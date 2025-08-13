Onde assistir o jogo do Botafogo hoje (14/08)? Horário, escalações e transmissão ao vivo de Botafogo x LDU
Atual campeão, Glorioso começa decisão por uma vaga nas quartas-de-final da Libertadores em casa; saiba tudo sobre a partida desta quinta-feira
Mais um passo na busca do bi! Nesta quinta-feira (14), o Botafogo enfrenta a LDU, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025.
A bola rola às 19h, horário de Brasília.
Empolgado pela goleada por 5 x 0 sobre o Fortaleza em pleno Castelão no último fim de semana, o Glorioso vai aos poucos se encontrando sobre o comando de Davide Ancelotti.
Defensor do título, o Glorioso encara a partida com seriedade para construir uma boa vantagem para o jogo da volta na altitude de Quito, no Equador.
A LDU por sua vez, também faz boa campanha e ocupa a 3ª colocação do Campeonato Equatoriano com 43 pontos, mas vem de derrota para o Aucas, agora 4° colocado com 38 pontos.
Transmissão ao vivo de Botafogo x LDU
A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.
Saiba como assistir o jogo de GRAÇA pelo Paramount+
- Paramount+ (clique aqui para assistir online)
Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.
Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.
Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.
Prováveis escalações
Botafogo
-
John (Neto), Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral - Davide Ancelotti
LDU
- Valle, Quintero, Erique, Ade e Aimar; Pastran, Villamil e Gruezo; Alvarado, Medina e Díaz - Tiago Nunes
Ficha do jogo
- Partida: Botafogo x LDU, jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025
- Data e horário: Quinta-feira, 14/08, às 19h, horário de Brasília
- Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Transmissão ao vivo: Paramount+
Arbitragem
- Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
- Assistente 1: John Alexander León (COL)
- Assistente 2: Sebastián Vela (COL)
- VAR: David Rodríguez (COL)