Governo libera, mas CBF veta Santa Cruz x Altos no domingo (17) e mantém jogo na segunda-feira (18)
Presidente tricolor teve sucesso em articulação junto à governadora Raquel Lyra, mas esbarrou em recusa da CBF quanto alteração da data do jogo
Fim de papo! Santa Cruz x Altos irá acontecer na segunda-feira (18), conforme divulgado pela CBF.
O presidente tricolor, Bruno Rodrigues, tentou uma articulação junto à governadora Raquel Lyra para que a partida fosse disputada no domingo (17) e buscando uma solução para o problema logístico e de segurança que a alteração da data causaria, uma vez que Sport, no sábado, e Náutico, no próprio domingo, mandarão seus jogos no Recife.
Segundo apuração do repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, a articulação foi sim, bem sucedida e o Governo do Estado, garantiu as condições para que a partida fosse realizada no domingo, às 16h, horário de Brasília.
No entanto, a CBF não anuiu com a decisão e rejeitou o pedido tricolor para alteração da data da partida.
Portanto, a bola rola a partir das 20h30, da próxima segunda-feira (18), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. Apesar do horário ingrato, a expectativa é que a torcida do Santa Cruz marque forte presença, repetindo o que fez diante do Sergipe, quando quebrou seu recorde próprio com mais de 35 mil ingressos vendidos.
Ingressos de Santa Cruz x Altos: preços e como comprar
O ingressos pelo próximo jogo do Santa estão à venda no site do Futebol Card.
No momento desta publicação, os ingressos não aparecem disponíveis pelo site após suspensão prevendo a alteração da data. Como não houve sucesso, a situação deve ser normalizada em breve; confira os valores:
- Superior Leste: R$ 20,00 (todos os setores)
- Inferior Sul: R$ 25,00
- Inferior Leste: R$ 60,00 (inteira); R$ 30 (meia)
- Inferior Norte: R$ 25,00
- Oeste Premium: R$ 60,00 e R$ 120,00
* É preciso alterar a modalidade do ingresso de "inteira" para "promocional" no momento da compra