Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino: veja o chaveamento e adversário do Brasil nas oitavas de final
Seleção Brasileira chega forte às oitavas do Mundial Sub-21 Feminino, com 4 vitórias e 1 derrota para o Japão na fase de grupos em Surabaya
A Seleção Brasileira chega com moral para as oitavas de final do Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino. O Brasil venceu Bulgária, Chile, Tailândia e Tunísia sem perder nenhum set, mas foi derrotado pela seleção japonesa por 3 sets a 1 em seu último confronto na fase de grupos.
Com esse resultado, a Seleção ficou em segundo lugar no Grupo D, em Surabaya, Indonésia, somando 12 pontos com quatro vitórias e uma derrota. O Japão, que permanece invicto, liderou a chave.
Nas oitavas de final, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul, que terminou em terceiro lugar no Grupo B, com três vitórias e duas derrotas até o momento.
O duelo acontecerá nesta quarta-feira (13), com o horário ainda a ser oficializado pela Federação Internacional. Conforme a tabela original, a partida deve ocorrer às 6h (horário de Brasília).
Chaveamento das oitavas de final do Mundial Sub-21 Feminino
Quarta-feira, 13 de agosto
- Vietnã x Turquia
- EUA x Bulgária
- Itália x Sérvia
- Brasil x Coreia do Sul
- Polônia x Porto Rico
- Argentina x República Tcheca
- China x Tailândia
- Japão x Croácia
Onde assistir ao Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025?
Todas as partidas do Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025 serão exibidas no canal da Volleyball World no YouTube.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Veja a programação geral do Mundial sub-21 de vôlei feminino 2025
- Primeira fase: 7 a 12 de agosto
- Oitavas de final: 13 de agosto
- Quartas de final: 14 de agosto
- Semifinais: 16 de agosto
- Final: 17 de agosto