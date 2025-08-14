Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Definida! CBF divulga tabela completa com datas e horários
O sorteio definiu o chaveamento e as datas que irão agitar o calendário nacional com jogos de ida e volta que prometem fortes emoções e rivalidade
A Copa do Brasil 2025 chega à fase de quartas de final com duelos emocionantes e clássicos estaduais. Os confrontos foram definidos em sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
Depois, a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou a tabela detalhada, com datas, horários e locais dos confrontos de ida e volta, definindo o caminho dos oito times rumo à semifinal.
Os destaques desta etapa ficam por conta dos clássicos regionais: Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo. Os outros jogos são: Athletico-PR x Corinthians e Bahia x Fluminense.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tabela completa das quartas de final da Copa do Brasil 2025
Lembrando que já está definido o chaveamento até a final, garantindo que os vencedores dos confrontos 1 (Atlético-MG x Cruzeiro) e 2 (Athletico-PR x Corinthians) se enfrentem na semifinal.
Do outro lado estão os classificados dos duelos 3 (Vasco x Botafogo) e 4 (Bahia x Fluminense). Todas as partidas da competição nacional citadas abaixo estão marcadas no horário de Brasília.
Jogos de Ida
- Atlético-MG x Cruzeiro: Quarta-feira, 27 de agosto, 19h30, na Arena MRV.
- Athletico-PR x Corinthians: Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, na Ligga Arena.
- Vasco x Botafogo: Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, em São Januário.
- Bahia x Fluminense: Quinta-feira, 28 de agosto, 19h30, na Arena Fonte Nova.
Jogos de Volta
- Fluminense x Bahia: Quarta-feira, 10 de setembro, 19h, no Maracanã.
- Cruzeiro x Atlético-MG: Quinta-feira, 11 de setembro, 19h30, no Mineirão.
- Corinthians x Athletico-PR: Quinta-feira, 11 de setembro, 21h30, na Neo Química Arena.
- Botafogo x Vasco: Quinta-feira, 11 de setembro, 21h30, no Engenhão.
Regulamento e premiação da Copa do Brasil 2025
A regra do gol fora de casa não é um critério de desempate. Isso significa que, em caso de igualdade no placar agregado, a vaga na será decidida diretamente em uma disputa de pênaltis.
A premiação aumenta a cada fase. As equipes classificadas para as quartas de final já garantem R$ 4.740.750. Os quatro times que avançarem às semifinais receberão R$ 9.922.500.
- Quartas de final: R$ 4.740.750
- Semifinal: R$ 9.922.500
- Final (vice-campeão): R$ 33.075.000
- Final (campeão): R$ 77.175.000