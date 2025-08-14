fechar
Futebol | Notícia

Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Definida! CBF divulga tabela completa com datas e horários

O sorteio definiu o chaveamento e as datas que irão agitar o calendário nacional com jogos de ida e volta que prometem fortes emoções e rivalidade

Por Robert Sarmento Publicado em 14/08/2025 às 8:58
Chaveamento da quartas até a final da Copa do Brasil 2025
Chaveamento da quartas até a final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/CBF

A Copa do Brasil 2025 chega à fase de quartas de final com duelos emocionantes e clássicos estaduais. Os confrontos foram definidos em sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Depois, a entidade máxima do futebol brasileiro divulgou a tabela detalhada, com datas, horários e locais dos confrontos de ida e volta, definindo o caminho dos oito times rumo à semifinal.

Leia Também

Os destaques desta etapa ficam por conta dos clássicos regionais: Atlético-MG x Cruzeiro e Vasco x Botafogo. Os outros jogos são: Athletico-PR x Corinthians e Bahia x Fluminense.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Tabela completa das quartas de final da Copa do Brasil 2025

Lembrando que já está definido o chaveamento até a final, garantindo que os vencedores dos confrontos 1 (Atlético-MG x Cruzeiro) e 2 (Athletico-PR x Corinthians) se enfrentem na semifinal.

Do outro lado estão os classificados dos duelos 3 (Vasco x Botafogo) e 4 (Bahia x Fluminense). Todas as partidas da competição nacional citadas abaixo estão marcadas no horário de Brasília.

Jogos de Ida

  • Atlético-MG x Cruzeiro: Quarta-feira, 27 de agosto, 19h30, na Arena MRV.
  • Athletico-PR x Corinthians: Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, na Ligga Arena.
  • Vasco x Botafogo: Quarta-feira, 27 de agosto, 21h30, em São Januário.
  • Bahia x Fluminense: Quinta-feira, 28 de agosto, 19h30, na Arena Fonte Nova.

Jogos de Volta

  • Fluminense x Bahia: Quarta-feira, 10 de setembro, 19h, no Maracanã.
  • Cruzeiro x Atlético-MG: Quinta-feira, 11 de setembro, 19h30, no Mineirão.
  • Corinthians x Athletico-PR: Quinta-feira, 11 de setembro, 21h30, na Neo Química Arena.
  • Botafogo x Vasco: Quinta-feira, 11 de setembro, 21h30, no Engenhão.

Instagram/CBF
Todos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/CBF

Regulamento e premiação da Copa do Brasil 2025

A regra do gol fora de casa não é um critério de desempate. Isso significa que, em caso de igualdade no placar agregado, a vaga na será decidida diretamente em uma disputa de pênaltis.

A premiação aumenta a cada fase. As equipes classificadas para as quartas de final já garantem R$ 4.740.750. Os quatro times que avançarem às semifinais receberão R$ 9.922.500.

  • Quartas de final: R$ 4.740.750
  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Final (vice-campeão): R$ 33.075.000
  • Final (campeão): R$ 77.175.000

Leia também

Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Veja quem decide em casa e fora
Copa do Brasil

Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Veja quem decide em casa e fora
Copa do Brasil 2025: Com clássicos locais, sorteio define os 4 confrontos das quartas-de-final
Copa do Brasil 2025

Copa do Brasil 2025: Com clássicos locais, sorteio define os 4 confrontos das quartas-de-final

Compartilhe

Tags