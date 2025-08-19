fechar
Santa Cruz | Notícia

Análise: Deficiências técnicas complicam vaga do Santa Cruz contra o Altos na Série D 2025 atualizada

O comentarista Ednaldo Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, criticou o desempenho de Marcelo Cabo e da maior parte dos jogadores

Por Robert Sarmento Publicado em 19/08/2025 às 13:57 | Atualizado em 19/08/2025 às 14:30
Técnico Marcelo Cabo agitado à beira do campo
Técnico Marcelo Cabo agitado à beira do campo - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Apesar do apoio de mais de 42 mil torcedores na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o Altos, na ida das oitavas de final da Série D 2025, na segunda-feira (18/08).

Na avaliação do comentarista da Rádio Jornal, Ednaldo Santos, o desempenho coral no primeiro jogo não agradou. "Raros momentos e lucidez. No geral, não jogou um bom futebol", afirmou.

Leia Também

O resultado expôs novamente os erros do trabalho do técnico Marcelo Cabo. "A equipe apresentou muitas deficiências técnicas. Não teve jogo coletivo e nem individualidade", apontou Ednaldo.

O que o Santa Cruz precisa para se classificar?

Agora, o Tricolor precisará vencer o segundo confronto no Piauí, no domingo (24/08), às 18h (de Brasília), para avançar de fase. Se empatar outra vez, a definição será nos pênaltis.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP
  • Vitória: O Santa Cruz precisa vencer o Altos por qualquer placar.
  • Empate: Um novo empate levará a decisão para as penalidades máximas.
  • Derrota: Qualquer derrota elimina o Santa Cruz da disputa da Série D.

O time, que já apresentava deficiências em partidas anteriores, principalmente na transição defensiva, terá que superar as fragilidades e se impor fora de casa para chegar nas quartas de final.

Notas:

Dos atletas que entrarem em campo, Ednaldo destacou dois. "Rokenedy foi o melhor para mim do jogo e evitou pelo menos uns dois gols. Toty também me pareceu muito bem posicionado".

O que não se pode dizer o mesmo do treinador. "Marcelo Cabo precisa ter um repertório melhor e ter alternativa tática. Ele substituiu mal e mereceu ser vaiado pela torcida", completou. 

  • Rokenedy - 7,0
  • Toty - 7,0
  • Eurico - 5,0
  • William Alves - 7,0
  • Nathan - 5,0
  • Gabriel Galhardo - 3,0 (Pedro Favela - 3,0)
  • Wagner Balotelli - 4,0
  • Willian Júnior - 5,0 (João Pedro - 3,0)
  • Geovany - 4,0 (Ariel - 3,0)
  • Renato (Thiaguinho - 3,0)
  • Thiago Galhardo (Adaílson - 3,0)
  • Técnico: Marcelo Cabo - 4,0

Vídeo: Análise completa de Ednaldo Santos, da Rádio Jornal

Leia também

Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"
BBB

Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"
Santa Cruz 1x1 Altos: Veja melhores momentos da decisão pela Série D
Campeonato Brasileiro

Santa Cruz 1x1 Altos: Veja melhores momentos da decisão pela Série D

Compartilhe

Tags