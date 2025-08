VNL Masculina tem terceiro lugar? Situação do Brasil após perder para Polônia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A seleção brasileira perdeu para a Polônia neste sábado (2) e deu adeus às chances de título na VNL Masculina, a Liga das Nações. Os comandados de Bernardinho perderam por três sets a zero, em um jogo bastante difícil.

Com a vitória, a Polônia agora joga a final no domingo (3), contra a Itália, que bateu a Eslovênia por 3x1, também neste sábado. A decisão será às 8h, no horário de Brasília.

O Brasil deu adeus à competição após fazer a melhor campanha na primeira fase, com apenas uma derrota, para Cuba.

Tem terceiro lugar na VNL?

Apesar da derrota, o Brasil não dá adeus definitivo à competição. Ainda irá disputar o terceiro lugar, também neste domingo, contra a Eslovênia. O jogo será às 4h, no horário de Brasília. Lembrando que tanto a final como a decisão do terceiro lugar são disputados em Ningbo, na China.

Mundial de Vôlei

A seleção brasileira à quadra ainda neste ano, agora pelo Mundial de Vôlei Masculino. Em busca do tetra, a seleção estreia no dia 14, contra a China, que perdeu para o Brasil nas quartas de final da VNL deste ano. A competição é sediada nas Filipinas. Os brasileiros estão no grupo H, com China, República Tcheca e Sérvia.