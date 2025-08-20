Altos inicia venda de ingressos para duelo contra o Santa Cruz; veja valores e onde comprar
Confronto, marcado para o Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24), é válido pela partida de volta da terceira fase da Série D
O Altos iniciou nesta quarta-feira (20), a venda de ingressos para o duelo contra o Santa Cruz, pela partida de volta da terceira fase da Série D.
O confronto será disputado no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24), às 18h00 (horário de Brasília). Na partida de ida, disputada na Arena de Pernambuco, o placar terminou empatado em 1 a 1.
Valores e onde comprar
Para acompanhar a partida no setor visitante, a torcida coral precisará pagar R$ 100 (valor inteiro), ou R$ 50 (meia-entrada).
A torcida mandante que acompanhar o jogo no setor da arquibancada terá ingressos a partir de R$ 30 (inteira).
O torcedor tricolor que quiser comprar seu ingresso pela internet poderá acessar o site da I9tickets, que comercializa as entradas dos duelos do Altos como mandante.
Locais de venda de ingressos
Online
- Site da I9tickets
Ingressos Físicos
- Quiosque da I9tickets - Shopping Rio Poty (Teresina);
- Loja Viana (Teresina);
- Comercial Castelo (Altos);
- Estádio Lindolfo Monteiro - 2 horas antes do jogo
Confira valores
Arquibancadas
- R$ 30 (inteira)/ 15 (meia)
Cadeira
- R$ 100 (inteira)/ 50 (meia)
Setor Visitante
- R$ 100 (inteira)/ 50 meia
Altos e Santa Cruz lutam por uma vaga na fase de quartas de final. O clube que garantir a classificação nesta etapa irá conquistar o acesso à Série C.
O adversário do vencedor do duelo entre piauienses e pernambucanos será definido de acordo com a classificação geral da competição.