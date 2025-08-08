fechar
Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial Sub-21 de Vôlei: veja adversários e datas

O Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei 2025 acontece na Indonésia com 24 seleções, divididas em quatro grupos, rumo à segunda fase da competição.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/08/2025 às 16:33
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21
Brasil estreia com vitória no Mundial de Vôlei Feminino sub-21 - Divulgação, FIVB

A 23ª edição do Campeonato Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei está acontecendo em Surabaya, Indonésia, entre os dias 7 e 17 de agosto de 2025. A competição conta com 24 seleções divididas em quatro grupos (A a D), sendo que os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase.

A seleção brasileira estreou com vitória nos primeiros jogos, consolidando-se na liderança do Grupo D. Veja a seguir os próximos confrontos da equipe.

Todos os jogos do Brasil na primeira fase do Mundial

  • Quinta-feira, 7 de agosto – Brasil x Bulgária, às 6h (horário de Brasília)
  • Sexta-feira, 8 de agosto – Brasil x Chile, às 10h (horário de Brasília)
  • Sábado, 9 de agosto – Brasil x Tailândia, às 9h  (horário de Brasília)
  • Segunda-feira, 11 de agosto – Brasil x Tunísia, às 9h (horário de Brasília)
  • Terça-feira, 12 de agosto – Brasil x Japão, às 9h (horário de Brasília)

Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21

  • Levantadoras: Ana Berto e Amanda
  • Opostas: Larissa Brandão e Rebeca
  • Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória
  • Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana
  • Líbero: Sofia

Grupos do Mundial Sub-21

  • Grupo A: Indonésia, Argentina, Sérvia, Porto Rico, Canadá, Vietnã
  • Grupo B: China, Estados Unidos, México, República Dominicana, Coreia, Croácia
  • Grupo C: Itália, Turquia, Egito, Polônia, Argélia, República Tcheca
  • Grupo D: Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile, Bulgária

