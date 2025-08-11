Santa Cruz x Altos é marcado para o domingo (17/08), mas deve ter data alterada; entenda
O Blog do Torcedor apurou o dia do confronto de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D e os motivos que podem levar à alteração
A classificação do Santa Cruz contra o Sergipe para as oitavas de final da Série D 2025 trouxe um problema para a Confederação Brasileira de Futebol resolver: o calendário.
Como o Altos-PI tem melhor campanha no geral, o Tricolor precisa fazer o jogo de ida em casa. Qual o impasse? Neste fim de semana, Sport e Náutico também jogam no Recife.
A CBF ainda não divulgou a tabela, mas o Blog do Torcedor apurou que a partida da Cobra Coral ficou para o domingo (17/08), às 16h (de Brasília), na Arena de Pernambuco.
Como Timbu entra em campo nessa data, mas às 19h (horário de Brasília), nos Aflitos, a Polícia Militar de Pernambuco deve solicitar a mudança de um desses confrontos citados.
Reunião definirá data de Santa Cruz x Sergipe
O pedido seria para evitar dois jogos no mesmo dia. Mas, tanto o presidente tricolor, Bruno Rodrigues, quanto o alvirrubro, Bruno Becker, não querem jogar na segunda (18/08).
A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) enviou documento à entidade máxima do futebol brasileiro sobre a situação, e que reunião dos clubes com a PM vai buscar a solução.
O encontro ficou marcado para a tarde desta segunda-feira (11/08). A reportagem solicitou resposta ao orgão de segurança pública e segue no aguardo do pronunciamento oficial.
Dependendo do que ficar definido entre os envolvidos no caso, o arquivo com detalhamento de todos confrontos do mata-mata da Quarta Divisão já pode aparecer com a alteração.
Chaveamento da Série D 2025
Oitavas de final
- Maranhão × Central
- Imperatriz × América-RN
- Santa Cruz x Altos
- Manauara × ASA
- Goiatuba x Aparecidense
- Rio Branco-ES × Inter de Limeira
- Cianorte x Mixto
- Ceilândia × Barra-SC
Times à direita decidem o jogo da volta em casa
Quartas de final
- 8ª melhor campanha x Melhor campanha
- 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
- 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
- 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha