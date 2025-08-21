fechar
Santa Cruz | Notícia

Em jogo decisivo contra o Altos, Santa Cruz busca voltar a vencer fora de casa

Equipe tricolor não vence longe do Recife há quatro jogos, mas busca vitória em Teresina para garantir a vaga nas quartas de final da Série D

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 21/08/2025 às 12:19 | Atualizado em 21/08/2025 às 12:22
Imagem de Sergipe 2 x 1 Santa Cruz, &uacute;ltima partida do Tricolor do Arruda como visitante
Imagem de Sergipe 2 x 1 Santa Cruz, última partida do Tricolor do Arruda como visitante - Sergio Luis/Divulgação/Santa Cruz

Em busca da classificação para as quartas de final da Série D, o Santa Cruz busca a vitória, fora de casa, diante do Altos, em confronto que será disputado no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24).

O Tricolor não vence fora de Arruda ou Arena de Pernambuco há quatro partidas. Nesse período, o time sofreu três derrotas como visitante, além de um empate.

A sequência encerrou um período em que a Cobra-Coral permanecia invicta fora de casa. Nos quatro primeiros jogos disputados pelo time, na competição, como visitante, o Santa Cruz ganhou três e empatou um.

Retrospecto do Santa Cruz como visitante na Série D 2025

  • 3 vitórias
  • 2 empates
  • 3 derrotas
  • Aproveitamento: 50%

Últimos 5 jogos do Santa Cruz como visitante

  • Sousa 0 x 1 Santa Cruz (Primeira Fase)
  • Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz (Primeira Fase)
  • América-RN 0 x 0 Santa Cruz (Primeira Fase)
  • Horizonte 2 x 0 Santa Cruz (Primeira Fase)
  • Sergipe 2 x 1 Santa Cruz (Segunda Fase)

Última vitória do Santa Cruz como visitante

Altos sofreu apenas uma derrota em casa na Série D

Por outro lado, o Altos busca manter o bom retrospecto em casa na competição. O time piauiense sofreu apenas uma derrota em seu estádio. O fato ocorreu contra o Maranhão, pela última rodada da fase de grupos, por 1 a 0.

Ao todo, o time piauiense conquistou quatro vitórias, empatou três jogos e sofreu uma derrota em sua casa.

Retrospecto do Altos em casa na Série D 2025

  • 4 vitórias
  • 3 empates
  • 1 derrota
  • Aproveitamento: 62,5%

Últimos 5 jogos do Altos como mandante

  • Altos 1 x 1 Sampaio Corrêa
  • Altos 2 x 1 Iguatu-CE
  • Altos 4 x 2 Parnahyba-PI
  • Altos 0 x 1 Maranhão
  • Altos 3 x 1 Independência-AC

Na partida de ida, na Arena de Pernambuco, Santa Cruz e Altos terminaram empatados, pelo placar de 1 a 1. Um novo empate levará a decisão para a disputa de pênaltis.

