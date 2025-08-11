fechar
Náutico "provoca" Santa Cruz sobre data de jogo: 'Pra não restar dúvidas a ninguém'

O Timbu não abre mão de jogar contra o Anápolis no domingo (17/08), como já estava marcado pela CBF, por causa do mata-mata da Série D 2025

Por Robert Sarmento Publicado em 11/08/2025 às 16:44 | Atualizado em 11/08/2025 às 17:04
Náutico confirma jogo contra o Anápolis para o domingo (17/08)
Náutico confirma jogo contra o Anápolis para o domingo (17/08) - Instagram/Náutico

O Naútico volta a campo no domingo (17/08), contra o Anápolis, no estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série C, mas surgiu uma polêmica sobre a data.

O Santa Cruz faz o confronto de ida das oitavas de final da Série D como mandante, pois o Altos-PI tem melhor campanha no geral. O BT apurou que o duelo ficou para o mesmo dia.

Com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem que mudar uma ou até as duas partidas. No entanto, o presidente Bruno Becker não quer que o Timbu jogue na segunda (18/08).

Vale lembrar que o jogo do alvirrubro já estava marcado pela entidade máxima do futebol brasileiro. Diante dessa polêmica, o clube da Rosa e Silva fez a seguinte publicação nas redes sociais:

  • 17/08 - 19h - Náutico x Anápolis - 17ª rodada (Série C)

"Pra não restar dúvidas a ninguém: o Náutico joga domingo, às 19h, no estádio dos Aflitos". Provocação ao Tricolor? O que dá para afirmar é que a partida não sofrerá alteração no calendário.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Náutico x Anápolis vaga na próxima fase da Série C

A partida é fundamental para seguir na busca pelo acesso à Série B, pois o Náutico pode confirmar a vaga no quadrangular final com uma vitória simples e duas rodadas de antecedência.

Venda de ingressos antecipados

A primeira parcial de ingressos mostra que os jogadores do timba encontrarão casa cheia. Em um dia, mais de 7 mil bilhetes foram vendidos de maneira antecipada (veja todos os preços).

Transmissão

