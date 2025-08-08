Jogos do Brasil na primeira fase do Mundial Sub-21 de Vôlei: veja adversários e datas
O Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei 2025 acontece na Indonésia com 24 seleções, divididas em quatro grupos, rumo à segunda fase da competição.
A 23ª edição do Campeonato Mundial Sub-21 Feminino de Vôlei está acontecendo em Surabaya, Indonésia, entre os dias 7 e 17 de agosto de 2025. A competição conta com 24 seleções divididas em quatro grupos (A a D), sendo que os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase.
A seleção brasileira estreou com vitória nos primeiros jogos, consolidando-se na liderança do Grupo D. Veja a seguir os próximos confrontos da equipe.
Todos os jogos do Brasil na primeira fase do Mundial
- Quinta-feira, 7 de agosto – Brasil x Bulgária, às 6h (horário de Brasília)
- Sexta-feira, 8 de agosto – Brasil x Chile, às 10h (horário de Brasília)
- Sábado, 9 de agosto – Brasil x Tailândia, às 9h (horário de Brasília)
- Segunda-feira, 11 de agosto – Brasil x Tunísia, às 9h (horário de Brasília)
- Terça-feira, 12 de agosto – Brasil x Japão, às 9h (horário de Brasília)
Convocadas do Brasil no Campeonato Mundial sub-21
- Levantadoras: Ana Berto e Amanda
- Opostas: Larissa Brandão e Rebeca
- Ponteiras: Aline Segato, Helena, Isa Rocha e Vittória
- Centrais: Giovana, Juliana Palhano e Luana
- Líbero: Sofia
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Grupos do Mundial Sub-21
- Grupo A: Indonésia, Argentina, Sérvia, Porto Rico, Canadá, Vietnã
- Grupo B: China, Estados Unidos, México, República Dominicana, Coreia, Croácia
- Grupo C: Itália, Turquia, Egito, Polônia, Argélia, República Tcheca
- Grupo D: Brasil, Japão, Tunísia, Tailândia, Chile, Bulgária