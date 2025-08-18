fechar
Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife

Coletivo feminista criado por torcedoras do Santa Cruz promove encontro aberto ao público. Evento será realizado no próximo sábado (23/08)

Por Luiz Antônio Soterom Publicado em 18/08/2025 às 16:34
Cartaz de divulgação do evento para celebrar os 9 anos do Movimento Coralinas - Divulgação/ Movimento Coralinas

O Movimento Coralinas, coletivo criado por torcedoras do Santa Cruz que atua pela presença e dignidade das mulheres no futebol, completa 9 anos de caminhada, luta e construção coletiva. Para marcar a data, será realizado um encontro aberto ao público.

O evento, cujo tema será "Mulheres no Futebol - Liderança e Participação", será realizado no próximo sábado (23/08), às 13h30 (horário de Brasília), no SiNTEPE (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco), localizado no bairro da Boa Vista, com o objetivo de propor reflexões sobre temas que atravessam a vivência feminina nos estádios.

Serão debatidas pautas como a presença das mulheres, a estrutura, o assédio, o acolhimento, o machismo que afasta torcedoras, os desafios enfrentados por mães no ambiente esportivo e o papel dos clubes na garantia de dignidade.

A atividade, que será aberta ao público, contará com a presença de mulheres torcedoras, jornalistas, pesquisadoras e lideranças que atuam ativamente nas arquibancadas do Trio de Ferro da capital pernambucana (Náutico, Santa Cruz e Sport), na condição de protagonistas.

  • Tema: Mulheres no Futebol - Liderança e Participação
  • Local: SINTEPE - Rua General José Semeão, 41 - Boa Vista, Recife
  • Data e Horário: 23/08 (Sábado) - 13h30 (Horário de Brasília)

