Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino: veja o chaveamento e adversário do Brasil nas oitavas de final

Seleção Brasileira chega forte às oitavas do Mundial Sub-21 Feminino, com 4 vitórias e 1 derrota para o Japão na fase de grupos em Surabaya

A Seleção Brasileira chega com moral para as oitavas de final do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino. O Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último confronto na fase de grupos.

Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota. O Japão, que permanece invicto, liderou a chave.

Nas oitavas de final, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul, que terminou em terceiro lugar no Grupo B, com três vitórias e duas derrotas até o momento.

O duelo acontecerá nesta quarta-feira (13), com o horário ainda a ser oficializado pela Federação Internacional. Conforme a tabela original, a partida deve ocorrer às 6h (horário de Brasília).

Chaveamento das oitavas de final do Mundial Sub-21 Feminino

Quarta-feira, 13 de agosto

Vietnã x Turquia

EUA x Bulgária

Itália x Sérvia

Brasil x Coreia do Sul

Polônia x Porto Rico

Argentina x República Tcheca

China x Tailândia

Japão x Croácia

Onde assistir ao Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025?

Todas as partidas do Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025 serão exibidas no canal da Volleyball World no YouTube.

