Santa Cruz sai na frente, mas empata com Altos em decisão pela Série D
Tricolor do Arruda precisará de uma vitória sobre o adversário do Piauí, no jogo de volta, que acontece fora de casa no próximo domingo (24)
O Santa Cruz saiu na frente do Altos, mas não conseguiu segurar a vantagem, nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O Tricolor empatou por 1x1 com o time do Piauí, no jogo válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.
William Alves abriu o placar para o Santa Cruz no início do jogo, enquanto Mikael igualou o marcador na reta final do jogo. Assim, a grande decisão ficou mesmo para a partida de volta.
Próximo jogo do Santa Cruz
O próximo jogo do Santa Cruz acontece no domingo (24). A Cobra Coral visita o Altos, às 18h (de Brasília), no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Vale lembrar que o time classificado ainda não terá garantido o acesso.
Para cravar uma vaga na Série C de 2026, os times precisam chegar nas semifinais. Os confrontos das quartas de final serão definidos de acordo com as campanhas de cada clube na Série D.
Matéria em atualização