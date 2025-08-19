Santa Cruz pode ser punido por objetos atirados em jogadores do Altos
Árbitro da partida relatou o fato, ocorrido durante a comemoração do gol da equipe piauiense, na súmula oficial. Tricolor pode ser sancionado
Em clima de decepção após o empate contra o Altos, por 1 a 1, na partida de ida da terceira fase da Série D, o Santa Cruz também pode passar por problemas extracampo.
O árbitro da partida, o paranaense José Mendonça da Silva Júnior (PR), relatou na súmula oficial que torcedores tricolores atiraram objetos no gramado da Arena de Pernambuco.
"Informo que aos 29 minutos do segundo tempo, durante a comemoração do gol da equipe visitante (Associação Esportiva de Altos), foram arremessados no campo um chinelo, um tênis e diversos copos com líquido não identificado, sendo que um deles atingiu o atleta autor do gol".
"Tais objetos foram lançados da arquibancada destinada a equipe do Santa Cruz Futebol Clube", relatou o juiz.
Quais punições podem ser aplicadas ao Santa Cruz?
A atitude pode causar punições previstas no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com o Artigo 213, a pena provável é uma multa, que pode ser de R$ 100 a R$ 100 mil, devido ao fato ser considerado de baixa gravidade.
Atitudes que sejam consideradas de maior gravidade podem ser punidas com a perda de mando de campo, que pode variar de uma a dez partidas sem a presença do público.
Santa Cruz e Altos voltam a se enfrentar no próximo domingo (24), às 18h00, no Estádio Lindolfo Monteiro. O time piauiense recebe o Tricolor para definir quem se classifica para as quartas de final da competição.
O clube classificado precisará vencer apenas mais uma etapa para garantir o sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.