Santa Cruz sai na frente, mas empata com Altos em decisão pela Série D

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tricolor do Arruda precisará de uma vitória sobre o adversário do Piauí, no jogo de volta, que acontece fora de casa no próximo domingo (24)

O Santa Cruz saiu na frente do Altos, mas não conseguiu segurar a vantagem, nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O Tricolor empatou por 1x1 com o time do Piauí, no jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

William Alves abriu o placar para o Santa Cruz no início do jogo, enquanto Mikael igualou o marcador na reta final do jogo. Assim, a grande decisão ficou mesmo para a partida de volta.

Próximo jogo do Santa Cruz

O próximo jogo do Santa Cruz acontece no domingo (24). A Cobra Coral visita o Altos, às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Vale lembrar que o time classificado ainda não terá garantido o acesso.

Para cravar uma vaga na Série C de 2026, os times precisam chegar nas semifinais. Os confrontos das quartas de final serão definidos de acordo com as campanhas de cada clube na Série D.

Matéria em atualização