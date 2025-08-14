Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Definida! CBF divulga tabela completa com datas e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O sorteio definiu o chaveamento e as datas que irão agitar o calendário nacional com jogos de ida e volta que prometem fortes emoções e rivalidade

A Copa do Brasil 2025 chega à fase de quartas de final com duelos emocionantes e clássicos estaduais. Os confrontos foram definidos em sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Depois, a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou a tabela detalhada, com datas, horários e locais dos confrontos de ida e volta, definindo o caminho dos oito times rumo à semifinal.

Os destaques desta etapa ficam por conta dos clássicos regionais: Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo. Os outros jogos são: Athletico-PR x Corinthians e Bahia x Fluminense.

Tabela completa das quartas de final da Copa do Brasil 2025

Lembrando que já está definido o chaveamento até a final, garantindo que os vencedores dos confrontos 1 (Atlético-MG x Cruzeiro) e 2 (Athletico-PR x Corinthians) se enfrentem na semifinal.

Do outro lado estão os classificados dos duelos 3 (Vasco x Botafogo) e 4 (Bahia x Fluminense). Todas as partidas da competição nacional citadas abaixo estão marcadas no horário de Brasília.

Jogos de Ida

Atlético-MG x Cruzeiro : Quarta-feira, 27 de agosto, 19h30, na Arena MRV.

: Quarta-feira, 27 de agosto, 19h30, na Arena MRV. Athletico-PR x Corinthians : Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, na Ligga Arena.



: Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, na Ligga Arena. Vasco x Botafogo : Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, em São Januário.



: Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, em São Januário. Bahia x Fluminense: Quinta-feira, 28 de agosto, 19h30, na Arena Fonte Nova.

Jogos de Volta

Fluminense x Bahia : Quarta-feira, 10 de setembro, 19h, no Maracanã.



: Quarta-feira, 10 de setembro, 19h, no Maracanã. Cruzeiro x Atlético-MG : Quinta-feira, 11 de setembro, 19h30, no Mineirão.



: Quinta-feira, 11 de setembro, 19h30, no Mineirão. Corinthians x Athletico-PR : Quinta-feira, 11 de setembro, 21h30, na Neo Química Arena.



: Quinta-feira, 11 de setembro, 21h30, na Neo Química Arena. Botafogo x Vasco: Quinta-feira, 11 de setembro, 21h30, no Engenhão.

Todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/CBF

Regulamento e premiação da Copa do Brasil 2025

A regra do gol fora de casa não é um critério de desempate. Isso significa que, em caso de igualdade no placar agregado, a vaga na será decidida diretamente em uma disputa de pênaltis.

A premiação aumenta a cada fase. As equipes classificadas para as quartas de final já garantem R$ 4.740.750. Os quatro times que avançarem às semifinais receberão R$ 9.922.500.