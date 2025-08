Mundial de Vôlei Masculino 2025: Veja a tabela completa e confrontos do Brasil na primeira fase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tendo conquistado a medalha de bronze na Liga das Nações, a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei já tem novo compromisso marcado.

A partir do dia 12 de setembro terá início o Mundial de Vôleis Masculino 2025, que será disputado nas Filipinas e que, pela primeira vez, contará com 32 seleções participantes.

Os jogos da primeira fase serão disputados na Smart Araneta Coliseum, em Quezon City e noSM Mall of Asia Arena, na cidade Pasay City, que também receberá a fase final.



Terceiro maior campeão da competição com três títulos (2002, 2006 e 2010), o Brasil tenta acabar com um longo jejum e a sina de ter batido na trave nas últimas três edições, onde ficou com a prata, em 2014 e 2018, e o bronze, em 2022.

O Brasil está no Grupo H, com Sérvia, República Tcheca e China.

A estreia da Seleção Brasileira será no dia 14 de setembro, contra os chineses. A partida está marcada para às 21h, horário de Brasília.

Grupos do Mundial de Vôlei Masculino 2025

As 32 seleções foram divididas em oito grupos de quatro, com confrontos de turno único. As duas melhores de cada grupo avançam às oitavas de final; veja os grupos:

Grupo A: Filipinas, Irã, Egito e Tunísia

Grupo B: Polônia, Holanda, Catar e Romênia

Grupo C: França, Argentina, Finlândia, Coreia do Sul

Grupo D: Estados Unidos, Cuba, Portugal e Colômbia

Grupo E: Eslovênia, Alemanha, Bulgária e Chile

Grupo F: Itália, Ucrânia, Bélgica e Argélia

Grupo G: Japão, Canadá, Turquia e Líbia

Grupo H: Brasil , Sérvia, República Tcheca e China

Tabela do Brasil

1ª rodada (14 de setembro)



Brasil x China - 21h

2ª rodada (16 de setembro)



Brasil x República Tcheca - 10h



3ª rodada (18 de setembro)



Brasil x Sérvia - 10h



Todos os horários de Brasília

Calendário do Mundial de Vôlei Masculino 2025

Fase de grupos: 12 a 18 de setembro

Oitavas de final: 20 a 23 de setembro

Quartas de final: 24 e 25 de setembro

Semifinais: 27 de setembro