fechar
Santa Cruz | Notícia

Altos inicia venda de ingressos para duelo contra o Santa Cruz; veja valores e onde comprar

Confronto, marcado para o Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24), é válido pela partida de volta da terceira fase da Série D

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 20/08/2025 às 15:41
Lance do jogo de ida entre Santa Cruz x Altos
Lance do jogo de ida entre Santa Cruz x Altos - Jailton Jr/JC Imagem

O Altos iniciou nesta quarta-feira (20), a venda de ingressos para o duelo contra o Santa Cruz, pela partida de volta da terceira fase da Série D. 

O confronto será disputado no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no próximo domingo (24), às 18h00 (horário de Brasília). Na partida de ida, disputada na Arena de Pernambuco, o placar terminou empatado em 1 a 1.

Valores e onde comprar

Para acompanhar a partida no setor visitante, a torcida coral precisará pagar R$ 100 (valor inteiro), ou R$ 50 (meia-entrada).

A torcida mandante que acompanhar o jogo no setor da arquibancada terá ingressos a partir de R$ 30 (inteira).

O torcedor tricolor que quiser comprar seu ingresso pela internet poderá acessar o site da I9tickets, que comercializa as entradas dos duelos do Altos como mandante.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Locais de venda de ingressos

Online

  • Site da I9tickets

Ingressos Físicos

  • Quiosque da I9tickets - Shopping Rio Poty (Teresina);
  • Loja Viana (Teresina);
  • Comercial Castelo (Altos);
  • Estádio Lindolfo Monteiro - 2 horas antes do jogo

Confira valores

Arquibancadas

  • R$ 30 (inteira)/ 15 (meia)

Cadeira

  • R$ 100 (inteira)/ 50 (meia)

Setor Visitante

  • R$ 100 (inteira)/ 50 meia

Altos e Santa Cruz lutam por uma vaga na fase de quartas de final. O clube que garantir a classificação nesta etapa irá conquistar o acesso à Série C.

O adversário do vencedor do duelo entre piauienses e pernambucanos será definido de acordo com a classificação geral da competição.

Leia também

Classificação geral da Série D 2025: veja tabela que define os confrontos das quartas de final
SÉRIE D

Classificação geral da Série D 2025: veja tabela que define os confrontos das quartas de final
Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"
BBB

Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"

Compartilhe

Tags