Volei | Notícia

Resultado de Brasil x Japão no Mundial Sub-21 de Vôlei Feminino – Acompanhe ao vivo

Podendo carimbar a classificação para a próxima fase sem perder, após o confronto de hoje, o Brasil chega com expectativas altas para o jogo.

Por João Victor Tavares Publicado em 12/08/2025 às 9:01 | Atualizado em 12/08/2025 às 9:58
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21 - Divulgação, FIVB

O Brasil faz a sua última partida na fase de grupos do Mundial Sub-21 de Vôlei feminino contra o Japão nesta terça-feira (12). No Grupo D da fase preliminar, a Seleção busca vaga nas oitavas. A partida acontece às 9h (de Brasília).

A Seleção ainda não perdeu nenhum set na competição, superando a Tunísia, Chile, Bulgária e Tailândia, todos por 3 sets a 0. Já classificadas para a etapa eliminatória, o Brasil lidera o Grupo D.

Brasil e Japão se enfrentaram apenas uma vez no Mundial Sub-21, em 2023, quando a Seleção venceu por 3 sets a 0.

Resultado em tempo real

Brasil 1 x 1 Japão

  • 1º set - 26/24
  • 2º set - 17/25
  • 3º set

Acompanhe o jogo por aqui

Ficha de jogo

  • Confronto: Brasil x Japão
  • Data: 12/08/2025
  • Horário: 9h (horário de Brasília)
  • Local: Surabaya, na Indonésia
  • Onde assistir: Canal de youtube da Volleyball Wolrd

Equipe do Brasil

O Brasil chega ao Mundial Sub-21 de Vôlei feminino com 12 atletas sob o comando do técnico Wagner Luiz Coppini Fernandes. Um dos maiores destaques da equipe é a ponteira Helena, de 20 anos.

  • Amanda - Levantadora
  • Ana Berto - Levantadora
  • Larissa - Oposta
  • Isa - Ponteira
  • Rebeca - Oposta
  • Aline - Ponteira
  • Luana - Central
  • Helena - Ponteira
  • Vittoria - Ponteira
  • S. Will - Líbero
  • Palhano - Central
  • Giovana - Central

