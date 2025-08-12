Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja caminho de cada time até a Final
Sorteio realizado nesta terça-feira (12) definiu não somente os confrontos das quartas-de-final, mas chaveamento completo até à Final, em novembro
A CBF sorteou, na manhã desta terça-feira (12), os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025 em evento realizado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
Diferente das fases anteriores, este sorteio definiu não apenas os enfrentamentos da sua fase em particular, mas também todo o chaveamento até a Final, marcada para os dias 2 e 9 de novembro.
Os jogos das quartas-de-final estão marcados para os dias 27/08 (ida) e 11/09 (volta).
Veja o chaveamento completo e os mandos de campo:
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Lado A
- Cruzeiro x Atlético-MG
- Corinthians x Athletico-PR
Lado B
-
Botafogo x Vasco
-
Fluminense x Bahia
Mandos de campo
Mandantes dos jogos de ida:
- Atlético-MG
- Athletico-PR
- Vasco
- Bahia
Mandantes dos jogos de volta:
- Cruzeiro
- Corinthians
- Botafogo
- Vasco