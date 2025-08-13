fechar
Futebol | Notícia

Onde assistir o jogo do Botafogo hoje (14/08)? Horário, escalações e transmissão ao vivo de Botafogo x LDU

Atual campeão, Glorioso começa decisão por uma vaga nas quartas-de-final da Libertadores em casa; saiba tudo sobre a partida desta quinta-feira

Por Victor Peixoto Publicado em 13/08/2025 às 20:14 | Atualizado em 13/08/2025 às 20:21
Montoro, jogador do Botafogo
Montoro, jogador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo FR

Mais um passo na busca do bi! Nesta quinta-feira (14), o Botafogo enfrenta a LDU, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025.

A bola rola às 19h, horário de Brasília.

Empolgado pela goleada por 5 x 0 sobre o Fortaleza em pleno Castelão no último fim de semana, o Glorioso vai aos poucos se encontrando sobre o comando de Davide Ancelotti.

Defensor do título, o Glorioso encara a partida com seriedade para construir uma boa vantagem para o jogo da volta na altitude de Quito, no Equador.

A LDU por sua vez, também faz boa campanha e ocupa a 3ª colocação do Campeonato Equatoriano com 43 pontos, mas vem de derrota para o Aucas, agora 4° colocado com 38 pontos.

Transmissão ao vivo de Botafogo x LDU

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.

Saiba como assistir o jogo de GRAÇA pelo Paramount+

Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.

Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.

Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.

Prováveis escalações

Botafogo

  • John (Neto), Vitinho, Barboza, David Ricardo e Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral - Davide Ancelotti

LDU

  • Valle, Quintero, Erique, Ade e Aimar; Pastran, Villamil e Gruezo; Alvarado, Medina e Díaz - Tiago Nunes

Leia Também

Ficha do jogo

  • Partida: Botafogo x LDU, jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025
  • Data e horário: Quinta-feira, 14/08, às 19h, horário de Brasília
  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
  • Transmissão ao vivo: Paramount+

Arbitragem

  • Árbitro: Wilmar Roldán (COL)
  • Assistente 1: John Alexander León (COL)
  • Assistente 2: Sebastián Vela (COL)
  • VAR: David Rodríguez (COL)

Leia também

Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo
Transmissão

Programação Globo hoje (13/08/25): Flamengo x Internacional? Veja qual jogo da Libertadores exibe ao vivo
Chaveamento da Libertadores: Veja possíveis adversários dos brasileiros nas quartas-de-final
Libertadores 2025

Chaveamento da Libertadores: Veja possíveis adversários dos brasileiros nas quartas-de-final

Compartilhe

Tags