • ENCERRADO - Fortaleza 0 x  0 Vélez Sársfield -
  • ENCERRADO - Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
  • ENCERRADO - Peñarol 1 x 0 Racing 

Quarta-feira, 13/08

  • ENCERRADO - Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
  • ENCERRADO - Flamengo 1 x 0 Internacional

Quinta-feira, 14/08

  • 19h - Botafogo x LDU - Paramount+
  • 21h30 - Universitario x Palmeiras - ESPN Disney+
  • 21h30 - Libertad x River Plate Paramount+

