Análise: Deficiências técnicas complicam vaga do Santa Cruz contra o Altos na Série D 2025 atualizada
O comentarista Ednaldo Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, criticou o desempenho de Marcelo Cabo e da maior parte dos jogadores
Apesar do apoio de mais de 42 mil torcedores na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o Altos, na ida das oitavas de final da Série D 2025, na segunda-feira (18/08).
Na avaliação do comentarista da Rádio Jornal, Ednaldo Santos, o desempenho coral no primeiro jogo não agradou. "Raros momentos e lucidez. No geral, não jogou um bom futebol", afirmou.
O resultado expôs novamente os erros do trabalho do técnico Marcelo Cabo. "A equipe apresentou muitas deficiências técnicas. Não teve jogo coletivo e nem individualidade", apontou Ednaldo.
O que o Santa Cruz precisa para se classificar?
Agora, o Tricolor precisará vencer o segundo confronto no Piauí, no domingo (24/08), às 18h (de Brasília), para avançar de fase. Se empatar outra vez, a definição será nos pênaltis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Vitória: O Santa Cruz precisa vencer o Altos por qualquer placar.
- Empate: Um novo empate levará a decisão para as penalidades máximas.
- Derrota: Qualquer derrota elimina o Santa Cruz da disputa da Série D.
O time, que já apresentava deficiências em partidas anteriores, principalmente na transição defensiva, terá que superar as fragilidades e se impor fora de casa para chegar nas quartas de final.
Notas:
Dos atletas que entrarem em campo, Ednaldo destacou dois. "Rokenedy foi o melhor para mim do jogo e evitou pelo menos uns dois gols. Toty também me pareceu muito bem posicionado".
O que não se pode dizer o mesmo do treinador. "Marcelo Cabo precisa ter um repertório melhor e ter alternativa tática. Ele substituiu mal e mereceu ser vaiado pela torcida", completou.
- Rokenedy - 7,0
- Toty - 7,0
- Eurico - 5,0
- William Alves - 7,0
- Nathan - 5,0
- Gabriel Galhardo - 3,0 (Pedro Favela - 3,0)
- Wagner Balotelli - 4,0
- Willian Júnior - 5,0 (João Pedro - 3,0)
- Geovany - 4,0 (Ariel - 3,0)
- Renato (Thiaguinho - 3,0)
- Thiago Galhardo (Adaílson - 3,0)
- Técnico: Marcelo Cabo - 4,0
Vídeo: Análise completa de Ednaldo Santos, da Rádio Jornal