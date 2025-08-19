Chaveamento da Libertadores: Veja quem o São Paulo pode enfrentar nas quartas-de-final
Tricolor Paulista decide vaga nas quartas-de-final diante do Atlético Nacional, da Colômbia; jogo decisivo acontece no Morumbis, em São Paulo
Hoje é dia de decisão para o Tricolor Paulista! Nesta terça-feira (19), o São Paulo recebe o Atlético Nacional, a partir das 21h30, horário de Brasília, no Morumbis, pelo jogo da volta das oitavas-de-final da Libertadores 2025.
Na partida de ida, na Colômbia, as equipes empataram em 0 x 0, resultado muito positivo para o time brasileiro não apenas por se tratar de um empate fora de casa, mas sobretudo pelo fato do Atlético Nacional ter desperdiçado dois pênaltis e ainda colocado duas bolas na trave.
Diante do seu torcedor, o São Paulo vai com tudo e já sabe quem enfrentará nas quartas-de-final caso consiga a classificação.
Veja próximo adversário do São Paulo nas quartas-de-final da Libertadores
Se passar pelo Atlético Nacional, o São Paulo enfrentará quem avançar de Botafogo x LDU.
No jogo de ida, no Rio de Janeiro, o Glorioso venceu por 1 x 0 e terá a vantagem do empate para o jogo da volta, marcado para a próxima quinta-feira (21), às 19h30.
Veja o chaveamento completo:
Chaveamento da Libertadores 2025
Lado A
Chave 1
- São Paulo ou Atlético Nacional X LDU x Botafogo
Chave 2
- River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras
Lado B
Chave 3
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Vélez Sarsfield X Racing ou Peñarol
Chave 4
- Cerro Porteño ou Estudiantes X Flamengo ou Internacional