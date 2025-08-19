fechar
Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"

O jogador afirmou que ficaria "balançado" com um convite para participar do reality show da TV Globo após o fim da temporada pelo clube pernambucano

Por Davi Saboya Publicado em 19/08/2025 às 0:39
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz
Thiago Galhardo em comemoração de gol pelo Santa Cruz - Instagram/SCFC

O atacante Thiago Galhardo não escondeu o ânimo que ficaria, se recebesse o convite para participar do Big Brother Brasil, o reality show da TV Globo. Em entrevista à ESPN, ele afirmou que ficaria "balançado" com a possibilidade de "pendurar as chuteiras", após o fim desta temporada pelo Santa Cruz, e participar do programa.

"Por fim, a questão do Big Brother é uma coisa real. Se viesse um convite para 2026, mexeria muito comigo. Eu sempre acompanhei, principalmente desde a pandemia", afirmou.

"Muitas pessoas dizem que eu seria cancelado. Porém, iria lá para jogar o jogo com a verdade. Muitas pessoas iriam conhecer o verdadeiro Thiago Galhardo", completou.

Galhardo ainda frisou que o público teria a oportunidade de conhecer o verdadeiro lado pessoal dele. "Ninguém nunca agradará todos os brasileiros. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Quem sou eu, Thiago Galhardo, para agradar todo mundo?", destacou.

A entrevista foi divulgada pela ESPN, na tarde desta segunda-feira (18), antes do jogo entre Santa Cruz x Altos, na Arena de Pernambuco.

Santa Cruz 1x1 Altos

O Santa Cruz empatou por 1x1 com o Altos, nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco. O duelo foi válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Quem vencer o jogo de volta, marcado para o próximo dia 24, está classificado. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

Santa Cruz supera recorde de público da Arena de PE hoje (18/08)? Veja os números
capacidade total

Movimento Coralinas celebra 9 anos com encontro de debate e memória em Recife
Torcida

