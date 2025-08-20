fechar
Futebol | Notícia

Programação da Globo hoje (20/08): Internacional x Flamengo? Veja qual jogo vai passar da Libertadores 2025

A emissora possui os direitos da competição na televisão aberta e exibe um dos dois confrontos oitavas de final desta quarta-feira (20/08)

Por Robert Sarmento Publicado em 20/08/2025 às 4:11
Jogadores de Flamengo e Inter em disputa de bola
Jogadores de Flamengo e Inter em disputa de bola - Ricardo Duarte/Internacional

Depois do resultados dos jogos da terça-feira (19/08), mais dois times classificados para as quartas de final da Libertadores 2025 são definidos na noite desta quarta-feira (20/08).

O dia reservas os seguintes confrontos: Estudiantes e Cerro Porteño se enfrentam na Argentina. Em seguida, Internacional e Flamengo jogam no Beira-Rio, às 21h30 (horário de Brasília).

Portanto, ficou fácil saber qual o confronto que será exibido pela TV Globo. A emissora detém os direitos de transmissão da competição internacional na televisão aberta para todo o Brasil.

Instagram/Internacional
Imagem externa da Arena Beira-Rio, em Porto Alegre (RS) - Instagram/Internacional

Os torcedores e fãs de futebol em geral também podem acompanhar ao vivo, com imagens e de graça pela internet, através da versão gratuita do streaming Globoplay (saiba mais aqui).

Programação da TV Globo hoje (20/08/2025)

O duelo é crucial para a trajetória de ambas as equipes. O Rubro-negro tem a vantagem do empate, pois ganhou a ida por 1 a 0. O Colorado precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.

  • 04h Hora Um
  • 06h Programação local
  • 08h30 Bom Dia Brasil
  • 09h30 Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10h35 Mais Você
  • 11h45 Programação local
  • 13h Globo Esporte
  • 13h25 Jornal Hoje
  • 14h45 Edição Especial - "História de Amor"
  • 15h30 Sessão da Tarde - "Megan Leavey"
  • 17h05 Vale a Pena Ver de Novo - "A Viagem"
  • 18h05 Êta Mundo Melhor!
  • 18h45 Programação local
  • 19h15 Dona de Mim
  • 20h Jornal Nacional
  • 20h30 Vale Tudo
  • 21h15 Internacional x Flamengo
  • 23h30 Segue o Jogo
  • 23h45 Avisa Lá Que Eu Vou
  • 00h30 Jornal da Globo
  • 01h20 Conversa com Bial
  • 02h Dona de Mim
  • 02h40 Comédia na Madrugada I
  • 03h25 Comédia na Madrugada II

Como assistir de graça pela televisão e internet?

  • 1. Pela TV Aberta: Sintonize o sinal em seu televisor. É aberto e disponível para todos.
  • 2. Pela Internet: A forma mais simples de assistir de graça online é pelo Globoplay.

