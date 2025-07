Brasil x China na VNL Masculina 2025: Resultado em tempo real do jogo das quartas de final

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sem margem para erro! Depois de terminar a fase de grupos da Liga das Nações de Vôlei (VNL Masculina 2025) como líder isolado, com 32 pontos, o Brasil joga pelas quartas de final.

A Seleção Brasileira masculina entra em quadra nesta quarta-feira (30/07) contra a anfitriã China, na cidade de Ningbo. As equipes se enfrentam desde às 08h (horário de Brasília).

Leia Também Brasil x China na VNL Masculina 2025: Veja os 14 atletas convocados para as quartas de final

Pela primeira vez na história, o torneio mundial começou com 18 seleções - República Popular da China e Ucrânia foram as novidades. A grande final será disputa no dia 03 de agosto.

É jogo único! Portanto, o time de Bernardinho mira uma vaga na semifinal da competição. Quem avançar para a próxima etapa Japão ou Polônia, que jogam na quinta-feira (31/07).

Brasil x China na VNL Masculina 2025 ao vivo

Ao longo do final de cada set, a reportagem do Blog do Torcedor atualiza para você o resultado. Para assistir com imagens, é necessário ser assinante do SporTV e/ou Globoplay.

Resultado em tempo real: