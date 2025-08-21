Chaveamento da Libertadores 2025: Tabela, regulamento e premiação das quartas de final até o título em novembro
A Conmebol não realiza um novo sorteio para o mata-mata. Portanto, com o fim dos confrontos das oitavas de final, os times já sabem seus rivais
O mata-mata da Libertadores 2025 continua com as quartas de final, após classificação de cinco dos oito times das oitavas de final. Nesta quinta-feira (21/08), definição das últimas três vagas.
Todos os confrontos trouxeram grandes emoções, com resultados que surpreenderam e outros que confirmaram favoritismos. Entre os brasileiros, São Paulo e Flamengo já avançaram de fase.
Ainda restam Palmeiras e Botafogo, que enfrentam Universitario e LDU, respectivamente. Ambos possuem a vantagem do empate, por terem ganho a partida de ida, de acordo com o regulamento.
Quartas de final da Libertadores 2025
A próxima etapa está prevista para as semanas de 17 de setembro e 24 de setembro. Os dias, horários e transmissões ainda vão ser revelados pela organizadora oficial do torneio sul-americano.
- Quartas de final: 17 e 24 de setembro;
- Semifinais: 22 e 29 de outubro;
- Final: 29 de novembro.
Quem chegar nesta etapa da competição receberá US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. Lembrando que não há o critério do gol fora como desempate e nem prorrogação.
- Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória.
- Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).
- Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).
- Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).
- Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).
- Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).
Vélez Sarsfield x Fortaleza:
- Ida: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield - Arena Castelão.
- Volta: Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza - Estádio José Amalfitani.
- Classificado: Vélez Sarsfield.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Racing x Peñarol:
- Ida: Peñarol 1 x 0 Racing - Estádio Campeón del Siglo.
- Volta: Racing 3 x 1 Peñarol - Estádio El Cilindo.
- Classificado: Racing.
São Paulo x Atlético Nacional:
- Ida: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - Estádio Atanasio Girardot.
- Volta: São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional - MorumBis.
- Classificado: São Paulo.
Estudiantes x Cerro Porteño:
- Ida: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes - (Estádio General Pablo Rojas).
- Volta: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño - (Estádio Jorge Luis Hirschi).
- Classificado: Estudiantes.
Internacional x Flamengo:
- Ida: Flamengo 1 x 0 Internacional - (Maracanã).
- Volta: Internacional 0 x 2 Flamengo - (Beira-Rio).
- Classificado: Flamengo.
LDU x Botafogo:
- Ida: Botafogo 1 x 0 LDU - Estádio Nilton Santos.
- Volta: 19h - LDU x Botafogo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.
- Transmissão: Paramount+.
Palmeiras x Universitario:
- Ida: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U"
Volta: Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.
- Transmissão: ESPN e Disney+.
River Plate x Libertad:
- Ida: Libertad 0 x 0 River Plate - Estádio Atanasio Girardot.
- Volta: River Plate x Libertad - Monumental de Nuñez.
- Transmissão: Paramount+.
Chavemanto da Libertadores 2025 até a final
Não haverá outro sorteio. Portanto, já se estabeleceu os possíveis cruzamentos até a final deste ano em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Esse cenário aumenta imprevisibilidade dos duelos.
Quartas de Final:
- São Paulo x LDU ou Botafogo.
- River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras.
- Vélez Sarsfield x Racing.
- Estudiantes x Flamengo.
Semifinais:
- São Paulo, LDU ou Botafogo x River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras.
- Vélez Sarsfield ou Racing x Estudiantes ou Flamengo
Final (jogo único):
- São Paulo, LDU, Botafogo, River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras x Vélez Sarsfield, Racing, Estudiantes ou Flamengo.