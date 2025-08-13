Presidente do Santa Cruz aciona Raquel Lyra por jogo contra o Altos no domingo (17/08)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O executivo do Tricolor não quer que a partida ocorra na noite do dia 18 de agosto e busca com o Governo de Pernambuco trocar o dia e horário

A CBF colocou a ida das oitavas da Série D entre Santa Cruz e Altos na segunda-feira (18/08), às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, mas a data não agradou os tricolores.

O Blog do Torcedor apurou que o presidente Bruno Rodrigues não desistiu de mudar dia e horário do confronto e entrou em contato com a governadora Raquel Lyra para conseguir a alteração.

A intenção é que a partida seja realizada no domingo (17/08), às 16h (horário de Brasília), conforme a reportagem apurou que estava previsto, indepedente de ter Náutico x Anápolís nos Aflitos.

O Timbu iniciou há dias a comerecialização de ingressos e vendeu boa parte dos bilhetes. O duelo pela Série C começará às 19h (horário de Brasília), e pode garantir a vaga para a próxima fase.

Em entrevista ao programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o executivo coral já havia externado o descontentamento. "É muito ruim o jogo na segunda-feira, é péssimo", afirmou (veja vídeo).

Por que CBF não marcou Santa Cruz x Altos para o domingo?

A Polícia Militar alega que não pode haver esses dois eventos de grande portes em dias iguais, apesar da distância de cerca de 19 quilômetros entre os estádios e mesmo que tenha horários distintos.

Leia Também Santa Cruz: Cabo sinaliza que não deve mexer no gol para decisão contra Altos

E o sábado? A situação é a mesma! Isso porque o Sport enfrenta o São Paulo pela Série A. Como o Altos-PI tem melhor campanha no geral, a Cobra Coral tem que decidir a classificação como visitante.

Antes da divulgação da tabela detalhada da etapa atual da Quarta Divisão, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informou à entidade máxima do futebol brasileiro sobre essa questão debatida.

+ Santa Cruz bate recorde próprio na Arena, mas segue atrás de Sport e Náutico

A opção do palco em São Lourenço da Mata partiu da diretoria do Santa. A justificativa é por ter maior capacidade (cerca de 45 mil). No momento, o Arruda tem liberação para em torno de 30 mil.

Chaveamento da Série D 2025

Oitavas de final

Maranhão × Central



Imperatriz × América-RN



Santa Cruz x Altos



Manauara × ASA



Goiatuba x Aparecidense



Rio Branco-ES × Inter de Limeira



Cianorte x Mixto



Ceilândia × Barra-SC

Times à direita decidem o jogo da volta em casa

Quartas de final

8ª melhor campanha x Melhor campanha

5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha

6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha