Presidente do Santa Cruz aciona Raquel Lyra por jogo contra o Altos no domingo (17/08)
O executivo do Tricolor não quer que a partida ocorra na noite do dia 18 de agosto e busca com o Governo de Pernambuco trocar o dia e horário
A CBF colocou a ida das oitavas da Série D entre Santa Cruz e Altos na segunda-feira (18/08), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, mas a data não agradou os tricolores.
O Blog do Torcedor apurou que o presidente Bruno Rodrigues não desistiu de mudar dia e horário do confronto e entrou em contato com a governadora Raquel Lyra para conseguir a alteração.
A intenção é que a partida seja realizada no domingo (17/08), às 16h (horário de Brasília), conforme a reportagem apurou que estava previsto, indepedente de ter Náutico x Anápolís nos Aflitos.
O Timbu iniciou há dias a comerecialização de ingressos e vendeu boa parte dos bilhetes. O duelo pela Série C começará às 19h (horário de Brasília), e pode garantir a vaga para a próxima fase.
Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o executivo coral já havia externado o descontentamento. "É muito ruim o jogo na segunda-feira, é péssimo", afirmou (veja vídeo).
Por que CBF não marcou Santa Cruz x Altos para o domingo?
A Polícia Militar alega que não pode haver esses dois eventos de grande portes em dias iguais, apesar da distância de cerca de 19 quilômetros entre os estádios e mesmo que tenha horários distintos.
E o sábado? A situação é a mesma! Isso porque o Sport enfrenta o São Paulo pela Série A. Como o Altos-PI tem melhor campanha no geral, a Cobra Coral tem que decidir a classificação como visitante.
Antes da divulgação da tabela detalhada da etapa atual da Quarta Divisão, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou à entidade máxima do futebol brasileiro sobre essa questão debatida.
A opção do palco em São Lourenço da Mata partiu da diretoria do Santa. A justificativa é por ter maior capacidade (cerca de 45 mil). No momento, o Arruda tem liberação para em torno de 30 mil.
Chaveamento da Série D 2025
Oitavas de final
- Maranhão × Central
- Imperatriz × América-RN
- Santa Cruz x Altos
- Manauara × ASA
- Goiatuba x Aparecidense
- Rio Branco-ES × Inter de Limeira
- Cianorte x Mixto
- Ceilândia × Barra-SC
Times à direita decidem o jogo da volta em casa
Quartas de final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha