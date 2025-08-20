Quartas-de-final da Libertadores 2025: Chaveamento, mandos de campo e data dos jogos
Com o São Paulo classificado e Fortaleza eliminado, Internacional, Flamengo, Palmeiras e Botafogo buscam vaga na próxima fase da Liberta
Os confrontos das quartas-de-final da Libertadores 2025 serão definidos até a próxima quinta-feira (21).
Até o momento, São Paulo, Racing, Vélez Sársfield e Estudiantes são as equipes que garantiram suas vagas.
Internacional x Flamengom nesta quarta (20), LDU x Botafogo, Palmeiras x Universitario e River Plate x Libertad na quinta (21), são os confrontos que definem os demais classificados.
O chaveamento, por sua vez, já está definido, bem como a data dos jogos das quartas-de-final.
Data do jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025
As quartas-de-final da Libertadores 2025 estão marcadas para as data base de:
- Jogos de ida: 17 de setembro
- Jogos de volta: 24 de setembro
Confira também as datas das semifinais e da Final:
- Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
- Final: 29 de novembro (jogo único)
Chaveamento da Libertadores 2025: Veja os confrontos das quartas-de-final e cruzamentos da semifinal
Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Lado A
Chave 1
- São Paulo X LDU ou Botafogo
Mandos de campo: São Paulo decide em casa independente do adversário
Chave 2
- River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras
Mandos de campo: Palmeiras decide em casa independente do adversário; River Plate decide em casa apenas se enfrentar o Universatiro; Libertad decide em casa se enfrentar o Universitario; Universitario decide fora de casa independente do adversário
Lado B
Chave 3
- Vélez Sársfield X Racing
Mandos de campo: Racing decide em casa
Chave 4
- Estudiantes X Flamengo ou Internacional
Mandos de campo: Estudiantes decide em casa independente do adversário;
Saiba como são definidos os mandos de campo das quartas-de-final
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- Internacional
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Flamengo
- Libertad
- Universitario