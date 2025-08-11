Náutico "provoca" Santa Cruz sobre data de jogo: 'Pra não restar dúvidas a ninguém'
O Timbu não abre mão de jogar contra o Anápolis no domingo (17/08), como já estava marcado pela CBF, por causa do mata-mata da Série D 2025
O Naútico volta a campo no domingo (17/08), contra o Anápolis, no estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série C, mas surgiu uma polêmica sobre a data.
O Santa Cruz faz o confronto de ida das oitavas de final da Série D como mandante, pois o Altos-PI tem melhor campanha no geral. O BT apurou que o duelo ficou para o mesmo dia.
Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem que mudar uma ou até as duas partidas. No entanto, o presidente Bruno Becker não quer que o Timbu jogue na segunda (18/08).
Vale lembrar que o jogo do alvirrubro já estava marcado pela entidade máxima do futebol brasileiro. Diante dessa polêmica, o clube da Rosa e Silva fez a seguinte publicação nas redes sociais:
- 17/08 - 19h - Náutico x Anápolis - 17ª rodada (Série C)
"Pra não restar dúvidas a ninguém: o Náutico joga domingo, às 19h, no estádio dos Aflitos". Provocação ao Tricolor? O que dá para afirmar é que a partida não sofrerá alteração no calendário.
Náutico x Anápolis vaga na próxima fase da Série C
A partida é fundamental para seguir na busca pelo acesso à Série B, pois o Náutico pode confirmar a vaga no quadrangular final com uma vitória simples e duas rodadas de antecedência.
Venda de ingressos antecipados
A primeira parcial de ingressos mostra que os jogadores do timba encontrarão casa cheia. Em um dia, mais de 7 mil bilhetes foram vendidos de maneira antecipada (veja todos os preços).