Programação da Globo hoje (20/08): Internacional x Flamengo? Veja qual jogo vai passar da Libertadores 2025
A emissora possui os direitos da competição na televisão aberta e exibe um dos dois confrontos oitavas de final desta quarta-feira (20/08)
Depois do resultados dos jogos da terça-feira (19/08), mais dois times classificados para as quartas de final da Libertadores 2025 são definidos na noite desta quarta-feira (20/08).
O dia reservas os seguintes confrontos: Estudiantes e Cerro Porteño se enfrentam na Argentina. Em seguida, Internacional e Flamengo jogam no Beira-Rio, às 21h30 (horário de Brasília).
Portanto, ficou fácil saber qual o confronto que será exibido pela TV Globo. A emissora detém os direitos de transmissão da competição internacional na televisão aberta para todo o Brasil.
Os torcedores e fãs de futebol em geral também podem acompanhar ao vivo, com imagens e de graça pela internet, através da versão gratuita do streaming Globoplay (saiba mais aqui).
Programação da TV Globo hoje (20/08/2025)
O duelo é crucial para a trajetória de ambas as equipes. O Rubro-negro tem a vantagem do empate, pois ganhou a ida por 1 a 0. O Colorado precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.
- 04h Hora Um
- 06h Programação local
- 08h30 Bom Dia Brasil
- 09h30 Encontro Com Patrícia Poeta
- 10h35 Mais Você
- 11h45 Programação local
- 13h Globo Esporte
- 13h25 Jornal Hoje
- 14h45 Edição Especial - "História de Amor"
- 15h30 Sessão da Tarde - "Megan Leavey"
- 17h05 Vale a Pena Ver de Novo - "A Viagem"
- 18h05 Êta Mundo Melhor!
- 18h45 Programação local
- 19h15 Dona de Mim
- 20h Jornal Nacional
- 20h30 Vale Tudo
- 21h15 Internacional x Flamengo
- 23h30 Segue o Jogo
- 23h45 Avisa Lá Que Eu Vou
- 00h30 Jornal da Globo
- 01h20 Conversa com Bial
- 02h Dona de Mim
- 02h40 Comédia na Madrugada I
- 03h25 Comédia na Madrugada II
Como assistir de graça pela televisão e internet?
- 1. Pela TV Aberta: Sintonize o sinal em seu televisor. É aberto e disponível para todos.
- 2. Pela Internet: A forma mais simples de assistir de graça online é pelo Globoplay.