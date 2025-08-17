fechar
Blog do Torcedor | Notícia

Santa Cruz x Altos ao vivo (18/08): onde assistir, horário e escalações

O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o confronto de volta acontece no dia 24 de agosto

Por Davi Saboya Publicado em 17/08/2025 às 20:30
Thiago (D) e Gabriel (E) em comemoração de gol do Santa Cruz
Thiago (D) e Gabriel (E) em comemoração de gol do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

O Santa Cruz começa uma nova decisão na noite desta segunda-feira (18). O Tricolor encara o Altos, às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e a partir dessa fase começa a ter o uso do árbitro de vídeo (VAR).

O confronto de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo). O jogo será disputado, a partir das 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí. 

Leia Também

Para faturar a classificação, a Cobra Coral precisa quebrar o tabu de nunca ter vencido o adversário na história. Vale lembrar que ainda precisa passar pela próxima fase para garantir o acesso à Série C 2026.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Costumo dizer que o tabu é para ser quebrado. Então, a gente tem uma oportunidade, como eu sempre falei, de fazer uma nova história aqui dentro do Santa Cruz. Essa é uma oportunidade. Isso só colabora que vamos pegar um adversário que vai nos trazer muita dificuldade, que o passado recente já diz isso", afirmou o técnico coral Marcelo Cabo.

"Já quebramos alguns tabus aqui desde o início da Série D. Alguns números foram modificados, alguns tabus foram quebrados, e é mais um desafio que a gente tem diante dessa boa equipe do Altos que vamos enfrentar", completou.

Casa cheia para o Santa Cruz

Mais de 35 mil ingressos já foram comercializados de forma antecipada para o jogo entre Santa Cruz x Altos. A expectativa é que mais de 40 mil torcedores estejam presentes na Arena. A marca de 35.882 torcedores da classificação sobre o Sergipe na fase passada já deve ser superada.

Mesma escalação no Tricolor

O técnico Marcelo Cabo não deve promover mudanças na escalação do Santa Cruz para o jogo contra o Altos. Assim, Rokenedy deve permanecer no gol, William Alves na zaga e João Pedro no pelotão de frente, que ganhou o posto de Thiaguinho.

Altos chega com força máxima

O Altos deve entrar em campo com força máxima para o primeiro jogo contra o Santa Cruz. Isso porque o lateral-direito Rodrigo Negueba está de volta após ser poupado do duelo anterior. No ataque, Macário segue no comando. Isso mesmo com o retorno do atacante Júnior Mandacaru.

Na 2ª fase, o time do Piauí atropelou o Independência-AC. Goleou fora de casa por 5x1 e venceu em Teresina pelo placar de 3x1.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, está na cola do Santa Cruz desde o início da Série D. Para o jogo de ida das oitavas de final, uma super jornada esportiva foi preparada. A transmissão estará disponível também no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior; Geovany, João Pedro e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.

Altos

Careca; Negueba, Leandro Amorim, Anderson Sobral e Arthurzinho; Luis Meneses, Jonathan e Esquerdinha; Wesley Souza, Macário e Felipe Sales.

Técnico: Jerson Testoni.

  • Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
  • Horário: 20h30 (de Brasília).
  • Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR).
  • Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (ambos do PR).
  • VAR: Adriano Milczvski (PR).
  • Onde assistir: Metrópoles (Youtube).

Leia também

Sport, Santa Cruz e Náutico podem bater recordes de público em "fim de semana prolongado"
Sport, Náutico e Santa

Sport, Santa Cruz e Náutico podem bater recordes de público em "fim de semana prolongado"
"Tabu existe para ser quebrado", diz técnico do Santa Cruz sobre jogo contra Altos
Decisão

"Tabu existe para ser quebrado", diz técnico do Santa Cruz sobre jogo contra Altos

Compartilhe

Tags