Transmissão LDU x Botafogo ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025
Com histórico negativo na altitude, Glorioso tem a vantagem do empate contra a LDU para avançar às quartas e manter vivo o sonho do bi na Libertadores
Vale a vaga nas quartas-de-final da Libertadores 2025! Nesta quinta-feira (21), LDU e Botafogo se enfrentam, a partir das 19h, horário de Brasília, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, jogo da volta das oitavas-de-final.
Numa altitude de 2.850 metros, o Glorioso terá a vantagem de jogar pelo empate para garantir a vaga em função da vitória por 1 x 0 no jogo de ida, placar perigoso se considerarmos o mal retrospecto do Fogão jogando bem acima do nível do mar.
De 2011 pra cá, foram 6 jogos do Botafogo na altitude com nenhuma vitória, quatro derrotas e dois empates. Dois desses jogos contra foram contra a própria LDU.
Em 2023, pela Sul-americana, empate em 0 x 0, e derrota por 1 x 0 em 2024, pela Libertadores.
Em sua última partida, atuando em casa, a LDU, vice-líder do Campeonato Equatoriano, sofreu para empatar no acréscimos contra o Manta, que é apenas o 13° colocado e que não vence há 7 jogos, somando todas as competições.
Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo
A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.
Saiba como assistir o jogo de GRAÇA pelo Paramount+
- Paramount+ (clique aqui para assistir online)
Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.
Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.
Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.
Acompanhe o resultado em tempo real
Prováveis escalações
LDU
- Gonzalo Valle; Richard Mina, Ricardo Adé, Quiñónez; Quintero, Gruezo, Bryan Ramírez, Cornejo, Villamíl; Alzugaray, Medina (Estrada) - Tiago Nunes
Botafogo
-
John; Vitinho, David Ricardo (Marçal), Barboza, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Matheus Martins (Montoro), Arthur Cabral - Davide Ancelotti
Ficha do jogo
- Partida: LDU x Botafogo, jogo de voltas das oitavas-de-final da Libertadores 2025
- Data e horário: Quinta-feira, 21/08, às 19h, horário de Brasília
- Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito
- Transmissão ao vivo: Paramount+
Arbitragem
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Assistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)
- Assistente 2: Gabriel Alfredo Chade (ARG)
- Quarto árbitro: Sebastian Nicolas Martínez (ARG)
- VAR: Germán Raul Delfino (ARG)