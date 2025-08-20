Programação da Globo hoje (20/08): Internacional x Flamengo? Veja qual jogo vai passar da Libertadores 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A emissora possui os direitos da competição na televisão aberta e exibe um dos dois confrontos oitavas de final desta quarta-feira (20/08)

Depois do resultados dos jogos da terça-feira (19/08), mais dois times classificados para as quartas de final da Libertadores 2025 são definidos na noite desta quarta-feira (20/08).

O dia reservas os seguintes confrontos: Estudiantes e Cerro Porteño se enfrentam na Argentina. Em seguida, Internacional e Flamengo jogam no Beira-Rio, às 21h30 (horário de Brasília).

Portanto, ficou fácil saber qual o confronto que será exibido pela TV Globo. A emissora detém os direitos de transmissão da competição internacional na televisão aberta para todo o Brasil.

Imagem externa da Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) - Instagram/Internacional

Os torcedores e fãs de futebol em geral também podem acompanhar ao vivo, com imagens e de graça pela internet, através da versão gratuita do streaming Globoplay (saiba mais aqui).

Programação da TV Globo hoje (20/08/2025)

O duelo é crucial para a trajetória de ambas as equipes. O Rubro-negro tem a vantagem do empate, pois ganhou a ida por 1 a 0. O Colorado precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

04h Hora Um



06h Programação local



08h30 Bom Dia Brasil



09h30 Encontro Com Patrícia Poeta



10h35 Mais Você



11h45 Programação local



13h Globo Esporte



13h25 Jornal Hoje



14h45 Edição Especial - "História de Amor"



15h30 Sessão da Tarde - "Megan Leavey"



17h05 Vale a Pena Ver de Novo - "A Viagem"



18h05 Êta Mundo Melhor!



18h45 Programação local



19h15 Dona de Mim



20h Jornal Nacional



20h30 Vale Tudo



21h15 Internacional x Flamengo



23h30 Segue o Jogo



23h45 Avisa Lá Que Eu Vou



00h30 Jornal da Globo



01h20 Conversa com Bial



02h Dona de Mim



02h40 Comédia na Madrugada I



03h25 Comédia na Madrugada II

Como assistir de graça pela televisão e internet?