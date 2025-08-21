Transmissão LDU x Botafogo ao vivo online GRÁTIS: Veja onde assistir e resultado do jogo pela Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com histórico negativo na altitude, Glorioso tem a vantagem do empate contra a LDU para avançar às quartas e manter vivo o sonho do bi na Libertadores

Vale a vaga nas quartas-de-final da Libertadores 2025! Nesta quinta-feira (21), LDU e Botafogo se enfrentam, a partir das 19h, horário de Brasília, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, jogo da volta das oitavas-de-final.

Numa altitude de 2.850 metros, o Glorioso terá a vantagem de jogar pelo empate para garantir a vaga em função da vitória por 1 x 0 no jogo de ida, placar perigoso se considerarmos o mal retrospecto do Fogão jogando bem acima do nível do mar.

De 2011 pra cá, foram 6 jogos do Botafogo na altitude com nenhuma vitória, quatro derrotas e dois empates. Dois desses jogos contra foram contra a própria LDU.

Em 2023, pela Sul-americana, empate em 0 x 0, e derrota por 1 x 0 em 2024, pela Libertadores.

Em sua última partida, atuando em casa, a LDU, vice-líder do Campeonato Equatoriano, sofreu para empatar no acréscimos contra o Manta, que é apenas o 13° colocado e que não vence há 7 jogos, somando todas as competições.

Transmissão ao vivo de LDU x Botafogo

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta e nem fechada, e será exclusiva do serviço de streaming Paramount+.

Saiba como assistir o jogo de GRAÇA pelo Paramount+

Paramount+ (clique aqui para assistir online)

Tal como outros serviços de streaming, o Paramount+ oferece um período de 7 dias grátis para novos assinantes.

Portanto, se você nunca realizou um cadastro na plataforma, poderá fazê-lo e contar com uma semana para utilizar todos os recursos gratuitamente por uma semana.

Mas, atenção, é preciso cadastrar um cartão de crédito para realizar o cadastro e se o usuário não deseja ser cobrado em sua fatura após os sete dias, deve cancelar a assinatura antes do fim deste prazo.

Acompanhe o resultado em tempo real

Prováveis escalações

LDU

Gonzalo Valle; Richard Mina, Ricardo Adé, Quiñónez; Quintero, Gruezo, Bryan Ramírez, Cornejo, Villamíl; Alzugaray, Medina (Estrada) - Tiago Nunes

Botafogo

John; Vitinho, David Ricardo (Marçal), Barboza, Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas; Artur, Savarino, Matheus Martins (Montoro), Arthur Cabral - Davide Ancelotti

Ficha do jogo

Partida: LDU x Botafogo, jogo de voltas das oitavas-de-final da Libertadores 2025

Data e horário: Quinta-feira, 21/08, às 19h, horário de Brasília

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito

Transmissão ao vivo: Paramount+

Arbitragem

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Assistente 2: Gabriel Alfredo Chade (ARG)

Quarto árbitro: Sebastian Nicolas Martínez (ARG)