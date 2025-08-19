Thiago Galhardo no BBB? Atacante do Santa Cruz não descarta possibilidade: "É real"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O jogador afirmou que ficaria "balançado" com um convite para participar do reality show da TV Globo após o fim da temporada pelo clube pernambucano

O atacante Thiago Galhardo não escondeu o ânimo que ficaria, se recebesse o convite para participar do Big Brother Brasil, o reality show da TV Globo. Em entrevista à ESPN, ele afirmou que ficaria "balançado" com a possibilidade de "pendurar as chuteiras", após o fim desta temporada pelo Santa Cruz, e participar do programa.

"Por fim, a questão do Big Brother é uma coisa real. Se viesse um convite para 2026, mexeria muito comigo. Eu sempre acompanhei, principalmente desde a pandemia", afirmou.

"Muitas pessoas dizem que eu seria cancelado. Porém, iria lá para jogar o jogo com a verdade. Muitas pessoas iriam conhecer o verdadeiro Thiago Galhardo", completou.

Galhardo ainda frisou que o público teria a oportunidade de conhecer o verdadeiro lado pessoal dele. "Ninguém nunca agradará todos os brasileiros. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Quem sou eu, Thiago Galhardo, para agradar todo mundo?", destacou.

A entrevista foi divulgada pela ESPN, na tarde desta segunda-feira (18), antes do jogo entre Santa Cruz x Altos, na Arena de Pernambuco.

Santa Cruz 1x1 Altos

O Santa Cruz empatou por 1x1 com o Altos, nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco. O duelo foi válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Quem vencer o jogo de volta, marcado para o próximo dia 24, está classificado. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.