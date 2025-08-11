Jogos de hoje (11/08/25): Tabela do futebol completa! Veja onde assistir e horários
O dia destaca o encerramento do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série A, além de rodada da Série B e da fase de grupos da Série C
Os jogos de hoje (11/08/25) trazem a última partida do primeiro turno da Série A 2025. No estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, tem o confronto entre Juventude e Corinthians.
Além disso, há partidas em outras outras divisões do Brasileirão. Na Europa, os telespectadores pode acompanhar os duelos que marcam a abertura do Campeonato Português 2025/26.
Jogos de hoje de futebol (11/08/2025)
Abaixo, veja a tabela do futebol, onde assistir ao vivo e horários. É importante informar que, caso haja qualquer mudança na programação, as responsabilidades serão das emissoras.
Brasileirão Série A
19ª rodada
- 20h - Juventude x Corinthians - SporTV, Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
21ª rodada
- 19h - Criciúma x Athletico-PR - Disney+
- 21h30 - Paysandu x Vila Nova - Disney+
Brasileirão Série C
16ª rodada
- 19h30 - Figueirense x Maringá - DAZN e SportyNet+
- 19h30 - Itabaiana x CSA - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Campeonato Português
1ª rodada
- 14h45 - Estoril x Estrela Amadora - Disney+
- 16h45 - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN4 e Disney+
Campeonato Turco
1ª rodada
- 15h30 - Trabzonspor x Kocaelispor - Disney+
Campeonato Mexicano
Apertura - 4ª rodada
- 00h - Atlético San Luis x Cruz Azul - Disney+
Campeonato Argentino
Segunda fase - 4ª rodada
- 19h - Defensa y Justicia x Deportivo Riestra - Disney+
Campeonato Uruguaio
Clausura - 3ª rodada
- 19h - Defensor x River Plate - Disney+
Copa Paulista
Primeira fase - 9ª rodada
- 19h - Guarani x São Bento - Paulistão (YouTube)
- 19h - Oeste x São José - Paulistão (YouTube)
- 20h - Comercial x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)