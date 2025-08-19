Análise: Deficiências técnicas complicam vaga do Santa Cruz contra o Altos na Série D 2025 atualizada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O comentarista Ednaldo Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, criticou o desempenho de Marcelo Cabo e da maior parte dos jogadores

Apesar do apoio de mais de 42 mil torcedores na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o Altos, na ida das oitavas de final da Série D 2025, na segunda-feira (18/08).

Na avaliação do comentarista da Rádio Jornal, Ednaldo Santos, o desempenho coral no primeiro jogo não agradou. "Raros momentos e lucidez. No geral, não jogou um bom futebol", afirmou.

O resultado expôs novamente os erros do trabalho do técnico Marcelo Cabo. "A equipe apresentou muitas deficiências técnicas. Não teve jogo coletivo e nem individualidade", apontou Ednaldo.

O que o Santa Cruz precisa para se classificar?

Agora, o Tricolor precisará vencer o segundo confronto no Piauí, no domingo (24/08), às 18h (de Brasília), para avançar de fase. Se empatar outra vez, a definição será nos pênaltis.

Vitória : O Santa Cruz precisa vencer o Altos por qualquer placar.

: O Santa Cruz precisa vencer o Altos por qualquer placar. Empate : Um novo empate levará a decisão para as penalidades máximas.

: Um novo empate levará a decisão para as penalidades máximas. Derrota: Qualquer derrota elimina o Santa Cruz da disputa da Série D.

O time, que já apresentava deficiências em partidas anteriores, principalmente na transição defensiva, terá que superar as fragilidades e se impor fora de casa para chegar nas quartas de final.

Notas:

Dos atletas que entrarem em campo, Ednaldo destacou dois. "Rokenedy foi o melhor para mim do jogo e evitou pelo menos uns dois gols. Toty também me pareceu muito bem posicionado".

O que não se pode dizer o mesmo do treinador. "Marcelo Cabo precisa ter um repertório melhor e ter alternativa tática. Ele substituiu mal e mereceu ser vaiado pela torcida", completou.

Rokenedy - 7,0

Toty - 7,0

Eurico - 5,0

William Alves - 7,0

Nathan - 5,0

Gabriel Galhardo - 3,0 (Pedro Favela - 3,0)

Wagner Balotelli - 4,0

Willian Júnior - 5,0 (João Pedro - 3,0)

Geovany - 4,0 (Ariel - 3,0)

Renato (Thiaguinho - 3,0)

Thiago Galhardo (Adaílson - 3,0)

Técnico: Marcelo Cabo - 4,0

Vídeo: Análise completa de Ednaldo Santos, da Rádio Jornal