Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Coletivo feminista criado por torcedoras do Santa Cruz promove encontro aberto ao público. Evento será realizado no próximo sábado (23/08)

O Movimento Coralinas, coletivo criado por torcedoras do Santa Cruz que atua pela presença e dignidade das mulheres no futebol, completa 9 anos de caminhada, luta e construção coletiva. Para marcar a data, será realizado um encontro aberto ao público.

O evento, cujo tema será "Mulheres no Futebol - Liderança e Participação", será realizado no próximo sábado (23/08), às 13h30 (horário de Brasília), no SiNTEPE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco), localizado no bairro da Boa Vista, com o objetivo de propor reflexões sobre temas que atravessam a vivência feminina nos estádios.

Serão debatidas pautas como a presença das mulheres, a estrutura, o assédio, o acolhimento, o machismo que afasta torcedoras, os desafios enfrentados por mães no ambiente esportivo e o papel dos clubes na garantia de dignidade.

A atividade, que será aberta ao público, contará com a presença de mulheres torcedoras, jornalistas, pesquisadoras e lideranças que atuam ativamente nas arquibancadas do Trio de Ferro da capital pernambucana (Náutico, Santa Cruz e Sport), na condição de protagonistas.