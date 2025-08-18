Santa Cruz vende mais de 42 mil ingressos e bate recorde na Arena de Pernambuco
Cobra Coral supera seu recorde pessoal, ultrapassa o Náutico e fica na cola do Sport para levar maior público do estádio em São Lourenço da Mata
O morro vai descer! Mais de 42.900 ingressos foram vendidos para Santa Cruz x Altos, jogo válido pela ida das quartas-de-final da Série D e que acontece nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco.
O número já é o suficiente para superar o recorde particular da Cobra Coral no estádio, ficando acima dos 35.882 torcedores que estiveram presentes na partida contra o Sergipe e também para superar o maior público do Náutico, que levou 42.352 torcedores para a Final do Pernambucano de 2018, contra o Central.
Na conta geral, o público de Santa Cruz x Altos já é suficiente para se colocar no TOP 4 geral, ficando atrás de duas partidas do Sport, e TOP 3 em apenas partidas de clubes.
O recorde da Arena de Pernambuco pertence ao Sport. Na Final do Campeonato Pernambucano de 2024, 45.500 rubro-negros assistiram ao 45° título estadual do rubro-negro em jogo de torcida única contra o Náutico.
Embora inicialmente a partida de hoje fosse contar com torcida de ambas as equipes, a diretoria coral conseguiu um acordo com o time piauiense, que vendeu poucos ingressos para a partida, e os colocará em camarotes na Arena.
Portanto, sim, o Santa Cruz pode bater o recorde do Sport e passar a ter o maior recorde da Arena. O detalhe é que o recorde é exatamente a capacidade do estádio: 45.500 torcedores.
Teoricamente, o que poderia fazer esse número ser superado seria, justamente, os públicos nos camarotes.
Os maiores públicos da Arena de Pernambuco
Números anteriores a Santa Cruz x Altos; esta matéria será atualizada após ser divulgado, oficialmente, o público e a renda da partida.
Apenas clubes
- 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
- 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
- 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
- 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
- 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
- 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Série A 2014
- 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe, pela Série D 2025
- 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024
- 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2015
- 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Série A 2015
