Mandos de campo da Libertadores 2025: Veja ordem dos jogos
Oito times disputarão a próxima fase da competição e seguem vivos na busca pela Glória Eterna; veja resultados e cruzamentos previstos
Só restam três vagas! Flamengo, São Paulo, Vélez Sársfield, Racing e Estudiantes já estão classificados para as quartas-de-final da Libertadores 2025.
Os demais classificados saem dos confrontos desta quinta-feira (21):
- LDU x Botafogo
- Palmeiras x Universitario
- River Plate x Libertad
Os confrontos da próxima fase já estão definidos pelo chaveamento, estabelecido no mesmo sorteio que definiu os enfrentamentos das oitavas.
Veja os resultados dos jogos das oitavas-de-final e os confrontos das quartas:
Resultados dos jogos das oitavas-de-final da Libertadores 2025
Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza
- Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sársfield
- Volta: Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza
Racing 3 x 2 Peñarol
- Ida: Peñarol 1 x 0 Racing
- Volta: Racing 3 x 1 Peñarol
São Paulo 1 (4 x 3) 1 Atlético Nacional
- Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo
- Volta: São Paulo 1 x 1 Atlético Nacional / (4 x 3 nos pênaltis)
Estudiantes 1 x 0 Cerro Porteño
- Ida: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes
- Volta: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño
Internacional 0 x 2 Flamengo*
- Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional]
- *Volta: Internacional 0 x 1 Flamengo (EM ANDAMENTO)
LDU x Botafogo
- Ida: Botafogo 1 x 0 LDU
- Volta: LDU x Botafogo (Quinta-feira, 21/08, às 19h)
River Plate x Libertad
- Ida: Libertad 0 x 0 River Plate
- Volta: River Plate x Libertad (Quinta-feira, 21/08, às 21h30)
Palmeiras x Universitario
- Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras
- Volta: Palmeiras X Universitario (Quinta-feira, 21/08, às 21h30)
Mandos de campo e chaveamento das quartas-de-final
Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.
Lado A
Chave 1
- São Paulo X LDU ou Botafogo
Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário
Chave 2
- River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras
Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário
Lado B
Chave 3
- Vélez Sársfield X Racing
Mandos de campo: Racing decide em casa
Chave 4
- Estudiantes X Flamengo ou Internacional
Mandos de campo: Estudiantes decide em casa independente do adversário;
Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025
As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:
- Jogos de ida: 17 de setembro
- Jogos de volta: 24 de setembro