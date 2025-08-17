Santa Cruz x Altos ao vivo (18/08): onde assistir, horário e escalações
O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e o confronto de volta acontece no dia 24 de agosto
O Santa Cruz começa uma nova decisão na noite desta segunda-feira (18). O Tricolor encara o Altos, às 20h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O duelo é válido pela partida de ida das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro e a partir dessa fase começa a ter o uso do árbitro de vídeo (VAR).
O confronto de volta está marcado para o dia 24 de agosto (domingo). O jogo será disputado, a partir das 18h, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí.
Para faturar a classificação, a Cobra Coral precisa quebrar o tabu de nunca ter vencido o adversário na história. Vale lembrar que ainda precisa passar pela próxima fase para garantir o acesso à Série C 2026.
"Costumo dizer que o tabu é para ser quebrado. Então, a gente tem uma oportunidade, como eu sempre falei, de fazer uma nova história aqui dentro do Santa Cruz. Essa é uma oportunidade. Isso só colabora que vamos pegar um adversário que vai nos trazer muita dificuldade, que o passado recente já diz isso", afirmou o técnico coral Marcelo Cabo.
"Já quebramos alguns tabus aqui desde o início da Série D. Alguns números foram modificados, alguns tabus foram quebrados, e é mais um desafio que a gente tem diante dessa boa equipe do Altos que vamos enfrentar", completou.
Casa cheia para o Santa Cruz
Mais de 35 mil ingressos já foram comercializados de forma antecipada para o jogo entre Santa Cruz x Altos. A expectativa é que mais de 40 mil torcedores estejam presentes na Arena. A marca de 35.882 torcedores da classificação sobre o Sergipe na fase passada já deve ser superada.
Mesma escalação no Tricolor
O técnico Marcelo Cabo não deve promover mudanças na escalação do Santa Cruz para o jogo contra o Altos. Assim, Rokenedy deve permanecer no gol, William Alves na zaga e João Pedro no pelotão de frente, que ganhou o posto de Thiaguinho.
Altos chega com força máxima
O Altos deve entrar em campo com força máxima para o primeiro jogo contra o Santa Cruz. Isso porque o lateral-direito Rodrigo Negueba está de volta após ser poupado do duelo anterior. No ataque, Macário segue no comando. Isso mesmo com o retorno do atacante Júnior Mandacaru.
Na 2ª fase, o time do Piauí atropelou o Independência-AC. Goleou fora de casa por 5x1 e venceu em Teresina pelo placar de 3x1.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, está na cola do Santa Cruz desde o início da Série D. Para o jogo de ida das oitavas de final, uma super jornada esportiva foi preparada. A transmissão estará disponível também no canal oficial da emissora no Youtube, além do site. Na telinha, a partida será exibida pelo canal Metrópoles (Youtube).
Ficha do jogo
Santa Cruz
Rokenedy; Toty, Eurico Lima, William Alves e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e Willian Júnior; Geovany, João Pedro e Thiago Galhardo.
Técnico: Marcelo Cabo.
Altos
Careca; Negueba, Leandro Amorim, Anderson Sobral e Arthurzinho; Luis Meneses, Jonathan e Esquerdinha; Wesley Souza, Macário e Felipe Sales.
Técnico: Jerson Testoni.
- Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata-PE.
- Horário: 20h30 (de Brasília).
- Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR).
- Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Weber Felipe Silva (ambos do PR).
- VAR: Adriano Milczvski (PR).
- Onde assistir: Metrópoles (Youtube).