Santa Cruz x Altos ao vivo (18/08): onde assistir, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o confronto de volta acontece no dia 24 de agosto

O Santa Cruz começa uma nova decisão na noite desta segunda-feira (18). O Tricolor encara o Altos, às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e a partir dessa fase começa a ter o uso do árbitro de vídeo (VAR).

O confronto de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo). O jogo será disputado, a partir das 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí.

Para faturar a classificação, a Cobra Coral precisa quebrar o tabu de nunca ter vencido o adversário na história. Vale lembrar que ainda precisa passar pela próxima fase para garantir o acesso à Série C 2026.

"Costumo dizer que o tabu é para ser quebrado. Então, a gente tem uma oportunidade, como eu sempre falei, de fazer uma nova história aqui dentro do Santa Cruz. Essa é uma oportunidade. Isso só colabora que vamos pegar um adversário que vai nos trazer muita dificuldade, que o passado recente já diz isso", afirmou o técnico coral Marcelo Cabo.

"Já quebramos alguns tabus aqui desde o início da Série D. Alguns números foram modificados, alguns tabus foram quebrados, e é mais um desafio que a gente tem diante dessa boa equipe do Altos que vamos enfrentar", completou.

Casa cheia para o Santa Cruz

Mais de 35 mil ingressos já foram comercializados de forma antecipada para o jogo entre Santa Cruz x Altos. A expectativa é que mais de 40 mil torcedores estejam presentes na Arena. A marca de 35.882 torcedores da classificação sobre o Sergipe na fase passada já deve ser superada.

Mesma escalação no Tricolor

O técnico Marcelo Cabo não deve promover mudanças na escalação do Santa Cruz para o jogo contra o Altos. Assim, Rokenedy deve permanecer no gol, William Alves na zaga e João Pedro no pelotão de frente, que ganhou o posto de Thiaguinho.

Altos chega com força máxima

O Altos deve entrar em campo com força máxima para o primeiro jogo contra o Santa Cruz. Isso porque o lateral-direito Rodrigo Negueba está de volta após ser poupado do duelo anterior. No ataque, Macário segue no comando. Isso mesmo com o retorno do atacante Júnior Mandacaru.

Na 2ª fase, o time do Piauí atropelou o Independência-AC. Goleou fora de casa por 5x1 e venceu em Teresina pelo placar de 3x1.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, está na cola do Santa Cruz desde o início da Série D. Para o jogo de ida das oitavas de final, uma super jornada esportiva foi preparada. A transmissão estará disponível também no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Metrópoles (Youtube).

Ficha do jogo

Santa Cruz

Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior; Geovany, João Pedro e Thiago Galhardo.

Técnico: Marcelo Cabo.

Altos

Careca; Negueba, Leandro Amorim, Anderson Sobral e Arthurzinho; Luis Meneses, Jonathan e Esquerdinha; Wesley Souza, Macário e Felipe Sales.

Técnico: Jerson Testoni.