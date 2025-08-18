fechar
Santa Cruz sai na frente, mas empata com Altos em decisão pela Série D

Tricolor do Arruda precisará de uma vitória sobre o adversário do Piauí, no jogo de volta, que acontece fora de casa no próximo domingo (24)

Por Davi Saboya Publicado em 18/08/2025 às 21:19 | Atualizado em 18/08/2025 às 22:38
Lance do jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D
Lance do jogo entre Santa Cruz x Altos pelas oitavas de final da Série D - Jailton Jr/JC Imagem

O Santa Cruz saiu na frente do Altos, mas não conseguiu segurar a vantagem, nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O Tricolor empatou por 1x1 com o time do Piauí, no jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

William Alves abriu o placar para o Santa Cruz no início do jogo, enquanto Mikael igualou o marcador na reta final do jogo. Assim, a grande decisão ficou mesmo para a partida de volta.

Próximo jogo do Santa Cruz

O próximo jogo do Santa Cruz acontece no domingo (24). A Cobra Coral visita o Altos, às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Vale lembrar que o time classificado ainda não terá garantido o acesso.

Para cravar uma vaga na Série C de 2026, os times precisam chegar nas semifinais. Os confrontos das quartas de final serão definidos de acordo com as campanhas de cada clube na Série D.

Matéria em atualização

