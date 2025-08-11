fechar
Santa Cruz | Notícia

Santa Cruz x Altos é marcado para o domingo (17/08), mas deve ter data alterada; entenda

O Blog do Torcedor apurou o dia do confronto de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D e os motivos que podem levar à alteração

Por Robert Sarmento Publicado em 11/08/2025 às 15:38 | Atualizado em 11/08/2025 às 16:10
Thiago e Gabriel Galhardo em jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco
Thiago e Gabriel Galhardo em jogo do Santa Cruz na Arena de Pernambuco - Evelyn Victória/Santa Cruz

A classificação do Santa Cruz contra o Sergipe para as oitavas de final da Série D 2025 trouxe um problema para a Confederação Brasileira de Futebol resolver: o calendário.

Como o Altos-PI tem melhor campanha no geral, o Tricolor precisa fazer o jogo de ida em casa. Qual o impasse? Neste fim de semana, Sport e Náutico também jogam no Recife.

A CBF ainda não divulgou a tabela, mas o Blog do Torcedor apurou que a partida da Cobra Coral ficou para o domingo (17/08), às 16h (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

Como Timbu entra em campo nessa data, mas às 19h (horário de Brasília), nos Aflitos, a Polícia Militar de Pernambuco deve solicitar a mudança de um desses confrontos citados.

Vinícius Rocha/TV Jornal
Imagem da Arena de Pernambuco durante o jogo entre Santa Cruz x Sergipe pela Série D - Vinícius Rocha/TV Jornal

Reunião definirá data de Santa Cruz x Sergipe

O pedido seria para evitar dois jogos no mesmo dia. Mas, tanto o presidente tricolor, Bruno Rodrigues, quanto o alvirrubro, Bruno Becker, não querem jogar na segunda (18/08).

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) enviou documento à entidade máxima do futebol brasileiro sobre a situação, e que reunião dos clubes com a PM vai buscar a solução.

+ "Não vai existir SAF antes do final da Série D", diz CEO do Santa Cruz

O encontro ficou marcado para a tarde desta segunda-feira (11/08). A reportagem solicitou resposta ao orgão de segurança pública e segue no aguardo do pronunciamento oficial.

Dependendo do que ficar definido entre os envolvidos no caso, o arquivo com detalhamento de todos confrontos do mata-mata da Quarta Divisão já pode aparecer com a alteração.

Chaveamento da Série D 2025

Oitavas de final

  • Maranhão × Central
  • Imperatriz × América-RN
  • Santa Cruz x Altos
  • Manauara × ASA
  • Goiatuba x Aparecidense
  • Rio Branco-ES × Inter de Limeira
  • Cianorte x Mixto
  • Ceilândia × Barra-SC

Times à direita decidem o jogo da volta em casa

Quartas de final

  • 8ª melhor campanha x Melhor campanha
  • 5ª melhor campanha x 4ª melhor campanha
  • 7ª melhor campanha x 2ª melhor campanha
  • 6ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

