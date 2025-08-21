Chaveamento da Libertadores 2025: Tabela, regulamento e premiação das quartas de final até o título em novembro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Conmebol não realiza um novo sorteio para o mata-mata. Portanto, com o fim dos confrontos das oitavas de final, os times já sabem seus rivais

O mata-mata da Libertadores 2025 continua com as quartas de final, após classificação de cinco dos oito times das oitavas de final. Nesta quinta-feira (21/08), definição das últimas três vagas.

Todos os confrontos trouxeram grandes emoções, com resultados que surpreenderam e outros que confirmaram favoritismos. Entre os brasileiros, São Paulo e Flamengo já avançaram de fase.

Ainda restam Palmeiras e Botafogo, que enfrentam Universitario e LDU, respectivamente. Ambos possuem a vantagem do empate, por terem ganho a partida de ida, de acordo com o regulamento.

Quartas de final da Libertadores 2025

A próxima etapa está prevista para as semanas de 17 de setembro e 24 de setembro. Os dias, horários e transmissões ainda vão ser revelados pela organizadora oficial do torneio sul-americano.

Quartas de final : 17 e 24 de setembro;

: 17 e 24 de setembro; Semifinais : 22 e 29 de outubro;



: 22 e 29 de outubro; Final: 29 de novembro.

Quem chegar nesta etapa da competição receberá US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. Lembrando que não há o critério do gol fora como desempate e nem prorrogação.

Fase de grupos : US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória.

: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória. Oitavas de final : US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).



: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões). Quartas de final : US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões).



: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões). Semifinal : US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões).



: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões). Vice-campeão : US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).



: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões). Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões).

Vélez Sarsfield x Fortaleza:

Ida : Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield - Arena Castelão.

: Fortaleza 0 x 0 Vélez Sarsfield - Arena Castelão. Volta : Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza - Estádio José Amalfitani.



: Vélez Sarsfield 2 x 0 Fortaleza - Estádio José Amalfitani. Classificado: Vélez Sarsfield.

Racing x Peñarol:

Ida : Peñarol 1 x 0 Racing - Estádio Campeón del Siglo.



: Peñarol 1 x 0 Racing - Estádio Campeón del Siglo. Volta : Racing 3 x 1 Peñarol - Estádio El Cilindo.



: Racing 3 x 1 Peñarol - Estádio El Cilindo. Classificado: Racing.

São Paulo x Atlético Nacional:

Ida : Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - Estádio Atanasio Girardot.

: Atlético Nacional 0 x 0 São Paulo - Estádio Atanasio Girardot. Volta : São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional - MorumBis.



: São Paulo 1 (4) x (3) 1 Atlético Nacional - MorumBis. Classificado: São Paulo.



Estudiantes x Cerro Porteño:

Ida : Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes - (Estádio General Pablo Rojas).

: Cerro Porteño 0 x 1 Estudiantes - (Estádio General Pablo Rojas). Volta : Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño - (Estádio Jorge Luis Hirschi).



: Estudiantes 0 x 0 Cerro Porteño - (Estádio Jorge Luis Hirschi). Classificado: Estudiantes.

Internacional x Flamengo:

Ida : Flamengo 1 x 0 Internacional - (Maracanã).



: Flamengo 1 x 0 Internacional - (Maracanã). Volta : Internacional 0 x 2 Flamengo - (Beira-Rio).

: Internacional 0 x 2 Flamengo - (Beira-Rio). Classificado: Flamengo.

LDU x Botafogo:

Ida : Botafogo 1 x 0 LDU - Estádio Nilton Santos.

: Botafogo 1 x 0 LDU - Estádio Nilton Santos. Volta : 19h - LDU x Botafogo - Estádio Rodrigo Paz Delgado.

: 19h - LDU x Botafogo - Estádio Rodrigo Paz Delgado. Transmissão: Paramount+.

Palmeiras x Universitario:

Ida : Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U"

Volta : Palmeiras x Universitario - Allianz Parque.



: Universitario 0 x 4 Palmeiras - Estádio Monumental "U" : Palmeiras x Universitario - Allianz Parque. Transmissão: ESPN e Disney+.

River Plate x Libertad:

Ida : Libertad 0 x 0 River Plate - Estádio Atanasio Girardot.

: Libertad 0 x 0 River Plate - Estádio Atanasio Girardot. Volta : River Plate x Libertad - Monumental de Nuñez.



: River Plate x Libertad - Monumental de Nuñez. Transmissão: Paramount+.

Chavemanto da Libertadores 2025 até a final

Não haverá outro sorteio. Portanto, já se estabeleceu os possíveis cruzamentos até a final deste ano em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. Esse cenário aumenta imprevisibilidade dos duelos.

Quartas de Final:

São Paulo x LDU ou Botafogo.

River Plate ou Libertad x Universitario ou Palmeiras.

Vélez Sarsfield x Racing.



Estudiantes x Flamengo.



Semifinais:

São Paulo, LDU ou Botafogo x River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras.

Vélez Sarsfield ou Racing x Estudiantes ou Flamengo

Final (jogo único):

São Paulo, LDU, Botafogo, River Plate, Libertad, Universitario ou Palmeiras x Vélez Sarsfield, Racing, Estudiantes ou Flamengo.