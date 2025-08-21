fechar
Futebol |

Chaveamento da Libertadores 2025: Tabela, regulamento e premiação das quartas de final até o título em novembro

A Conmebol não realiza um novo sorteio para o mata-mata. Portanto, com o fim dos confrontos das oitavas de final, os times já sabem seus rivais

Por Robert Sarmento Publicado em 21/08/2025 às 15:58 | Atualizado em 21/08/2025 às 16:09
Alguns duelos das quartas de final da Libertadores 2025
Alguns duelos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

O mata-mata da Libertadores 2025 continua com as quartas de final, após classificação de cinco dos oito times das oitavas de final. Nesta quinta-feira (21/08), definição das últimas três vagas.

Todos os confrontos trouxeram grandes emoções, com resultados que surpreenderam e outros que confirmaram favoritismos. Entre os brasileiros, São Paulo e Flamengo já avançaram de fase.

Leia Também

Ainda restam Palmeiras e Botafogo, que enfrentam Universitario e LDU, respectivamente. Ambos possuem a vantagem do empate, por terem ganho a partida de ida, de acordo com o regulamento.

Quartas de final da Libertadores 2025

A próxima etapa está prevista para as semanas de 17 de setembro e 24 de setembro. Os dias, horários e transmissões ainda vão ser revelados pela organizadora oficial do torneio sul-americano.

  • Quartas de final: 17 e 24 de setembro;
  • Semifinais: 22 e 29 de outubro;
  • Final: 29 de novembro.

Quem chegar nesta etapa da competição receberá US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. Lembrando que não há o critério do gol fora como desempate e nem prorrogação.

  • Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória.
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).
  • Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

Vélez Sarsfield x Fortaleza:

  • Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield - Arena Castelão.
  • Volta: Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza - Estádio José Amalfitani.
  • Classificado: Vélez Sarsfield.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Racing x Peñarol:

  • Ida: Peñarol 1 x 0 Racing - Estádio Campeón del Siglo.
  • Volta: Racing 3 x 1 Peñarol - Estádio El Cilindo.
  • Classificado: Racing.

São Paulo x Atlético Nacional:

  • Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - Estádio Atanasio Girardot.
  • Volta: São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional - MorumBis.
  • Classificado: São Paulo.

Estudiantes x Cerro Porteño:

  • Ida: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes - (Estádio General Pablo Rojas).
  • Volta: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño - (Estádio Jorge Luis Hirschi).
  • Classificado: Estudiantes.

Internacional x Flamengo:

  • Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional - (Maracanã).
  • Volta: Internacional 0 x 2 Flamengo - (Beira-Rio).
  • Classificado: Flamengo.

LDU x Botafogo:

  • Ida: Botafogo 1 x 0 LDU - Estádio Nilton Santos.
  • Volta: 19h - LDU x Botafogo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
  • Transmissão: Paramount+.

Palmeiras x Universitario:

  • Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U"
    Volta: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.
  • Transmissão: ESPN e Disney+.

River Plate x Libertad:

  • Ida: Libertad 0 x 0 River Plate - Estádio Atanasio Girardot.
  • Volta: River Plate x Libertad - Monumental de Nuñez.
  • Transmissão: Paramount+.

Chavemanto da Libertadores 2025 até a final

Não haverá outro sorteio. Portanto, já se estabeleceu os possíveis cruzamentos até a final deste ano em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Esse cenário aumenta imprevisibilidade dos duelos.

Quartas de Final:

  • São Paulo x LDU ou Botafogo.
  • River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras.
  • Vélez Sarsfield x Racing.
  • Estudiantes x Flamengo.

Semifinais:

  • São Paulo, LDU ou Botafogo x River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras.
  • Vélez Sarsfield ou Racing x Estudiantes ou Flamengo

Final (jogo único):

  • São Paulo, LDU, Botafogo, River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras x Vélez Sarsfield, Racing, Estudiantes ou Flamengo.

Instagram/Conmebol
Alguns duelos das quartas de final da Libertadores 2025 - Instagram/Conmebol

Leia também

Em jogo decisivo contra o Altos, Santa Cruz busca voltar a vencer fora de casa
Série D

Em jogo decisivo contra o Altos, Santa Cruz busca voltar a vencer fora de casa
5 motivos para acreditar na classificação do Santa Cruz às quartas da Série D
Santa Cruz

5 motivos para acreditar na classificação do Santa Cruz às quartas da Série D

Compartilhe

Tags