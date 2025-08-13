fechar
Presidente do Santa Cruz aciona Raquel Lyra por jogo contra o Altos no domingo (17/08)

O executivo do Tricolor não quer que a partida ocorra na noite do dia 18 de agosto e busca com o Governo de Pernambuco trocar o dia e horário

Por Robert Sarmento Publicado em 13/08/2025 às 12:11 | Atualizado em 13/08/2025 às 12:44
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, em entrevista coletiva
Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, em entrevista coletiva - Evelyn Victoria/SCFC

A CBF colocou a ida das oitavas da Série D entre Santa Cruz e Altos na segunda-feira (18/08), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, mas a data não agradou os tricolores.

O Blog do Torcedor apurou que o presidente Bruno Rodrigues não desistiu de mudar dia e horário do confronto e entrou em contato com a governadora Raquel Lyra para conseguir a alteração.

A intenção é que a partida seja realizada no domingo (17/08), às 16h (horário de Brasília), conforme a reportagem apurou que estava previsto, indepedente de ter Náutico x Anápolís nos Aflitos.

O Timbu iniciou há dias a comerecialização de ingressos e vendeu boa parte dos bilhetes. O duelo pela Série C começará às 19h (horário de Brasília), e pode garantir a vaga para a próxima fase.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o executivo coral já havia externado o descontentamento. "É muito ruim o jogo na segunda-feira, é péssimo", afirmou (veja vídeo). 

Por que CBF não marcou Santa Cruz x Altos para o domingo?

A Polícia Militar alega que não pode haver esses dois eventos de grande portes em dias iguais, apesar da distância de cerca de 19 quilômetros entre os estádios e mesmo que tenha horários distintos.

E o sábado? A situação é a mesma! Isso porque o Sport enfrenta o São Paulo pela Série A. Como o Altos-PI tem melhor campanha no geral, a Cobra Coral tem que decidir a classificação como visitante.

Antes da divulgação da tabela detalhada da etapa atual da Quarta Divisão, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou à entidade máxima do futebol brasileiro sobre essa questão debatida.

+ Santa Cruz bate recorde próprio na Arena, mas segue atrás de Sport e Náutico

A opção do palco em São Lourenço da Mata partiu da diretoria do Santa. A justificativa é por ter maior capacidade (cerca de 45 mil). No momento, o Arruda tem liberação para em torno de 30 mil.

Chaveamento da Série D 2025

Oitavas de final

  • Maranhão × Central
  • Imperatriz × América-RN
  • Santa Cruz x Altos
  • Manauara × ASA
  • Goiatuba x Aparecidense
  • Rio Branco-ES × Inter de Limeira
  • Cianorte x Mixto
  • Ceilândia × Barra-SC

Times à direita decidem o jogo da volta em casa

Quartas de final

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Evelyn Victória/Santa Cruz
Thiago e Gabriel Galhardo em jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Evelyn Victória/Santa Cruz

