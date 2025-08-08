Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial Sub-21 de Vôlei: veja adversários e datas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei 2025 acontece na Indonésia com 24 seleções, divididas em quatro grupos, rumo à segunda fase da competição.

A 23ª edição do Campeonato Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei está acontecendo em Surabaya, Indonésia, entre os dias 7 e 17 de agosto de 2025. A competição conta com 24 seleções divididas em quatro grupos (A a D), sendo que os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase.

A seleção brasileira estreou com vitória nos primeiros jogos, consolidando-se na liderança do Grupo D. Veja a seguir os próximos confrontos da equipe.

Todos os jogos do Brasil na primeira fase do Mundial

Quinta-feira, 7 de agosto – Brasil x Bulgária , às 6h (horário de Brasília)



, às 6h (horário de Brasília) Sexta-feira, 8 de agosto – Brasil x Chile , às 10h (horário de Brasília)



, às 10h (horário de Brasília) Sábado, 9 de agosto – Brasil x Tailândia , às 9h (horário de Brasília)



, às 9h (horário de Brasília) Segunda-feira, 11 de agosto – Brasil x Tunísia , às 9h (horário de Brasília)



, às 9h (horário de Brasília) Terça-feira, 12 de agosto – Brasil x Japão, às 9h (horário de Brasília)

Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21

Levantadoras: Ana Berto e Amanda

Ana Berto e Amanda Opostas: Larissa Brandão e Rebeca

Larissa Brandão e Rebeca Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória

Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana

Giovana, Juliana Palhano e Luana Líbero: Sofia

Grupos do Mundial Sub-21