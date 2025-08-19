fechar
Futebol |

Chaveamento da Libertadores: Veja quem o São Paulo pode enfrentar nas quartas-de-final

Tricolor Paulista decide vaga nas quartas-de-final diante do Atlético Nacional, da Colômbia; jogo decisivo acontece no Morumbis, em São Paulo

Por Victor Peixoto Publicado em 19/08/2025 às 22:01
Veja quem o São Paulo pode enfrentar nas quartas-de-final da Libertadores 2025
Veja quem o São Paulo pode enfrentar nas quartas-de-final da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Hoje é dia de decisão para o Tricolor Paulista! Nesta terça-feira (19), o São Paulo recebe o Atlético Nacional, a partir das 21h30, horário de Brasília, no Morumbis, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Libertadores 2025.

Na partida de ida, na Colômbia, as equipes empataram em 0 x 0, resultado muito positivo para o time brasileiro não apenas por se tratar de um empate fora de casa, mas sobretudo pelo fato do Atlético Nacional ter desperdiçado dois pênaltis e ainda colocado duas bolas na trave.

Diante do seu torcedor, o São Paulo vai com tudo e já sabe quem enfrentará nas quartas-de-final caso consiga a classificação.

Veja próximo adversário do São Paulo nas quartas-de-final da Libertadores

Se passar pelo Atlético Nacional, o São Paulo enfrentará quem avançar de Botafogo x LDU.

No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Glorioso venceu por 1 x 0 e terá a vantagem do empate para o jogo da volta, marcado para a próxima quinta-feira (21), às 19h30.

Veja o chaveamento completo:

Chaveamento da Libertadores 2025

Lado A

Chave 1

  • São Paulo ou Atlético Nacional X LDU x Botafogo

Chave 2

  • River Plate ou Libertad Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sarsfield Racing ou Peñarol

Chave 4

  • Cerro Porteño ou Estudiantes Flamengo ou Internacional

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

