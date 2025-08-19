fechar
Chaveamento da Libertadores 2025: Times classificados, resultados e confrontos das quartas-de-final

Com Fortaleza eliminado e Flamengo x Inter, até quatro brasileiros podem chegar à próxima fase; veja quem cada time enfrenta na próxima fase

Publicado em 19/08/2025 às 21:14 | Atualizado em 19/08/2025 às 21:15
Chaveamento da Libertadores 2025
Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Chegou a hora de conhecer os times classificados para quartas-de-final da Libertadores 2025! Os jogos da volta das oitavas acontecem nesta terça (19), quarta (20) e quinta-feira (21).

Após empatar em 0 x 0 com o Vélez Sársfield no Castelão, o Fortaleza perdeu por 2 x 0 na Argentina e é o segundo time brasileiro eliminado da competição (o Bahia caiu na fase de grupos).

Ainda nesta terça-feira, o São Paulo recebe o Atlético Nacional, no Morumbis, às 21h30, horário de Brasília e precisa de uma vitória simples para se classificar após um empate em 0 x 0 no jogo da ida.

PalmeirasFlamengo Inter, esses dois últimos que se enfrentam, entram campo na quarta. O Verdão está praticamente com a vaga garantida após vencer o jogo de ida, em Lima, por 4 x0.

No duelo verde e amarelo, a vantagem é do Flamengo, que venceu por 1 x 0 no jogo de ida. A partida da volta está marcada para o Beira-Rio.

Na quinta, o Botafogo, atual campeão, é o último a entrar em campo e defenderá, em Quito, uma vantagem simples após vencer a LDU por 1 x 0 no Nilton Santos.

Todos eles, à exceção do Inter, que perdeu para o Flamengo, irão ou com a vantagem ou em igualdade para as partidas da volta.

Times classificados para as quartas-de-final

  • Vélez Sársfield

*Esta matéria será atualizada ao fim de cada partida

Chaveamento da Libertadores 2025

Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.

Lado A

Chave 1

  • São Paulo ou Atlético Nacional X LDU ou Botafogo

Chave 2

  • River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras

Lado B

Chave 3

  • Vélez Sársfield X Racing ou Peñarol

Chave 4

  • Cerro Porteño ou Estudiantes X Flamengo ou Internacional

Chaveamento da Libertadores 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Mandos de campo

Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:

Classificados em 1°

  1. Palmeiras
  2. São Paulo
  3. Racing
  4. River Plate
  5. Estudiantes
  6. Vélez Sársfield
  7. Internacional
  8. LDU

Classificados em 2°

  1. Botafogo
  2. Penãrol 
  3. Flamengo
  4. Atlético Nacional
  5. Libertad
  6. Universitario
  7. Cerro Porteño

Horário, onde assistir e resultados dos jogos da volta das oitavas-de-final da Libertadores

Terça-feira, 19/08

  • ENCERRADO - Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza (AGG: 2 x 0)

Vélez Sársfield classificado

  • 21h30 - Racing x Peñarol (Ida: 0 x 1)Paramount+

Peñarol joga pelo empate; vitória do Racing por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time argentino

  • 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional (Ida: 0 x 0) - Paramount+

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

Quarta-feira, 20/08

  • 19h - Estudiantes x Cerro Porteño (Ida: 1 x 0) ESPNDisney+

Estudiantes joga pelo empate; vitória do Cerro Porteño por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time paraguaio

  • 21h30 - Internacional x Flamengo (Ida: 0 x 1)GloboGloboplayESPN e Disney+

Flamengo joga pelo empate; vitória do Internacional por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time gaúcho

Quinta-feira, 21/08

  • 19h - LDU x Botafogo (Ida: 0 x 1) - Paramount+

Botafogo joga pelo empate; vitória da LDU por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time equatoriano

  • 21h30 - Palmeiras x Universitario (Ida: 4 x 0) - ESPNDisney+

Palmeiras pode perder por até três gols de diferença; vitória do Universitario por quatro gols leva para os pênaltis; vitória por cinco gols classifica o time peruano

  • 21h30 - River Plate x Libertad (Ida: 0 x 0) - Paramount+

Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis

Quando acontecem os jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025? Veja calendário até a Final

A Final desta temporada está marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, mesmo palco do título do Flamengo em 2019, contra o River Plate. Veja data de todas as fases:

  • Quartas-de-final: 17 de setembro (ida); 24 de setembro (volta)
  • Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
  • Final: 29 de novembro (jogo único)

