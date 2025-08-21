Em jogo decisivo contra o Altos, Santa Cruz busca voltar a vencer fora de casa
Equipe tricolor não vence longe do Recife há quatro jogos, mas busca vitória em Teresina para garantir a vaga nas quartas de final da Série D
Em busca da classificação para as quartas de final da Série D, o Santa Cruz busca a vitória, fora de casa, diante do Altos, em confronto que será disputado no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24).
O Tricolor não vence fora de Arruda ou Arena de Pernambuco há quatro partidas. Nesse período, o time sofreu três derrotas como visitante, além de um empate.
A sequência encerrou um período em que a Cobra-Coral permanecia invicta fora de casa. Nos quatro primeiros jogos disputados pelo time, na competição, como visitante, o Santa Cruz ganhou três e empatou um.
Retrospecto do Santa Cruz como visitante na Série D 2025
- 3 vitórias
- 2 empates
- 3 derrotas
- Aproveitamento: 50%
Últimos 5 jogos do Santa Cruz como visitante
- Sousa 0 x 1 Santa Cruz (Primeira Fase)
- Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz (Primeira Fase)
- América-RN 0 x 0 Santa Cruz (Primeira Fase)
- Horizonte 2 x 0 Santa Cruz (Primeira Fase)
- Sergipe 2 x 1 Santa Cruz (Segunda Fase)
Última vitória do Santa Cruz como visitante
Altos sofreu apenas uma derrota em casa na Série D
Por outro lado, o Altos busca manter o bom retrospecto em casa na competição. O time piauiense sofreu apenas uma derrota em seu estádio. O fato ocorreu contra o Maranhão, pela última rodada da fase de grupos, por 1 a 0.
Ao todo, o time piauiense conquistou quatro vitórias, empatou três jogos e sofreu uma derrota em sua casa.
Retrospecto do Altos em casa na Série D 2025
- 4 vitórias
- 3 empates
- 1 derrota
- Aproveitamento: 62,5%
Últimos 5 jogos do Altos como mandante
- Altos 1 x 1 Sampaio Corrêa
- Altos 2 x 1 Iguatu-CE
- Altos 4 x 2 Parnahyba-PI
- Altos 0 x 1 Maranhão
- Altos 3 x 1 Independência-AC
Na partida de ida, na Arena de Pernambuco, Santa Cruz e Altos terminaram empatados, pelo placar de 1 a 1. Um novo empate levará a decisão para a disputa de pênaltis.