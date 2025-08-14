Paramount+ grátis? Saiba como assistir Botafogo x LDU com imagens sem pagar nada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Serviço de streaming oferece período de cortesia para novos assinantes e Prime Video também concede o mesmo benefício; saiba como aproveitar

Nesta quinta-feira (14), o Botafogo enfrenta a LDU, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Libertadores 2025, às 19h, horário de Brasília.

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta nem fechada e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.

Ambas as opções podem ser acessadas de forma totalmente gratuita e com imagens.

Clique aqui para assistir no Paramount+

Saiba como assistir o jogo do Botafogo de graça no Paramount+

Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.

Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.

Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.



Se o usuário já realizou cadastro e não é mais habilitado para aproveitar a promoção, aconselha-se que peça a um familiar ou amigo para aproveitar tal vantagem em uma nova conta.

Assista também pelo Prime Video

Assinantes do Paramount+ também têm direito aos 7 dias grátis, desde que, também, nunca tenham utilizado o serviço do Paramount+.

Tutorial para ter acesso a 7 dias grátis no Paramount+

Para ter acesso à promoção, o usuário precisa seguir os seguintes passos: