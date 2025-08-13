fechar
Santa Cruz | Notícia

Ingressos de Santa Cruz x Altos: Não acha os valores promocionais? Saiba como resolver

Ingressos mais baratos custam R$ 20,00; torcedores podem encontrar dificuldade na hora da compra e se deparar com "valor cheio"; veja como solucionar

Por Victor Peixoto Publicado em 13/08/2025 às 12:23
Imagem da Arena de Pernambuco durante o jogo entre Santa Cruz x Sergipe pela Série D
Imagem da Arena de Pernambuco durante o jogo entre Santa Cruz x Sergipe pela Série D - Vinícius Rocha/TV Jornal

Santa Cruz iniciou à venda dos ingressos para o duelo contra o Altos, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Série D 2025.

O clube, tal como havia feito na partida contra o Sergipe, no fim de semana passado, disponibilizou ingressos promocionais para o torcedor tricolor.

A entrada mais em conta custa R$ 20,00 e dá acesso a todos os setores do anel superior.

No entanto, muitos torcedores que acessam o site responsável pela comercialização dos ingressos, o Futebol Card acabam não encontrando a opção de compra neste valor e esbarrando em valores bem acima dos divulgados.

Isso não se trata de um erro. Para ter acesso aos ingressos promocionais, o torcedor deve selecionar alterar a categoria de "inteira" para "promocional"

Uma vez escolhida a opção, basta cadastrar seus dados, vinculá-los ao ingressos e à biometria facial, e realizar o pagamento.

Reprodução / Futebol Card
Torcedor precisa alterar categoria de ingresso para ter acesso a preços promocionais - Reprodução / Futebol Card

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Santa Cruz ainda tenta trazer partida para o domingo (17)

A partida está marcada para a segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, mas o clube ainda tenta alteração do duelo para o domingo (17), tendo já acionado a governadora Raquel Lyra para garantir as condições de segurança para o jogo que, se adiantado, acontecerá no mesmo dia de Náutico x Anápolis, marcado para às 19h, nos Aflitos.

Leia também

CBF confirma datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D; Central joga fora e Santa Cruz em casa
Série D

CBF confirma datas e horários dos jogos das oitavas de final da Série D; Central joga fora e Santa Cruz em casa
Santa Cruz: Cabo sinaliza que não deve mexer no gol para decisão contra Altos
Série D

Santa Cruz: Cabo sinaliza que não deve mexer no gol para decisão contra Altos

Compartilhe

Tags