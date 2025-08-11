Jogos de hoje (11/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O dia destaca o encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, além de rodada da Série B e da fase de grupos da Série C

Os jogos de hoje (11/08/25) trazem a última partida do primeiro turno da Série A 2025. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem o confronto entre Juventude e Corinthians.

Além disso, há partidas em outras outras divisões do Brasileirão. Na Europa, os telespectadores pode acompanhar os duelos que marcam a abertura do Campeonato Português 2025/26.

Jogos de hoje de futebol (11/08/2025)

Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.

Brasileirão Série A

19ª rodada

20h - Juventude x Corinthians - SporTV, Premiere e Globoplay

Brasileirão Série B

21ª rodada

19h - Criciúma x Athletico-PR - Disney+

- Disney+ 21h30 - Paysandu x Vila Nova - Disney+

Brasileirão Série C

16ª rodada

19h30 - Figueirense x Maringá - DAZN e SportyNet+

- DAZN e SportyNet+ 19h30 - Itabaiana x CSA - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

Campeonato Português

1ª rodada

14h45 - Estoril x Estrela Amadora - Disney+

16h45 - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN4 e Disney+

Campeonato Turco

1ª rodada

15h30 - Trabzonspor x Kocaelispor - Disney+

Campeonato Mexicano

Apertura - 4ª rodada

00h - Atlético San Luis x Cruz Azul - Disney+



Campeonato Argentino

Segunda fase - 4ª rodada

19h - Defensa y Justicia x Deportivo Riestra - Disney+

Campeonato Uruguaio

Clausura - 3ª rodada

19h - Defensor x River Plate - Disney+

Copa Paulista

Primeira fase - 9ª rodada

19h - Guarani x São Bento - Paulistão (YouTube)

19h - Oeste x São José - Paulistão (YouTube)