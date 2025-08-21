Em jogo decisivo contra o Altos, Santa Cruz busca voltar a vencer fora de casa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Equipe tricolor não vence longe do Recife há quatro jogos, mas busca vitória em Teresina para garantir a vaga nas quartas de final da Série D

Em busca da classificação para as quartas de final da Série D, o Santa Cruz busca a vitória, fora de casa, diante do Altos, em confronto que será disputado no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24).

O Tricolor não vence fora de Arruda ou Arena de Pernambuco há quatro partidas. Nesse período, o time sofreu três derrotas como visitante, além de um empate.

A sequência encerrou um período em que a Cobra-Coral permanecia invicta fora de casa. Nos quatro primeiros jogos disputados pelo time, na competição, como visitante, o Santa Cruz ganhou três e empatou um.

Retrospecto do Santa Cruz como visitante na Série D 2025

3 vitórias

2 empates

3 derrotas

Aproveitamento: 50%

Últimos 5 jogos do Santa Cruz como visitante

Sousa 0 x 1 Santa Cruz (Primeira Fase)

Ferroviário 3 x 1 Santa Cruz (Primeira Fase)

América-RN 0 x 0 Santa Cruz (Primeira Fase)

Horizonte 2 x 0 Santa Cruz (Primeira Fase)

Sergipe 2 x 1 Santa Cruz (Segunda Fase)

Última vitória do Santa Cruz como visitante

Altos sofreu apenas uma derrota em casa na Série D

Por outro lado, o Altos busca manter o bom retrospecto em casa na competição. O time piauiense sofreu apenas uma derrota em seu estádio. O fato ocorreu contra o Maranhão, pela última rodada da fase de grupos, por 1 a 0.

Ao todo, o time piauiense conquistou quatro vitórias, empatou três jogos e sofreu uma derrota em sua casa.

Retrospecto do Altos em casa na Série D 2025

4 vitórias

3 empates

1 derrota

Aproveitamento: 62,5%



Últimos 5 jogos do Altos como mandante

Altos 1 x 1 Sampaio Corrêa

Altos 2 x 1 Iguatu-CE

Altos 4 x 2 Parnahyba-PI

Altos 0 x 1 Maranhão

Altos 3 x 1 Independência-AC

Na partida de ida, na Arena de Pernambuco, Santa Cruz e Altos terminaram empatados, pelo placar de 1 a 1. Um novo empate levará a decisão para a disputa de pênaltis.