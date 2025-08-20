fechar
Futebol | Notícia

Mandos de campo da Libertadores 2025: Veja ordem dos jogos

Oito times disputarão a próxima fase da competição e seguem vivos na busca pela Glória Eterna; veja resultados e cruzamentos previstos

Por Victor Peixoto Publicado em 20/08/2025 às 23:30 | Atualizado em 20/08/2025 às 23:33
Libertadores 2025 - Chaveamento
Libertadores 2025 - Chaveamento

Só restam três vagas! FlamengoSão PauloVélez SársfieldRacing Estudiantes já estão classificados para as quartas-de-final da Libertadores 2025.

Os demais classificados saem dos confrontos desta quinta-feira (21):

  • LDU x Botafogo 
  • Palmeiras x Universitario
  • River Plate x Libertad

Os confrontos da próxima fase já estão definidos pelo chaveamento, estabelecido no mesmo sorteio que definiu os enfrentamentos das oitavas.

Veja os resultados dos jogos das oitavas-de-final e os confrontos das quartas:

Resultados dos jogos das oitavas-de-final da Libertadores 2025

Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza

  • Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield
  • Volta: Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza

Racing 3 x 2 Peñarol

  • Ida: Peñarol 1 x 0 Racing
  • Volta: Racing 3 x 1 Peñarol

São Paulo 1 (4 x 3) 1 Atlético Nacional

  • Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
  • Volta: São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional / (4 x 3 nos pênaltis)

Estudiantes 1 x 0 Cerro Porteño

  • Ida: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
  • Volta: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño

Internacional 0 x 2 Flamengo*

  • Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional]
  • *Volta: Internacional 0 x 1 Flamengo (EM ANDAMENTO)

LDU x Botafogo

  • Ida: Botafogo 1 x 0 LDU
  • Volta: LDU x Botafogo (Quinta-feira, 21/08, às 19h)

River Plate x Libertad

  • Ida: Libertad 0 x 0 River Plate
  • Volta: River Plate x Libertad (Quinta-feira, 21/08, às 21h30)

Palmeiras x Universitario

  • Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras
  • Volta: Palmeiras X Universitario (Quinta-feira, 21/08, às 21h30)

Mandos de campo e chaveamento das quartas-de-final

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

  • São Paulo X LDU ou Botafogo 

Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário

Chave 2

  • River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras

Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sársfield X Racing 

Mandos de campo: Racing decide em casa

Chave 4

  •  Estudiantes X Flamengo ou Internacional

Mandos de campo: Estudiantes decide em casa independente do adversário;

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Libertadores 2025 - Chaveamento - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025

As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:

  • Jogos de ida: 17 de setembro
  • Jogos de volta: 24 de setembro

Tags