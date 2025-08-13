Ingressos de Santa Cruz x Altos: Não acha os valores promocionais? Saiba como resolver

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ingressos mais baratos custam R$ 20,00; torcedores podem encontrar dificuldade na hora da compra e se deparar com "valor cheio"; veja como solucionar

O Santa Cruz iniciou à venda dos ingressos para o duelo contra o Altos, pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Série D 2025.

O clube, tal como havia feito na partida contra o Sergipe, no fim de semana passado, disponibilizou ingressos promocionais para o torcedor tricolor.

A entrada mais em conta custa R$ 20,00 e dá acesso a todos os setores do anel superior.

No entanto, muitos torcedores que acessam o site responsável pela comercialização dos ingressos, o Futebol Card acabam não encontrando a opção de compra neste valor e esbarrando em valores bem acima dos divulgados.

Isso não se trata de um erro. Para ter acesso aos ingressos promocionais, o torcedor deve selecionar alterar a categoria de "inteira" para "promocional".

Uma vez escolhida a opção, basta cadastrar seus dados, vinculá-los ao ingressos e à biometria facial, e realizar o pagamento.

Torcedor precisa alterar categoria de ingresso para ter acesso a preços promocionais - Reprodução / Futebol Card

Santa Cruz ainda tenta trazer partida para o domingo (17)

A partida está marcada para a segunda-feira (18), às 20h30, na Arena de Pernambuco, mas o clube ainda tenta alteração do duelo para o domingo (17), tendo já acionado a governadora Raquel Lyra para garantir as condições de segurança para o jogo que, se adiantado, acontecerá no mesmo dia de Náutico x Anápolis, marcado para às 19h, nos Aflitos.