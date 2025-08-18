fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz vende mais de 42 mil ingressos e bate recorde na Arena de Pernambuco

Cobra Coral supera seu recorde pessoal, ultrapassa o Náutico e fica na cola do Sport para levar maior público do estádio em São Lourenço da Mata

Por Victor Peixoto Publicado em 18/08/2025 às 15:57 | Atualizado em 18/08/2025 às 15:59
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco
Torcida do Santa Cruz marca presença na Arena de Pernambuco - Rafael Vieira / FPF

O morro vai descer! Mais de 42.900 ingressos foram vendidos para Santa Cruz x Altos, jogo válido pela ida das quartas-de-final da Série D e que acontece nesta segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco.

O número já é o suficiente para superar o recorde particular da Cobra Coral no estádio, ficando acima dos 35.882 torcedores que estiveram presentes na partida contra o Sergipe e também para superar o maior público do Náutico, que levou 42.352 torcedores para a Final do Pernambucano de 2018, contra o Central.

Na conta geral, o público de Santa Cruz x Altos já é suficiente para se colocar no TOP 4 geral, ficando atrás de duas partidas do Sport, e TOP 3 em apenas partidas de clubes.

O recorde da Arena de Pernambuco pertence ao Sport. Na Final do Campeonato Pernambucano de 2024, 45.500 rubro-negros assistiram ao 45° título estadual do rubro-negro em jogo de torcida única contra o Náutico.

Embora inicialmente a partida de hoje fosse contar com torcida de ambas as equipes, a diretoria coral conseguiu um acordo com o time piauiense, que vendeu poucos ingressos para a partida, e os colocará em camarotes na Arena.

Portanto, sim, o Santa Cruz pode bater o recorde do Sport e passar a ter o maior recorde da Arena. O detalhe é que o recorde é exatamente a capacidade do estádio: 45.500 torcedores.

Teoricamente, o que poderia fazer esse número ser superado seria, justamente, os públicos nos camarotes.

Os maiores públicos da Arena de Pernambuco

Números anteriores a Santa Cruz x Altos; esta matéria será atualizada após ser divulgado, oficialmente, o público e a renda da partida.

Geral (clubes e seleções)

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492– Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 45.010 – Brasil 2 x 2 Uruguai, em 2016, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022
  4. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza pela Copa do Nordeste 2022
  5. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  6. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
  7. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
  8. 41.876 – Alemanha 1 x 0 Estados Unidos, pela Copa do Mundo 2014
  9. 41.705 – Espanha 2 x 1 Uruguai, pela Copa das Confederações 2013
  10. 41.242 – Costa Rica (5) 1 x 1 (3) Grécia, pela Copa do Mundo 2014

Apenas clubes

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
  4. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  5. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
  6. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015
  7. 37.615 – Sport 2 x 2 Flamengo, pelo Série A 2014
  8. 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 2 Sergipe, pela Série D 2025
  9. 35.773 - Sport 1 x 4 Fortaleza, pela Copa do Nordeste 2024 
  10. 35.163 – Sport 2 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2015
  11. 34.939 – Sport 0 x 1 Flamengo, pelo Série A 2015

Top 5 públicos do Sport na Arena

  1. 45.500 - Sport 0 x 0 Náutico, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  2. 45.492 – Sport 0 (5) x (3) 0 Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano 2024
  3. 42.544 – Sport 1 x 1 Fortaleza, pelo Copa do Nordeste 2022
  4. 42.025 – Sport 0 x 2 Palmeiras, pelo Série A 2017
  5. 41.994 – Sport 2 x 0 São Paulo, pelo Série A 2015

Top 5 públicos do Náutico na Arena

  1. 42.352 – Náutico 2 x 1 Central, pelo Campeonato Pernambucano 2018
  2. 30.061 - Náutico 0 x 1 Sport, pelo Campeonato Pernambucano 2014
  3. 27.469 - Náutico 1 x 1 Bragantino, pela Série C
  4. 26.803 - Náutico 1 x 1 Sporting, pelo amistoso disputado em 2013
  5. 25.602 - Náutico 0 x 2 Oeste, pela Série 2016

Top 5 públicos do Santa Cruz na Arena

  1. 35.882 - Santa Cruz 2 (5) x (4) 1 Sergipe, pela Série D2025
  2. 34.746 - Santa Cruz 0 x 1 América-RN, pela Série B 2014
  3. 24.283 - Santa Cruz 1 x 0 Vasco, pela Série B 2014
  4. 19.773 - Santa Cruz 2 x 1 Globo, pela Série C 2019
  5. 17.979 - Santa Cruz 5 x 1 Vila Nova, pela Série B 2014

