Bahia x Fluminense: Mandos de campo e data dos jogos de ida e volta pelas quartas-de-final da Copa do Brasil

Em duelo de tricolores, de Aço e das Laranjeiras se enfrentarão em duas partidas; veja cronograma completo com a ordem dos mandos e datas

A CBF realizou na manhã desta terça-feira (12) o sorteio das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025. Um dos confrontos definidos é o duelo tricolor entre Bahia e Fluminense.

Na mesma cerimônia também foram definidos o chaveamento da competição até a Final, bem como os mandos de campo das partidas das quartas.

A primeira partida (jogo de ida) acontecerá na Fonte Nova, em Salvador, na data base do dia 27 deste mês de agosto.

Já a partida de volta terá como palco o Maracanã, no Rio de Janeiro, na semana do dia 11 de setembro.

Este cronograma se refere às datas base.

A CBF ainda divulgará a tabela detalhada das quartas-de-final da Copa do Brasil com dia e horário exatos de todas as quatro partidas que podem ser disputadas nos dias 26, 27 e 28 de agosto na ida, e 10, 11 e 12 de setembro na volta, preenchendo da terça à quinta-feira das semanas respectivas.

Os canais responsável por transmitir os jogos da Copa do Brasil 2025 são: Globo, na tv aberta, Globoplay e Prime Video, no streaming, Sportv, na tv fechada, e Premiere, no pay-per-view.

A transmissão das partidas também será definida nos próximos dias, ainda sem previsão de quando.

O vencedor do confronto enfrentará quem avançar de Botafogo x Vasco. Os classificados à semifinal receberão R$ 9.922.500,00 em premiação.