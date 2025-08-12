fechar
Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja caminho de cada time até a Final

Sorteio realizado nesta terça-feira (12) definiu não somente os confrontos das quartas-de-final, mas chaveamento completo até à Final, em novembro

Por Victor Peixoto Publicado em 12/08/2025 às 11:11 | Atualizado em 12/08/2025 às 11:59
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

A CBF sorteou, na manhã desta terça-feira (12), os confrontos das quartas-de-final da Copa do Brasil 2025 em evento realizado na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Diferente das fases anteriores, este sorteio definiu não apenas os enfrentamentos da sua fase em particular, mas também todo o chaveamento até a Final, marcada para os dias 2 e 9 de novembro.

Os jogos das quartas-de-final estão marcados para os dias 27/08 (ida) e 11/09 (volta).

Veja o chaveamento completo e os mandos de campo:

Chaveamento da Copa do Brasil 2025

Lado A

  • Cruzeiro x Atlético-MG
  • Corinthians x Athletico-PR

Lado B

  • Botafogo x Vasco

  • Fluminense x Bahia

Mandos de campo

Mandantes dos jogos de ida:

  • Atlético-MG
  • Athletico-PR
  • Vasco
  • Bahia

Mandantes dos jogos de volta:

  • Cruzeiro
  • Corinthians
  • Botafogo
  • Vasco

