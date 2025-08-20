Mandos de campo da Libertadores 2025: Veja ordem dos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Oito times disputarão a próxima fase da competição e seguem vivos na busca pela Glória Eterna; veja resultados e cruzamentos previstos

Só restam três vagas! Flamengo, São Paulo, Vélez Sársfield, Racing e Estudiantes já estão classificados para as quartas-de-final da Libertadores 2025.

Os demais classificados saem dos confrontos desta quinta-feira (21):

LDU x Botafogo

Palmeiras x Universitario

River Plate x Libertad

Os confrontos da próxima fase já estão definidos pelo chaveamento, estabelecido no mesmo sorteio que definiu os enfrentamentos das oitavas.

Veja os resultados dos jogos das oitavas-de-final e os confrontos das quartas:

Resultados dos jogos das oitavas-de-final da Libertadores 2025

Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza

Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield

Volta: Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza

Racing 3 x 2 Peñarol

Ida: Peñarol 1 x 0 Racing

Volta: Racing 3 x 1 Peñarol

São Paulo 1 (4 x 3) 1 Atlético Nacional

Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo

Volta: São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional / (4 x 3 nos pênaltis)

Estudiantes 1 x 0 Cerro Porteño

Ida: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes

Volta: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño

Internacional 0 x 2 Flamengo*

Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional]

*Volta: Internacional 0 x 1 Flamengo (EM ANDAMENTO)

LDU x Botafogo

Ida: Botafogo 1 x 0 LDU

Volta: LDU x Botafogo (Quinta-feira, 21/08, às 19h)

River Plate x Libertad

Ida: Libertad 0 x 0 River Plate

Volta: River Plate x Libertad (Quinta-feira, 21/08, às 21h30)

Palmeiras x Universitario

Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras

Volta: Palmeiras X Universitario (Quinta-feira, 21/08, às 21h30)

Mandos de campo e chaveamento das quartas-de-final

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

São Paulo X LDU ou Botafogo

Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário

Chave 2

River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras

Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário

Lado B

Chave 3

Vélez Sársfield X Racing



Mandos de campo: Racing decide em casa

Chave 4

Estudiantes X Flamengo ou Internacional

Mandos de campo: Estudiantes decide em casa independente do adversário;

Libertadores 2025 - Chaveamento - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025

As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:

Jogos de ida: 17 de setembro