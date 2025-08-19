Chaveamento da Libertadores 2025: Times classificados, resultados e confrontos das quartas-de-final
Com Fortaleza eliminado e Flamengo x Inter, até quatro brasileiros podem chegar à próxima fase; veja quem cada time enfrenta na próxima fase
Chegou a hora de conhecer os times classificados para quartas-de-final da Libertadores 2025! Os jogos da volta das oitavas acontecem nesta terça (19), quarta (20) e quinta-feira (21).
Após empatar em 0 x 0 com o Vélez Sársfield no Castelão, o Fortaleza perdeu por 2 x 0 na Argentina e é o segundo time brasileiro eliminado da competição (o Bahia caiu na fase de grupos).
Ainda nesta terça-feira, o São Paulo recebe o Atlético Nacional, no Morumbis, às 21h30, horário de Brasília e precisa de uma vitória simples para se classificar após um empate em 0 x 0 no jogo da ida.
Palmeiras, Flamengo e Inter, esses dois últimos que se enfrentam, entram campo na quarta. O Verdão está praticamente com a vaga garantida após vencer o jogo de ida, em Lima, por 4 x0.
No duelo verde e amarelo, a vantagem é do Flamengo, que venceu por 1 x 0 no jogo de ida. A partida da volta está marcada para o Beira-Rio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Na quinta, o Botafogo, atual campeão, é o último a entrar em campo e defenderá, em Quito, uma vantagem simples após vencer a LDU por 1 x 0 no Nilton Santos.
Todos eles, à exceção do Inter, que perdeu para o Flamengo, irão ou com a vantagem ou em igualdade para as partidas da volta.
Times classificados para as quartas-de-final
- Vélez Sársfield
*Esta matéria será atualizada ao fim de cada partida
Chaveamento da Libertadores 2025
Os times da Chave 1 enfrentam o da Chave 2, os da Chave 3 os da Chave 4. Times de lados opostos só se enfrentam na Final.
Lado A
Chave 1
- São Paulo ou Atlético Nacional X LDU ou Botafogo
Chave 2
- River Plate ou Libertad X Universitario ou Palmeiras
Lado B
Chave 3
- Vélez Sársfield X Racing ou Peñarol
Chave 4
- Cerro Porteño ou Estudiantes X Flamengo ou Internacional
Mandos de campo
Os times de melhor campanha terão a vantagem de decidir em casa os jogos das quartas-de-final e da semifinal; times que avançaram em 1° tem vantagem contra times que avançarem em 2°, mesmo que tenham pontuação menor; veja o ranking:
Classificados em 1°
- Palmeiras
- São Paulo
- Racing
- River Plate
- Estudiantes
- Vélez Sársfield
- Internacional
- LDU
Classificados em 2°
- Botafogo
- Penãrol
- Flamengo
- Atlético Nacional
- Libertad
- Universitario
- Cerro Porteño
Horário, onde assistir e resultados dos jogos da volta das oitavas-de-final da Libertadores
Terça-feira, 19/08
- ENCERRADO - Vélez Sársfield 2 x 0 Fortaleza (AGG: 2 x 0)
Vélez Sársfield classificado
- 21h30 - Racing x Peñarol (Ida: 0 x 1) - Paramount+
Peñarol joga pelo empate; vitória do Racing por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time argentino
- 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional (Ida: 0 x 0) - Paramount+
Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis
Quarta-feira, 20/08
- 19h - Estudiantes x Cerro Porteño (Ida: 1 x 0) - ESPN e Disney+
Estudiantes joga pelo empate; vitória do Cerro Porteño por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time paraguaio
- 21h30 - Internacional x Flamengo (Ida: 0 x 1) - Globo, Globoplay, ESPN e Disney+
Flamengo joga pelo empate; vitória do Internacional por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time gaúcho
Quinta-feira, 21/08
- 19h - LDU x Botafogo (Ida: 0 x 1) - Paramount+
Botafogo joga pelo empate; vitória da LDU por um gol leva para os pênaltis; vitória por dois gols classifica o time equatoriano
- 21h30 - Palmeiras x Universitario (Ida: 4 x 0) - ESPN e Disney+
Palmeiras pode perder por até três gols de diferença; vitória do Universitario por quatro gols leva para os pênaltis; vitória por cinco gols classifica o time peruano
- 21h30 - River Plate x Libertad (Ida: 0 x 0) - Paramount+
Vencedor se classifica; novo empate leva para os pênaltis
Quando acontecem os jogos das quartas-de-final da Libertadores 2025? Veja calendário até a Final
A Final desta temporada está marcada para o dia 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, mesmo palco do título do Flamengo em 2019, contra o River Plate. Veja data de todas as fases:
- Quartas-de-final: 17 de setembro (ida); 24 de setembro (volta)
- Semifinal: 22 de outubro (ida); 29 de outubro (volta)
- Final: 29 de novembro (jogo único)